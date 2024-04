Η Εθνική Τράπεζα σε ταξιδεύει στον τελικό του UEFA Champions League

Η 1η Ιουνίου 2024 σημαίνει πολλά περισσότερα από την έναρξη του καλοκαιριού. Οι φανατικοί του ποδοσφαίρου το γνωρίζουν καλά. Μιλάμε για μια από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στο ημερολόγιο του κορυφαίου αθλήματος, αφού δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης θα διεκδικήσουν ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια: το κύπελλο του UEFA Champions League σε έναν αγώνα που θα αφήσει εποχή και που θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Αυτή τη μεγάλη στιγμή του ποδοσφαίρου, η Εθνική Τράπεζα σε αποκλειστικότητα με τη Mastercard, κάνουν το όνειρο πραγματικότητα και σου δίνουν την ευκαιρία να τη ζήσεις από κοντά.

Η διαδικασία



Κάνοντας χρήση των πιστωτικών καρτών Mastercard® ή της κάρτας Dual* της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές, από 19 Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου, μπαίνεις στην κλήρωση και μπορεί να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για να ζήσεις το πάθος, την αγωνία και τη μαγεία που μόνο ο τελικός του UEFA Champions League μπορεί να προσφέρει.

Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί. Και η μαγεία δεν σταματά εδώ.

Το πακέτο της προσφοράς

Το δώρο που έχει εξασφαλίσει η Εθνική Τράπεζα σε αποκλειστικότητα με τη Mastercard περιλαμβάνει πολλά περισσότερα εκτός του εισιτηρίου του αγώνα. Σημείωσε: τα αεροπορικά εισιτήρια, τις μετακινήσεις καθώς και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο του Λονδίνου. Και στο τέλος του αγώνα, ένα δώρο έκπληξη σε περιμένει για να σου θυμίζει για πάντα την ανεπανάληπτη αυτή εμπειρία.

Αν θέλεις κι εσύ λοιπόν να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου στην κλήρωση για το εισιτήριό σου στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, χρησιμοποίησε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σου κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα. Όσες περισσότερες συναλλαγές κάνεις, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να είσαι ένας από τους τυχερούς.

Και αν δεν έχεις πιστωτική κάρτα Mastercard® ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα, μπορείς να κάνεις την αίτησή σου για να την αποκτήσεις εύκολα και γρήγορα μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard® Silver, Gold, Black και η κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα είναι εδώ για να σου προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές σου, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι, on line διαχείριση και προσωπική εξυπηρέτηση.

Επίσης, σε κάθε σου αγορά κερδίζεις πόντους από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, που μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ, σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου!

Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League σε καλεί να ζήσεις τη μαγεία του από κοντά. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις!

*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr