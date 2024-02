«Εκπαιδευτική Αναγέννηση»: Μια ανεκτίμητης αξίας επένδυση για το παρόν και το μέλλον του παιδιού

«Το ονειρευτήκαμε ως παιδιά, το χρειαστήκαμε ως γονείς, το υλοποιούμε ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί», είναι η φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία των ιδρυτών του Σχολείου της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης», της κ. Όλγας Καραγλάνη Αντωνοπούλου και του κ. Δημήτρη Αντωνόπουλου, για την εκπαίδευση. Και όπως πολύ εύστοχα περιγράφουν, κατάφεραν το δικό τους «θέλω» να το δουν στα μάτια κάθε γονέα, κάθε πατέρα και μητέρας που προβληματίζεται και αναζητά με ουσιαστικά κριτήρια το καλύτερο για το παιδί του.

Η «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» προσφέρει ένα σχολικό περιβάλλον άπειρων δυνατοτήτων και ευκαιριών σε κάθε μαθητή και σε καθεμία μαθήτρια για να αναδείξει ταλέντα, κλίσεις και ικανότητες. Όπως λένε οι δημιουργοί του είναι «ένα Σχολείο που καλλιεργεί ηθικές αξίες, προάγει την αριστεία και προωθεί την καινοτομία, διαμορφώνοντας κάθε παιδί ξεχωριστά ως σφαιρικά αναπτυγμένη προσωπικότητα, εφοδιάζοντάς το πλήρως για τον κόσμο του αύριο και βοηθώντας το να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του». Το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό έργο που παρέχεται στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση συμπληρώνεται από τη δυνατότητα όλων των μαθητών συνολικά να συμμετέχουν σε Ομίλους, που έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους αλλά και να τους εξασφαλίσουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντός τους και να συμμετέχουν σε δράσεις.

Επιτυχίες και Αναγνώριση

Στις δυο δεκαετίες λειτουργίας της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» οι επιτυχίες είναι πολλές και εξαπλώνονται σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα πεδία με τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναδεικνύουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, στις Θετικές Επιστήμες – STEM, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Τέχνες και στον Αθλητισμό. Ειδικότερα εξαιρετικές διακρίσεις σημειώνουν οι μαθητές της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο κάθε χρόνο σε επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και αθλητικούς διαγωνισμούς, καθώς και σε πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα debate και συνέδρια.

Ο Ευάγγελος, ο Αλέξανδρος και ο Οδυσσέας όταν ξεκινούσαν τη σχολική τους ζωή στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση και πέρναγαν την πόρτα του «μεγάλου Σχολείου», δεν ήξεραν ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα αποκτούσαν το Χάλκινο Μετάλλιο και την 3η θέση ως Μαθητική Ομάδα ‘’Minders’’, στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO που πραγματοποιήθηκε στον Παναμά.

Μάλιστα ο Αλέξανδρος πριν κάποιους μήνες αναδείχθηκε Χάλκινος Ολυμπιονίκης στη 2η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων.

Η Δάφνη, η Ευαγγελία, η Γεωργία και η Κατερίνα, όλες τους μαθήτριες Λυκείου από τις σχολικές αίθουσες πριν λίγους μήνες ταξίδεψαν ως Μαθητική Ομάδα Συνεργασίας ‘’Athena Racing Team’’ στη Σιγκαπούρη και αναδείχτηκαν η Καλύτερη Γυναικεία Ομάδα παγκοσμίως, κατακτώντας το ‘’FIA Women in Motorsport Award’’ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 in Schools.

Ο Νικόλας Απόφοιτος της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης στην 6η Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα αναδείχτηκε Χάλκινος Ολυμπιονίκης ενώ η Μαθητική Ομάδα ‘’Sunset’’ με την Κατερίνα, τον Νικόλαο, τον Θεόδωρο και τον Σπύρο κατέκτησε την 1η θέση στον Εθνικό Τελικό του Διαγωνισμού ‘’Young Business Talents’’.

Οι συνεχείς διακρίσεις στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και η εκπροσώπηση της χώρας μας στις Παγκόσμιες Ολυμπιάδες Ρομποτικής το 2022, το 2021, το 2019, το 2017, το 2015, το 2014 και το 2013 είναι δείγμα γραφής της θετικής πορείας της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης». Τα τελευταία χρόνια οι Μαθητικές Ομάδες Ρομποτικής του Σχολείου έχουν κερδίσει συνολικά οκτώ φορές την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έχουν συμμετάσχει σε 8 Παγκόσμιες Ολυμπιάδες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με κορυφαίες διακρίσεις, φτάνοντας τέσσερις φορές στην πρώτη δεκάδα του κόσμου και κατακτώντας το Start Up Award.

Στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής η «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» κατέκτησε την:

3η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders»,Παναμάς – 2023

4η θέση : Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders», Ουγγαρία – 2019

5η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders» – 2021

6η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders», Γερμανία – 2022

7η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Ρωσία, 2014

11η θέση : Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Κόστα Ρίκα – 2017

12η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Ινδονησία – 2013

Υψηλές θέσεις κατέκτησε επίσης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Formula 1 in Schools και εκπροσώπησε τη χώρα μας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 in Schools κατέκτησε:

Βραβείο FIA Women in Motor sport Award: Μαθητική Ομάδα ‘’Athena Racing Team’’, Σιγκαπούρη, 2023

Βραβείο Γρηγορότερου Αυτοκινήτου στον Κόσμο: Μαθητική Ομάδα «Arrows Racing Team, Abu Dhabi -2019

Βραβείο Digital Media: Μαθητική Ομάδα «Vision Racing Team», Great Britain – 2022

7ηθέση: Μαθητική Ομάδα «Vision Racing Team», Great Britain – 2022

7η θέση: Μαθητική Ομάδα «Prismatic», Αγγλία – 2021

9η θέση: Μαθητική Ομάδα «Omega Racing Team», Κουάλα Λαμπούρ, Μαλαισία – 2017

10η θέση: Μαθητική Ομάδα «Arrows Racing Team, Abu Dhabi – 2019

Αξιοσημείωτες είναι οι διακρίσεις σε Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών EUSO. Οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέκτησαν την 1η θέση (2020) και τη 2η θέση (2022) στον Τελικό Διαγωνισμό EUSO Νοτίου Ελλάδος. Εξαιρετικές διακρίσεις έχει αποσπάσει σε διεθνές επίπεδο σε Πρωταθλήματα Debate στην αγγλική γλώσσα και Διεθνή Συνέδρια Προσομοίωσης του Ο.Η.Ε., όπως το International Competition for Young Debaters στο Cambridge University, το Harvard Model Congress Europe, το The Hague International Model United Nations. Στις επιτυχίες της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» περιλαμβάνονται τα πανελλήνια και διεθνή βραβεία σε διαγωνισμούς Εικαστικών, Θεάτρου και Χορωδίας, τα πανελλήνια και διεθνή κύπελλα σε πρωταθλήματα Σκάκι, Πολεμικών Τεχνών κ.α.

Στα Education Leaders Awards οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης έχουν διακριθεί με το Χρυσό Βραβείο στη Κατηγορία «Νεανική Επιχειρηματικότητα» για την ανάπτυξη προϊόντος Μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης.

Αντίστοιχα στην Κατηγορία «Ανάπτυξη Οριζόντιων Δεξιοτήτων» διακρίθηκαν με το Αργυρό Βραβείο για τα Soft Skills και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές που συμμετέχουν στον Όμιλο F1 in Schools.

Απόφοιτους της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης θα συναντήσουμε στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και εξαιρετικά αποτελέσματα στο Πρόγραμμα GCE – A Levels.

Επιπλέον η Εκπαιδευτική Αναγέννηση αποτελεί 1 από τα 9 σχολεία στην Ευρώπη και 1 από τα 3 σχολεία στην Ελλάδα που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα LIFEFORCE (Learning Initiative For Elementary school Fun – Oriented Resuscitation Coaching Europewide), το οποίο έχει ως σκοπό να προ-εκπαιδεύσει μαθητές ηλικίας 6-10 ετών στις Πρώτες Βοήθειες και σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και διασκεδαστικές, πρακτικές δραστηριότητες.

Επίσης η διάκριση «Γυμνάσιο και Λύκειο της Χρονιάς» στα Education Leaders Awards αποτελεί το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας, του οράματος και της φιλοσοφίας του Σχολείου που δομείται από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικές Βαθμίδες

Η «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» αποτελεί ένα Σχολείο που, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο – Διεθνές Πρόγραμμα GCSE / GCE), δημιουργεί όλες τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να εξελιχθεί στην «καλύτερη εκδοχή του εαυτού του».

Οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών, την άρτια εκπαιδευτική διαδικασία και τη δυνατότητα ενασχόλησης με ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες:

Πρότυπο εργαστήριο Φυσικής

Πρότυπο εργαστήριο Χημείας

Πρότυπο εργαστήριο Βιολογίας

Σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής – Πολυμέσων

Μεγάλες, φωτεινές και άρτια εξοπλισμένες αίθουσες

Πρότυπο Εργαστήριο STEM με έμφαση στη Ρομποτική και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών

Εργαστήρια Εικαστικών

Αίθουσες Μουσικής

Θέατρο

Βιβλιοθήκη

Κλειστό Κολυμβητήριο

Αίθουσα Μπαλέτου&Χορού

Αίθουσα Καράτε

Γήπεδα Volley, Basket, Tennis, Mini Soccer

Στίβος

Εστιατόριο

Κουζίνα Επαγγελματικών Προδιαγραφών

Ξεχωριστοί αύλειοι χώροι για κάθε βαθμίδα

Τραπεζαρία

Το Σχολείο εξυπηρετεί γεωγραφικά μαθητές και μαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων αφού η πρόσβαση είναι άμεση και γρήγορή μέσω των οδικών δικτύων τόσο της Αττικής Οδού όσο και της Εθνικής Οδού.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Προνηπιαγωγείου – Νηπιαγωγείου είναι:

η ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια

η γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών

η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών

η εισαγωγή στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση

η ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων

Το Πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο έχει διαμορφωθεί με βάση δυο άξονες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους:

Ελληνόφωνο πρόγραμμα που στοχεύει στην άρτια μαθησιακή και συναισθηματική προετοιμασία του νηπίου για τη βαθμίδα του Δημοτικού και εξασφαλίζει μια πλήρως ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση σε αυτή, στοιχείο που οδηγεί στη σχολική επιτυχία.

Αγγλόφωνο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ίδιων δεξιοτήτων από παιδαγωγικής πλευράς, όπως και το Ελληνόφωνο με τη διαφορά ότι η επικοινωνία γίνεται σε έναν άλλο κώδικα. Η εναλλαγή αυτή του γλωσσικού κώδικα γίνεται με τρόπο που εγγυάται την ισόπλευρη ανάπτυξη και στις δυο γλώσσες.

Με άριστους εκπαιδευτικούς και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, το Δημοτικό Σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία:

ουσιαστική μόρφωση και πλήρη αφομοίωση της γνώσης

καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και συνθετικής σκέψης

ανίχνευση και ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, μέσα από την ενασχόληση με ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε κάποιον τομέα

υιοθέτηση ηθικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην ομάδα και απέναντι στους άλλους, ως στάδιο προετοιμασίας για μια ισορροπημένη προσωπική ζωή και επιτυχημένη ένταξη στην κοινωνία.

Στο Δημοτικό Σχολείο της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» έχει απονεμηθεί το Χρυσό Βραβείο για την ενότητα «Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης» και συγκεκριμένα για την υιοθέτηση του Προγράμματος SWAPLANET «Δίνω στα ρούχα μου και στον πλανήτη μια δεύτερη ζωή!», στο πλαίσιο των Education Leaders Awards. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά στο Σχολείο και εναρμονίζεται με τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δεσμεύονται για την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την ευζωία του πλανήτη.

Το Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης εξασφαλίζει στους έφηβους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθούν με επιτυχία σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό που διαρκώς αλλάζει και στον οποίο καλούνται να προσαρμόζονται δημιουργικά και αποτελεσματικά, ώστε να οικοδομούν στέρεα το μέλλον τους και να είναι κατ’ επέκταση ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι.

Το πρόγραμμα του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κινείται σε δύο άξονες:

από τη μια αποσκοπεί στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και από την άλλη διασφαλίζει σπουδές στο εξωτερικό μέσα από το Διεθνές Πρόγραμμα G.C.E. A- Levels, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Λυκείου. Απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων σε ποσοστό 100% φοιτούν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής που είναι σε Κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου, όπως το University of Cambridge, Imperial College London, UCL, KING’ S College London, The University of Manchester, University of Glasgow, University of Southampton, UCL κα., ενώ ένας στους τρεις μαθητές έχει εισαχθεί στα 10 Καλύτερα Πανεπιστήμια του Κόσμου.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει για κάθε απόφοιτό της τη σφαιρική παιδεία τόσο ως πολυεπίπεδη μόρφωση όσο και ως αγωγή με ανθρωπιστικά ιδεώδη. Έτσι, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που θα ενταχθεί δημιουργικά, ως αυριανός ενήλικας, στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης προετοιμάζει τους μαθητές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να χάνει, ως ύστατη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.

Εκπαιδευτικοί

Κινητήριος δύναμη που διασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του Σχολείου είναι οι Εκπαιδευτικοί. Οι Νηπιαγωγοί, οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» διαθέτουν απόλυτη επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τα γνωστικά τους αντικείμενα, είναι παιδαγωγοί με όλη την έννοια αυτής της πολυσήμαντης ιδιότητας, είναι δραστήριοι με ωραίες ιδέες και καινοτόμες προτάσεις, προωθούν την ομαδο-συνεργατική προσέγγιση, είναι άνθρωποι ακέραιοι, με ήθος και βαθύτατη συναίσθηση ευθύνης.

Ξένες Γλώσσες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μέσω του Προγράμματος Σπουδών στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών.

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα από το Προνηπιαγωγείο και παραμένει υποχρεωτικό μάθημα ως τη Γ΄ Λυκείου.

Από τη Γ΄ Δημοτικού οι μαθητές επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική.

Στο Γυμνάσιο όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα διδασκαλίας της Κινεζικής γλώσσας.

Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν κατακτήσει τα διπλώματα γλωσσομάθειας στην αγγλική και στη γαλλική ή γερμανική γλώσσα έως και την Α΄ Λυκείου, χωρίς εξωσχολική βοήθεια, προκειμένου στη συνέχεια να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.

Νέες Τεχνολογίες

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν βαρύνουσα θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και διδάσκονται από την Α’ Δημοτικού. Στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και προγραμματισμού, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον, δημιουργικό και καινοτόμο για κάθε ηλικία. Από τη Β’ Δημοτικού οι μαθητές μυούνται στις Αρχές του Προγραμματισμού σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί στα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου (Scratch, Python). Σαν προγραμματιστές, χτίζουν αλγορίθμους που ακολουθούν εντολές, γεγονότα, επαναληπτικές εντολές και συνθήκες. Οι μαθητές αποκτούν και τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), παρουσιάσεων (PowerPoint) και λογιστικών φύλλων (Excel) με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project based Learning(πιστοποιήσεις Microsoft και projects).

Παροχές

Σημαντικές είναι οι Παροχές που διασφαλίζει το Σχολείο τόσο στους μαθητές του όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως:

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διασύνδεση με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Σίτιση

Μετακίνηση με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία

Ηλεκτρονική πλατφόρμα E-School

Ασφάλεια Μαθητών

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Πιστοποιήσεις

Σημαντικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης, όπως Edexcel, OSD, Institut Francais, Addvantage, Technokids , έχουν αναγνωρίσει το ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο στο οποίο επενδύει καθημερινά η Εκπαιδευτική Αναγέννηση.

Στο Σχολείο έχει απονεμηθεί η Ασημένια Ετικέτα για την Ψηφιακή Ασφάλεια από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο στο πλαίσιο της δράσης e Safety Label που πιστοποιεί σχολεία για το σύνολο των πολιτικών ασφαλούς διαδικτύου που εφαρμόζουν.

Summer Camp

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση παρέχει ποικίλα προγράμματα SummerCamp, καθένα σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε βαθμίδας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές του Σχολείου όσο και σε μαθητές άλλων σχολείων.

Πληροφορίες-Εγγραφές:

