Έβγαλαν το chatbot από την πρίζα, όταν «στράφηκε» κατά της εταιρείας που «δούλευε»

Άρον -άρον απενεργοποίησε, η Βρετανική εταιρεία ταχυμεταφορών DPD, το chatbot που χρησιμοποιούσε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, μετά από «ανταρσία» που σύμφωνα με την εταιρεία προκλήθηκε από σφάλμα κατά την διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού.

Το θέμα προέκυψε όταν ένας πελάτης, ο μουσικός Ashley Beauchamp επιχείρησε να μάθει πού βρίσκεται το δέμα με την παραγγελία του. Όταν δεν κατάφερε να αποσπάσει από το chatbot ούτε καν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το προκάλεσε να συνθέσει ένα χαϊκού για το πόσο κακή ήταν η εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.

«Υπήρχε κάποτε ένα chatbot που ονομαζόταν DPD, το οποίο ήταν άχρηστο στην παροχή βοήθειας».

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn

— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024