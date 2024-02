LNG: Πολύ κοντά στη λειτουργία η πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης

Σημαντικό ορόσημο συνιστά η υπογραφή του Πιστοποιητικού Μηχανικής Ολοκλήρωσης (Mechanical Completion Certificate) που υπεγράφη μεταξύ του ομίλου ΑΒΑΞ και του ΔΕΣΦΑ για το έργο σύνδεσης του FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΒΑΞ, το έργο που ολοκλήρωσε περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια υλικών και εργασίες κατασκευής και ενεργοποίησης (start up) για την εγκατάσταση μετρητικού – ρυθμιστικού σταθμού και κεντρικού βανοστασίου (με την παρακαμπτήρια διάταξη by pass) μέσα σε οικόπεδο του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης για την τροφοδότηση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ από το FSRU. Το project βρίσκεται κοντά στον στόχο της τελικής παράδοσης (ready for operation), καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμές commissioning, ώστε άμεσα να παραδοθεί σε εμπορική χρήση και να ανακοινωθεί η ημερομηνία COD (Commercial Operation Date – έναρξη της εμπορικής λειτουργίας).

Νέα πύλη εισόδου – κρίσιμη για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού

H πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης με φορέα υλοποίησης την Gastrade αποτελεί υποδομή κρίσιμη αφενός για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Ελλάδας και της περιοχής των Βαλκανίων ευρύτερα αφού ανοίγει μια νέα πύλη εισόδου LNG στον Βορρά (μετά το τέρμιναλ της Ρεβυθούσας), αφετέρου για τα σχέδια της Ελλάδας να αναδειχθεί σε εξαγωγέα φυσικού αερίου προς τις χώρες βόρεια των συνόρων της. Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό δεξαμενόπλοιο της Gastrade απέπλευσε από το ναυπηγείο Seatrium της Σιγκαπούρης τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της 10μηνης διαδικασίας μετατροπής του σε FSRU.

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου, το πλοίο «Αλεξανδρούπολις» εισήλθε στο Θρακικό Πέλαγος και στη συνέχεια προσδέθηκε στη μόνιμη θέση 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Το FSRU θα συνδεθεί με υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 28 χλμ. με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) Μέσω της διασύνδεσης με το ΕΣΜΦΑ το φυσικό αέριο από το FSRU Αλεξανδρούπολης θα μεταφέρεται προς τους τελικούς καταναλωτές σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και περαιτέρω σε Μολδαβία και Ουκρανία στα ανατολικά, καθώς και σε Ουγγαρία και Σλοβακία στα δυτικά, προωθώντας την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία.