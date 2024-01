Manpower Group: Οι Tech Academies συνεργάτης στελέχωσης της Service Now στην Ελλάδα

Στην ενίσχυση του κλάδου της πληροφορικής με το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στοχεύει η συνεργασία των Tech Academies της Manpower Group με τη Service Now, αναλαμβάνοντας το ρόλο του επίσημο RiseUp συνεργάτη της Service Now. Σύμφωνα με την Manpower Group στόχος είναι να βοηθήσει τους εργοδότες να εντοπίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αναζητούν στον κλάδο της Πληροφορικής.

Με βάση την πρόσφατη έρευνα Έλλειψης Ταλέντου για το 2024 του ομίλου Manpower Group, το 74% των εργοδοτών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση ειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο αυτόν.

Στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας, η Service Now δίνει τη δυνατότητα στις Tech Academies να είναι ενημερωμένες για τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζονται οι πελάτες τους, επιτρέποντας τους να ανταποκριθούν πιο άμεσα στις ανάγκες αυτές.

Παράλληλα η Service Now αποκτά πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ταλέντα για να προσφέρει στους πελάτες της καλύτερα εκπαιδευμένους υποψήφιους. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να ενισχυθεί το οικοσύστημα της Service Now στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το διαθέσιμο ταλέντο, συνοδευόμενο πάντα από τις σχετικές πιστοποιήσεις. Έχει προγραμματιστεί εντός του Ιανουαρίου 2024 η έναρξη της πρώτης επίσημης Service Now Ακαδημίας, με διάρκεια εκπαίδευσης δέκα εβδομάδων. Η νέα αυτή Ακαδημία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο σε απόφοιτους STEM σχολών, όσο εξάλλου και σε υφιστάμενους εργαζόμενους εταιρειών στον κλάδο της Τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στα επίσημα E-Learnings της Service Now, με παράλληλη καθοδήγηση τόσο από εκπαιδευτή, όσο και τεχνική εκπαίδευση από έμπειρο Service Now Consultant. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέρα της σχετικής εκπαίδευσης και προετοιμασία στις δυο βασικές πιστοποιήσεις Service Now Developer & Service Now Administrator.

Με αφορμή το ξεκίνημα της πρώτης επίσημης Service Now Ακαδημίας στην Ελλάδα,ο CEO της Manpower Group Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης τόνισε πως «είμαστε περήφανοι για μια ακόμη στρατηγική συνεργασία με την κορυφαία παγκόσμια εταιρεία λογισμικού Service Now στην Ελλάδα, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν τις δεξιότητες στην Πληροφορική, επωφελούμενοι από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της. Μιλώντας καθημερινά με τους εργοδότες, κατανοούμε βαθιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ταλέντων. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχουμε προγράμματα που αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες για τους υποψηφίους στον κλάδο της Πληροφορικής και δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν μια ουσιαστική και βιώσιμη πορεία στον χώρο της Τεχνολογίας.»