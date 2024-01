Γιατί τα Γαλλικά ταχυδρομεία έφτιαξαν δοκιμαστήρια στα καταστήματά τους – Πώς επηρεάζει τις online αγορές

Το ξεπακετάρουμε, το δοκιμάζουμε και το πακετάρουμε ξανά, για να ξεκινήσει μία συχνά χρονοβόρα διαδικασία επιστροφής. Οι οnline αγορές ενέχουν πάντα το ρίσκο, αυτό που παραγγείλαμε να μην είναι αυτό που πρέπει.

Για τους Γάλλους αγοραστές, το εθνικό ταχυδρομείο (La Poste) δοκιμάζει έναν τρόπο να κάνει τη διαδικασία λιγότερο δύσκολη από τεχνικής άποψης. Πειραματίζεται, με αποδυτήρια εντός των καταστημάτων του για να εξυπηρετήσει όσους θέλουν να επιστρέψουν γρήγορα τις αγορές που δεν θέλουν.

Το αποδυτήριο έχει το σχήμα και το καναρινο – κίτρινο χρώμα ενός γαλλικού γραμματοκιβωτίου. Στο εσωτερικό του υπάρχει μια καρέκλα, ένας καθρέφτης και ένα ράφι για την τοποθέτηση των πακέτων, ώστε οι επιστροφές να γίνουν επιτόπου

Η La Poste ανέφερε ότι η ιδέα προέκυψε αφού είδε πελάτες να παραλαμβάνουν τα πακέτα τους μόνο και μόνο για να επιστρέψουν λίγο αργότερα επειδή τα αντικείμενα δεν τους έκαναν.

French post office opens changing room for online shoppers

Customers can collect their parcels and try on items in one trip during trial at La Poste brancheshttps://t.co/DJvOeILLQG

— Clarismelda Aquino (@Clarismelda) January 10, 2024