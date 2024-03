Premium ποτά: Το 80% των πωλήσεων της Roots Spirits σε διεθνείς αγορές

Απόσταγμα «ανάπτυξης» αφήνει η πρώτη δεκαετία λειτουργίας της Roots Spirits, εταιρεία των αδελφών Μάνου και Νικόλα Σμυρλάκη, η στρατηγική της οποίας παραμένει εστιασμένη στο «χτίσιμο» ενός ισχυρού ελληνικού brand στη διεθνή αγορά των premium αλκοολούχων και μη ποτών.

Στο πρώτο χρονικό milestone στην ιστορίας της, οι προβλέψεις για το 2024 κάνουν λόγο για δυνατότητα επίτευξης τζίρου 1 εκατ. ευρώ, στόχος που βασίζεται στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του σήματος Roots στις αγορές που έχει ήδη διεισδύσει.

Όπως αναφέρει στη «Ν» ο κ. Μάνος Σμυρλάκης: «Στη συμπλήρωση των πρώτων 10 χρόνων, η επιλογή μας να κινηθούμε συντηρητικά, με χρηστή διαχείριση, να βασιζόμαστε στην ίδια χρηματοδότηση για τη στήριξη των αναπτυξιακών μας σχεδιασμών, εκτιμώ ότι μας έχει ωφελήσει. Η Roots είναι μια υγιής εταιρεία, η οποία έχει έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα, με το 80% των πωλήσεων να αφορούν διεθνείς αγορές».

Best In Innovation

Η Roots έχει παρουσία σε 15 αγορές, με κυριότερη αυτήν των ΗΠΑ, όπου στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου Wine & Spirits Wholesalers of America (ο WSWA είναι ο Σύνδεσμος εισαγωγέων / διανομέων αλκοολούχων ποτών στην Αμερική, το επίσημο όργανο που εκπροσωπεί τον κλάδο) η καινοτόμος σειρά vermouth Roots Divino 0% αλκοόλ βραβεύτηκε ως το καλύτερο non alcoholic spirit για το 2024.

Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα της εταιρείας έλαβαν το βραβείο Best In Innovation για την αγορά των ΗΠΑ και 2 χρυσά μετάλλια, το Best in Show Non Alcoholic Spirit, δηλαδή το καλύτερο μη αλκοολούχο ποτό της έκθεσης, καθώς και το Double Gold Non Alcoholic Spirit.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, η ισχυρότερη αγορά είναι η ιταλική, όπου μάλιστα η εταιρεία από τον φετινό Ιανουάριο ξεκίνησε συνεργασία με τη Velier.

Εξίσου σημαντική αγορά θεωρείται η βρετανική, η οποία ωστόσο παραμένει ακόμα απορυθμισμένη τόσο εξαιτίας της κρίσης Covid-19 όσο και του Brexit.

«Οι αναπτυξιακές μας προοπτικές εστιάζουν στρατηγικά στις ξένες αγορές, όπου τόσο η premium πρόταση των λικέρ του χαρτοφυλακίου μας, όσο κυρίως και οι καινοτόμοι κωδικοί απεριτίφ divino με 0% αλκοόλ έχουν μεγαλύτερη απήχηση, καθώς η τάση για κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ και εν γένει το healthy living είναι πιο ανεπτυγμένο σε σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, σαφώς μας ενδιαφέρει και η ενδυνάμωση της παρουσίας μας στο homemarket, ωστόσο η ελληνική αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική στην κατηγορία των αλκοολούχων και υπάρχει ένας κορεσμός επιλογών» αναφέρει ο κ. Νικόλας Σμυρλάκης.

Να σημειωθεί ότι η παραγωγή των εφτά συνολικά κωδικών της Roots γίνεται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποτοποιών Μυτιλήνης, ενώ στο κομμάτι της διανομής η εταιρεία διατηρεί συνεργασία από τα τέλη του 2020 με την

Pernod Ricard Hellas.