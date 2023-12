Κωτσόβολος: Στο α’ τρίμηνο 2024 η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την Currys

Σχεδόν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα με μια μικρή κάμψη κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Κωτσόβολος στο Α’ εξάμηνο 2023/2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η μητρική για λίγο ακόμη Currys. Σύμφωνα με την αγγλική μητρική η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο α’ τρίμηνο 2024.

Αναλυτικά, ο τζίρος της Κωτσόβολος ανήλθε στα 291 εκατ. λίρες Αγγλίας (337,9 εκατ. ευρώ) έναντι 295 εκατ. λιρών την αντίστοιχη περσινή περίοδο μειωμένος κατά 1%, κατά 2% σε ουδέτερη συναλλαγματική ισοτιμία και κατά 4% όσον αφορά τις like for like πωλήσεις.

Σημαντικά βελτιωμένο είναι το προσαρμοσμένο EBIT κατά 300% στα 4 εκατ. λίρες (4,64 εκατ. ευρώ). Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 7 εκατ. λίρες (8,13 εκατ. ευρώ), αυξημένες κατά 3 εκατ. λίρες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης λόγω του υψηλότερου λειτουργικού κέρδους. Οι επενδύσεις (κεφαλαιακές δαπάνες) κυμάνθηκαν επίσης σε περίπου 7 εκατ. λίρες (8, 1 εκατ. ευρώ) και κατευθύνθηκαν στο δίκτυο καταστημάτων, σε υποδομές πληροφορικής και IT και στη διανομή.

Να σημειωθεί ότι η Currys στην οικονομική της έκθεση αναφέρει πως με την ολοκλήρωση της διάθεσης της Κωτσόβολος, ο Όμιλος Currys αναμένει να εισπράξει Καθαρά Ταμειακά Έσοδα ύψους περίπου 156 εκατ. λιρών Αγγλίας. Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα μετρητών για τη μείωση του συνολικού χρέους του Ομίλου Currys αλλά και στη χρηματοδότηση του Συνταξιοδοτικού της Σχεδίου. Όπως τονίζεται η μείωση του συνολικού χρέους θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει ο Όμιλος Currys να επενδύσει για να αυξήσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές. Ο Όμιλος θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα επιστροφής τυχόν πλεονάζοντος κεφαλαίου στους Μετόχους.