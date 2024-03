SWOT Hospitality και Πανεπιστήμιο Πειραιά σύμμαχοι για την αναβάθμιση του Τουρισμού

Με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού τοπίου στη χώρα, η SWOT Hospitality (SWOT), κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συνάπτουν στρατηγική συνεργασία.

Με τη σύμπραξή της με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κεντρικό άξονα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΜΒΑ Tourism Management του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, η SWOT Hospitality έχει την ευκαιρία να παρέχει την τεχνογνωσία της και να συμβάλει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό προγράμματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο στόχος

Το όραμα των δύο μερών είναι να εξοπλίσει τους μελλοντικούς ηγέτες του κλάδου του τουρισμού με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις τοπικές κοινότητες και διατηρώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των τουριστικών προορισμών.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο μερών υπογράφηκε στο πλαίσιο κλειστής τελετής, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη και τον Ιδρυτή της SWOT Hospitality Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Στη τελετή παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του ΠΜΣ MBA Tourism Management, Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης, διδάσκοντες του προγράμματος, καθώς επίσης και μέλη της διοίκησης της SWOT Hospitality.

Κεντρικοί άξονες εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και επιστημονική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, δήλωσε «Σε ένα εξαιρετικά θερμό κλίμα συμφωνήσαμε με τον Ιδρυτή της SWOT Hospitality Γιώργο Κωνσταντινίδη, να δρομολογήσουμε κατά προτεραιότητα, συνέργειες κοινού ενδιαφέροντος, με κεντρικούς άξονες την εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και επιστημονική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιό μας και διατηρούμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα και για τους δύο φορείς».

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ιδρυτής της SWOT Hospitality ανέφερε «Με τη έναρξη της νέας αυτής συνεργασίας η SWOT Hospitality θα έχει την ευκαιρία να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφίας της φιλοξενίας, προετοιμάζοντας τους πρωταγωνιστές του αύριο για την είσοδό τους στην αγορά του τουρισμού. Ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΜΒΑ Tourism Management για την ευκαιρία που μας δίνουν να συνδράμουμε, μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης, στη δημιουργία και την ανάπτυξη ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας.»

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 250 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν σημαντικό track record υψηλών αποδόσεων και value creation, έχοντας συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία της περιοχής, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δις ευρώ.