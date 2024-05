Emirates: Πτήση Εξοικείωσης για Αυτισμό και Ταξίδι Προσομοίωσης για 30 οικογένειες

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ντουμπάι για προσβάσιμα ταξίδια και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό, η Emirates υποδέχτηκε 30 οικογένειες με παιδιά με νευροποικιλομορφία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) για να ζήσουν την εμπειρία του check-in και να συμμετάσχουν σε πτήση εξοικείωσης, στον Τερματικό Σταθμό 3 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB).

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με σκοπό να εξαλείψει το άγχος των παιδιών πριν τα ταξίδια, ενώ παράλληλα παρείχε στην Emirates την ευκαιρία να συνεργαστεί με βασικούς εταίρους ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα ταξίδια.

Η Emirates προσκάλεσε την Αυτής Εξοχότητα Hessa BuHumaid, Director General της Αρχής Κοινοτικής Ανάπτυξης του Ντουμπάι (Community Development Authority of Dubai), καθώς και 30 παιδιά με νευροποικιλομορφία ηλικιών μεταξύ 8 και 12 ετών από το Dubai Autism Centre, το Safe Centre for Autism, το Rashid Centre for People of Determination και το New England Centre Children Clinic, μαζί με τους συνοδούς τους, ώστε να συμμετάσχουν στην πτήση.

Επιπλέον, η Emirates φιλοξένησε ένα παιδί με το σύνδρομο Angelman, ένα σύνδρομο που μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην ανάπτυξη, προβλήματα στην ομιλία και την ισορροπία, νοητική αναπηρία και επιληπτικές κρίσεις. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Adil Al Ghaith – SVP Commercial Operations της Emirates στον Περσικό Κόλπο, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία και ο Mostafa Karam – SVP – Customer Affairs και Service Audit της Emirates.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τη φιλική προς τον αυτισμό διαδρομή μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση σε λωρίδες προτεραιότητας για το check-in, τον έλεγχο διαβατηρίων, την ασφάλεια και την επιβίβαση.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ελέγχου και το πλήρωμα καμπίνας της Emirates ήταν σε πλήρη ετοιμότητα για να τους υποστηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Η πτήση EK2605 αναχώρησε από το Ντουμπάι στις 11:20 π.μ. και επέστρεψε σε αυτό στις 12:20 μ.μ., δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν μια πραγματική εμπειρία πτήσης, που περιλάμβανε τις παρεχόμενες υπηρεσίες εν πτήσει, ανακοινώσεις από το πλήρωμα καμπίνας και τον πιλότο, καθώς και ήχους και εικόνες πραγματικής απογείωσης και προσγείωσης.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Διαπίστευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (IBCCES), μόνο το 13% των ερωτηθέντων οικογενειών με παιδιά που έχουν νευροποικιλομορφία κάνουν οικογενειακές διακοπές, καθώς αναφέρουν την εμπειρία του αεροδρομίου και της πτήσης ως πολύ αγχωτικές και ότι ενισχύουν τις αισθητηριακές ευαισθησίες των παιδιών.

Ωστόσο, το 93% των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα έκαναν περισσότερα ταξίδια εάν υπήρχαν διαθέσιμες περισσότερες επιλογές και πιστοποιημένη υποστήριξη για τον αυτισμό.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής της Emirates είναι να προετοιμάσει τους επιβάτες με αυτισμό και αισθητηριακές διαταραχές, καθώς και τις οικογένειές τους για τα επόμενα ταξίδια τους, μέσω της ξενάγησής τους τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο περιβάλλον καμπίνας του αεροσκάφους, καθώς και να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατανόηση της νευροποικιλότητας σε όλα τα μέλη της ομάδας της Emirates.

Περισσότερες πρωτοβουλίες της Emirates σχεδιάζονται στο μέλλον, Με σκοπό την υποστήριξη των αναγκών των ανθρώπων με νευροποικιλότητα και στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ντουμπάι για στήριξη σε άτομα με αναπηρία, τα οποία αποκαλεί ως «People of Determination» προς αναγνώριση των επιτευγμάτων τους σε διάφορους τομείς.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης, τα μέλη του IBCCES κλήθηκαν να καταγράψουν και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία πτήσης των επιβατών με νευροποικιλομορφία. Η Emirates και η IBCCES συνεργάζονται για να αναπτύξουν ειδική πιστοποίηση για τις φιλικές προς τον αυτισμό πτήσεις , η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί και από άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Αυτή η πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα επιτεύγματα της Emirates, στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι εγκαταστάσεις Check-In στο Dubai – Emirates City Check-In & Travel Store στο DIFC, Emirates Cruise Check In – Port Rashid, Emirates Cruise Check In – Dubai Harbour και Emirates City Check-In Ajman και ο αποκλειστικός κόμβος της Emirates στον Τερματικό Σταθμό 3 στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι διακρήθηκαν ως Πιστοποιημένα Κέντρα Αυτισμού™. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρόσφατη αναγνώριση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι ως το πρώτο διεθνές αεροδρόμιο που απέσπασε τη διάκριση από το IBCCES, ενώ ευθυγραμμίζεται με το όραμα του Υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι να αποτελέσει τον πρώτο πιστοποιημένο προορισμό αυτισμού στη Μέση Ανατολή.

Η Emirates, το Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι και τα αεροδρόμια του Ντουμπάι σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διαμονής και Εξωτερικών Υποθέσεων, την Αστυνομία και τα Τελωνεία του Ντουμπάι, καθιστούν τα ταξίδια πιο προσβάσιμα για όλους και χωρίς αποκλεισμούς, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της πόλης να γίνει κορυφαίος προορισμός για ταξιδιώτες με διαφορετικές ανάγκες – γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική ατζέντα του Ντουμπάι που επικεντρώνεται στην οικογένεια ως το θεμέλιο του έθνους.

Τόσο η Emirates όσο και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν τους επιβάτες με νευροποικιλομορφία και τα άτομα με αναπηρία (People of Determination) με διάφορους τρόπους:

Εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της Emirates

Περισσότερα από 29.000 μέλη του πληρώματος καμπίνας και του προσωπικού εδάφους παγκοσμίως έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση της Emirates «Εισαγωγή στον αυτισμό και τις ‘κρυφές’ αναπηρίες (hidden disabilities)».

Η διαδικτυακή εκπαίδευση ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2022 και καλύπτει μια σειρά θεμάτων βάσει των πολιτικών των ΗΑΕ για τα άτομα με αναπηρία (People of Determination) για την αναγνώριση του αυτισμού, τις πρακτικές συμβουλές για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες με «κρυφές» αναπηρίες, την ανταπόκριση με ενσυναίσθηση και πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα συστήματα υποστήριξης για την παροχή βοήθειας σε επιβάτες στο χώρο του αεροδρομίου.

Πριν από το ταξίδι

Η Emirates υποστηρίζει τους επιβάτες με «κρυφές» αναπηρίες παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από την πτήση, ώστε μαζί με τις οικογένειες να μπορούν να προετοιμαστούν και να εφησυχαστούν για το επερχόμενο ταξίδι τους. Οι επιβάτες μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη σελίδα Accessible Travel στο Emirates.com για πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της Emirates για τυχόν ερωτήσεις.

Δωρεάν επιλογή θέσης και διαχωριστικό κάθισμα για επιβάτες με αυτισμό και συνοδούς

Οι επιβάτες που δηλώνουν «κρυφή» αναπηρία διευκολύνονται – εφόσον αυτό είναι εφικτό – στη δωρεάν επιλογή κατάλληλων θέσεων, για παράδειγμα των διαχωριστικών καθισμάτων στο μπροστινό και μεσαίο μέρος του αεροσκάφους – είτε πρόκειται για επιβάτη με αυτισμό είτε για συνοδό. Η εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτήματος μπορεί να γίνει μέσω του τοπικού γραφείου της Emirates.

Κράτηση με ‘κωδικό DPNA’ για επιπλέον υποστήριξη

Το DPNA είναι ένας κωδικός για επιβάτες με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται βοήθεια αεροπορικής βιομηχανίας και αφορά αιτήματα ειδικής εξυπηρέτησης (SSR). Ο κωδικός DPNA μπορεί να εφαρμοστεί σε κράτηση που πραγματοποιείται αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή ταξιδιωτικού πράκτορα και εφαρμόζεται μόλις δηλωθεί η «κρυφή» αναπηρία, έτσι ώστε ο επιβάτης να έχει πρόσβαση στις υποστηρικτικές υπηρεσίες καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο «Φιλικός προς τον Αυτισμό Οδηγός» στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η Emirates συνεργάστηκε με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου προγραμματισμού πριν την πτήση για επιβάτες με «κρυφές» αναπηρίες. Ο Φιλικός προς τον Αυτισμό Οδηγός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρέχει αναλυτικές πληροφορίες, συνοδευόμενες από εικόνες, για κάθε στάδιο του ταξιδιού από το αεροδρόμιο στην επιβίβαση, με λεπτομερή περιγραφή των διαθέσιμων υπηρεσιών.

Προ-παραγγελία γευμάτων

Οι επιβάτες που έχουν αισθητηριακή ευαισθησία, ενδεχομένως να χρειαστούν ειδικό γεύμα εν πτήσει. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να προβούν σε παραγγελία γευμάτων τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πτήση στο www.Emirates.com ή στην εφαρμογή της Emirates. Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται γεύματα χωρίς γλουτένη, ήπια (bland) γεύματα, χορτοφαγικά γεύματα και γεύματα για διαβητικούς. Για τα παιδικά γεύματα, οι οικογένειες μπορούν να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με το τοπικό γραφείο της Emirates για το αίτημά τους.

Καθορισμός περιεχομένου παρακολούθησης στο ice πριν από την πτήση μέσω της εφαρμογής της Emirates

Οι επιβάτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή της Emirates και να επιλέξουν πριν από την πτήση τους τις αγαπημένες τους ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές ή μουσικές λίστες. Με την επιβίβαση των επιβατών, η προσωπικές λίστες μπορεί να συγχρονιστούν αυτόματα στο ice, επιτρέποντας στους επιβάτες να εγκλιματιστούν άμεσα στην πτήση, παρέχοντας παράλληλα την άμεση πρόσβαση σε οικείο περιεχόμενο.

Άφιξη στο αεροδρόμιο

Δωρεάν χώρος στάθμευσης για 2 ώρες

Τα άτομα με αναπηρία (People of Determination) λαμβάνουν δωρεάν στάθμευση σε όλους τους τερματικούς σταθμούς του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι για 2 ώρες. Μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση για ταξί μέσω του Dubai Taxi καλώντας χωρίς χρέωση στον αριθμό 80088088.

Κορδέλα με ηλίανθους για κρυφές αναπηρίες

Η κορδέλα με ηλίανθους για κρυφές αναπηρίες αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο για κρυφές αναπηρίες. Το προσωπικό της Emirates και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι με καρφίτσες με ηλιοτρόπια είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και ειδικά εκπαιδευμένο για να βοηθά τους επιβάτες με «κρυφές» αναπηρίες.

Οι επιβάτες ενθαρρύνονται να δηλώσουν την «κρυφή» αναπηρία τους και παραλάβουν και να φορέσουν την κορδέλα με ηλίανθους, διευκολύνοντας την υποστήριξή τους καθ ‘όλη τη διάρκεια που παρευρίσκονται στο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες μπορούν να παραλάβουν την κορδέλα με τους ηλίανθους από το γραφείο πληροφοριών στον Τερματικό Σταθμό 3 και από τα εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία συλλογής στους Τερματικούς Σταθμούς 1 και 2.

Ειδική διαδρομή για άτομα με αυτισμό

Η διαδρομή για άτομα με αυτισμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία (People of Determination) ακολουθούν μία ειδική διαδρομή στο αεροδρόμιο, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση σε λωρίδες προτεραιότητας για check-in, στον έλεγχο διαβατηρίων, την ασφάλεια και επιβίβαση, ενώ οι επιβάτες με «κρυφές» αναπηρίες που φορούν την κορδέλα με τους ηλίανθους μπορούν να διευκολυνθούν.

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξοπλισμένο για να υποστηρίξει τους ανθρώπους της κοινότητας ‘’People of Determination’’ θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο φορώντας καρφίτσες ηλίανθου, επιτρέποντας αυξημένη ορατότητα, επικοινωνία και υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στο αεροδρόμιο.

Επιβίβαση κατά προτεραιότητα

Τα άτομα που δηλώνουν «κρυφές» αναπηρίες στο προσωπικό της Emirates έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν κατά προτεραιότητα ή τελευταία στο αεροσκάφος, εφόσον το επιθυμούν.

Εμπειρία πτήσης της Emirates

Οι οικογένειες με παιδιά κάθονται μαζί

Η Emirates καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι οικογένειες με παιδιά να κάθονται μαζί και οι επιβάτες που έχουν δηλώσει «κρυφή» αναπηρία να κάθονται δίπλα στον συνοδό ή τον κηδεμόνα τους.

Ακουστικά ακύρωσης εξωτερικού θορύβου

Οι επιβάτες με ακουστικές αισθητηριακές ανάγκες στην Πρώτη και τη Διακεκριμένη Θέση έχουν πρόσβαση σε ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να αποκλείουν τους ήχους από το περιβάλλον της καμπίνας.

Ευαισθησία στο φως

Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης, ένα παιδί ή το μέλος της οικογένειάς του ενημερώσει το πλήρωμα καμπίνας της Emirates σχετικά με την ευαισθησία του στο φως, το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να το σβήσει, να κλείσει το στόρι του παραθύρου μετά την απογείωση και να ενημερώσει ότι τα φώτα καμπίνας ότι θα χαμηλώσουν μόλις ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες γευμάτων.

Ασχοληθείτε με τα παζλ του περιοδικού Fly with Me

Τα μικρά παιδιά που χρειάζονται διάλειμμα από την οθόνη ή απόσπαση της προσοχής κατά τη διάρκεια που βρίσκονται στο αεροσκάφος μπορούν να ζητήσουν το πακέτο δραστηριοτήτων “Fly with Me” της Emirates, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μολύβια ζωγραφικής, παγκόσμιους χάρτες φιλικούς προς τα παιδιά, παζλ, μαθήματα ζωγραφικής, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το Ντουμπάι και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιλογή ψυχαγωγία στο ice

Οι επιβάτες που απολαμβάνουν τις πτήσεις της Emirates μπορούν να απολαύσουν την παγκόσμιας κλάσης βιβλιοθήκη ψυχαγωγίας η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 6.500 επιλεγμένα κανάλια ψυχαγωγικού περιεχομένου, πάνω από 1.900 ταινίες και 1.500 ώρες τηλεόρασης, καθώς και μουσική, podcast και ηχητικά βιβλία σε 40 γλώσσες. Το Ice διαθέτει επίσης έως και 100 διαφορετικά βιντεοπαιχνίδια, τα οποία μπορούν να παίξουν δύο παίκτες από διαφορετικές θέσεις, σε περίπτωση που πρόκειται για ομαδικό παιχνίδι.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της πτήσης προσομοίωσης για τον αυτισμό στην επίσημη ιστοσελίδα emirates.com