Digital Finance Awards 2024: Τρία βραβεία για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB

Με τρία βραβεία τιμήθηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-ΗDB, στην τελετή απονομής των Digital Finance Awards 2024 που πραγματοποιήθηκε χθες.

Πιο αναλυτικά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-ΗDB τιμήθηκε με τρία βραβεία: Ένα Χρυσό και 2 Ασημένια.

Χρυσό Βραβείο (Gold) για την πλατφόρμα ESG Tracker στην κατηγορία Best ESG Initiative or Product

Ασημένιο Βραβείου (Silver) για την πλατφόρμα KYC – Know your customer στην κατηγορία Best Consumer / SME Lending Digital Initiative

Ασημένιο Βραβείο (Silver) για το Innovation scorecard στην κατηγορία Best Credit Risk Management Digital Initiative.

Τα βραβεία παρέλαβε μια μικρή αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB υπό τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, κ. Παντελή Τζωρτζάκη και διευθυντικά στελέχη της HDB.

Αποδεχόμενος τις τιμητικές διακρίσεις, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της HDB, κ. Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε:

«Κεντρική στρατηγική της HDB αποτελεί η ανάπτυξη, η προαγωγή και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο σύνολο της Ελληνικής οικονομίας. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε. Η τριπλή βράβευση των μη χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάσαμε με τους συνεργάτες μας, την εταιρία Resnovae (ESG Tracker by HDB) και την Renvis (Innovation scorecard) και φυσικά το KYC αντικατοπτρίζουν τις αμέτρητες ώρες σκληρής δουλειάς, δημιουργικότητας και αποφασιστικότητας που επενδύσαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτά.

Τέλος, στην τρίτη διοργάνωση των Digital Finance Awards, στο Intercontinental Athenaeum Hotel από την BOUSSIAS πα-ραδόθηκαν Βραβεία στους Οργανισμούς και τις Εταιρείες του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού Τομέα που διακρί-θηκαν αναδεικνύοντας τα καινοτόμα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στους πυλώνες του Digital Banking και Digital Insurance.