Audemars Piguet & 1017 ALYX 9SM: Η Ελβετία συμπράττει με την Αμερική και μια μοναδική συλλογή γεννιέται

Ο Ελβετικός οίκος Υψηλής Ωρολογοποιίας Audemars Piguet ανακοίνωσε τον Αύγουστο 2023 μια νέα συνεργασία με τον Αμερικανό σχεδιαστή Matthew Williams, ιδρυτή του brand 1017 ALYX 9SM. Ταυτόχρονα παρουσίασε τέσσερις νέες αναφορές Royal Oak και Royal Oak Offshore και ένα μοναδικό κομμάτι Royal Oak.

Τα ρολόγια συνδυάζουν τα αναγνωρίσιμα αισθητικά χαρακτηριστικά του Οίκου με την εκλεπτυσμένη πινελιά του σχεδιαστή. Οι δύο εταιρείες έχουν σχεδιάσει αυτήν τη συλλογή με μια αποφασιστικά μοντέρνα προοπτική για να απευθύνεται στους λάτρεις της μόδας και να τους επιτρέψει να εκφράσουν την ατομικότητά τους.

Μια συνεργασία στη συνάντηση δυο κόσμων

Αυτή η πρωτοφανής συνεργασία μεταξύ της Audemars Piguet και του brand 1017 ALYX 9SM, που ιδρύθηκε το 2015, είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς που έχει δημιουργήσει η Audemars Piguet με διάφορους δημιουργικούς κόσμους, όπως αυτός της μόδας. Ο σχεδιαστής Matthew Williams, γεννημένος στο Σικάγο, αγαπά να παίζει με καινοτόμα υλικά υψηλής ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας για να δημιουργήσει εκπληκτικά και μοναδικά έργα. Οι δύο εταιρείες μοιράζονται αυτό το πνεύμα πρωτοπορίας, καθώς και το πάθος για τις λεπτομέρειες και την κυριαρχία στον κλάδο τους. Επιπλέον, ακολουθούν και οι δύο σε μια ολιστική βιώσιμη προσέγγιση.

«Μια συνεργασία σαν αυτή μου επιτρέπει να εξερευνήσω και να επεκτείνω τη γνώση μου σε έναν άλλο τομέα αριστείας.», Matthew Williams – Σχεδιαστής και ιδρυτής του 1017 ALYX 9SM

Μια σύγχρονη και καλαίσθητη αισθητική

Ο Matthew Williams αντιλαμβάνεται το ρολόι ως έκφραση της ταυτότητας του καθενός. Για αυτή τη συνεργασία, ο Οίκος Υψηλής Ωρολογοποιίας και ο σχεδιαστής δημιούργησαν μια συλλογή με λιτή αισθητική που αποτελείται από διάφορα μοντέλα από 37 έως 42 χιλιοστά. Προσαρμόσιμα σε όλους τους τύπους καρπών, αυτά τα ρολόγια αφήνουν την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη να λάμπει και αποτελούν γέφυρα μεταξύ των κόσμων της μόδας και της Υψηλής Ωρολογοποιίας. Οι τέσσερις αναφορές παρουσιάζονται σε 18-καρατίων χρυσό ή λευκό χρυσό και αποτελούνται από δύο μοντέλα Royal Oak και δύο μοντέλα Royal Oak Offshore με διάφορα διαμετρήματα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ίδιο σχέδιο έχει αναπτυχθεί ταυτόχρονα για και τις δύο συλλογές. Ουσιαστικά, προσπαθώντας να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μια clear αισθητική, ο Matthew Williams και η Audemars Piguet μείωσαν τα καντράν στην απλούστερη τους μορφή, αφαιρώντας τους δείκτες ώρας και το άνοιγμα ημερομηνίας στα μοντέλα Royal Oak για να τονίσουν το κομψό κάθετο σατινέ φινίρισμα που διακοσμεί τα χρυσά καντράν. Το αποτέλεσμα είναι χρονογράφοι μονόχρωμοι που συνδυάζουν την κομψή αισθητική με τις προηγμένες τεχνικές ωρολογοποιίας.

Τα δύο μοντέλα Royal Oak είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από 18-καρατίων χρυσό. Το πρώτο είναι ένα αυτόματο ρολόι 37 χιλιοστών που ενδείκνυται για μικρότερους καρπούς. Το λιτό καντράν διαθέτει φωσφορίζοντες κίτρινους δείκτες και τις υπογραφές “Audemars Piguet” και “1017 ALYX 9SM”, με χρυσό απλικέ. Το δεύτερο μοντέλο είναι ένας αυτόματος χρονογράφος 41 χιλιοστών σε διάμετρο, που φτάνει τον ελάχιστο σχεδιασμό του καντράν μέχρι τα άκρα, καθώς εξαλείφει ακόμα και τους μετρητές χρονογράφου, αφήνοντας μόνο τους δείκτες να περιστρέφονται στις 3, 6 και 9 το πρωί. Αυτά τα δύο μοντέλα Royal Oak παράγονται σε περιορισμένες σειρές.

Τα δύο μοντέλα Royal Oak Offshore ακολουθούν το ίδιο θέμα, αφαιρώντας τις πληροφορίες που συνήθως υπάρχουν στο καντράν και διατηρώντας μόνο τον απόλυτο ελάχιστο. Μόνο το άνοιγμα ημερομηνίας, που είναι συμβολικό για τη συλλογή Royal Oak Offshore, παραμένει σε παράθυρο στο 3, δίπλα στο μονόγραμμα AP και η υπογραφή του 1017 ALYX 9SM βρίσκεται στις 6 το πρωί. Οι μετρητές του χρονογράφου στις 6, 9 και 12 το πρωί έχουν επίσης αφαιρεθεί, αφήνοντας μόνο τους δείκτες – πρωτοπορία για ένα χρονογράφο. Αυτές οι περιορισμένες εκδόσεις 42 χιλιοστών είναι διαθέσιμες σε επιλογή λευκού ή κίτρινου 18-καρατίων χρυσού, χαρίζοντάς τους ένα στυλ ταυτόχρονα σοβαρό και λαμπερό. Εξοπλισμένα με το ειδικό σύστημα εύκολης αλλαγής μπρασελέ του οίκου, αυτά τα μοντέλα συνοδεύονται από ένα επιπλέον λουρί από μαύρο καουτσούκ, προσδίδοντας μια έντονη αντίθεση.

Οι τέσσερις αυτές αναφορές Royal Oak Selfwinding, Selfwinding Chronograph και Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph τροφοδοτούνται από διαφορετικούς κινητήρες τελευταίας γενιάς. Το 37 mm Royal Oak Selfwinding φιλοξενεί το Calibre 5909, που παρουσιάστηκε το 2022. Αυτή η κίνηση, με πάχος μόνο 4 χιλιοστών, χτυπάει στη συχνότητα των 4 Hz και έχει αποθηκευτική ικανότητα 60 ωρών. Το 41 mm Royal Oak Selfwinding Chronograph τροφοδοτείται από την τελευταία κίνηση χρονογράφου με ενσωματωμένο χρονογράφο Calibre 4409. Σχεδιασμένη χωρίς ένδειξη ημερομηνίας, αυτή η αυτόματη κίνηση είναι εξοπλισμένη με έναν στύλο και μια λειτουργία flyback που επιτρέπει την άμεση επανεκκίνηση του χρονογράφου χωρίς να είναι απαραίτητο να τον σταματήσετε ή να τον επαναφέρετε πρώτα. Έχει επίσης έναν κάθετο συζευγμένο πολλαπλασιαστή που εμποδίζει τα χέρια από το να πηδούν όταν ξεκινά ή σταματά ο χρονογράφος. Ένας πατενταρισμένος μηχανισμός επαναφοράς εξασφαλίζει ότι κάθε χειροκίνητος δείκτης επιστρέφει άμεσα στην αρχική του θέση.

Χτυπάει στη συχνότητα των 4 Hz (28.000 κρούσεις ανά ώρα) και έχει αποθηκευτική ικανότητα 70 ωρών. Τέλος, τα δύο μοντέλα Royal Oak Offshore είναι εξοπλισμένα με το Calibre 4404, το οποίο έρχεται με ενσωματωμένο χρονογράφο και λειτουργία flyback. Αυτή η κίνηση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Calibre 4409 αλλά είναι ελαφρώς πιο παχιά, κάτι που λειτουργεί τέλεια με τη μεγάλη θήκη του Royal Oak Offshore. Κάθε μοντέλο είναι εξοπλισμένο με μια κρυστάλλινη οπή πίσω που ανοίγει στο αφιερωμένο κινητήριο βάρος που έχει ειδικά αναπτυχθεί για αυτές τις περιορισμένες εκδόσεις. Κατασκευασμένο από 22-καρατίων κίτρινο ή λευκό χρυσό, περιλαμβάνει ένα χάραγμα της υπογραφής 1017 ALYX 9SM καθώς και την ένδειξη του Newton’s millimeter και του περιστρεφόμενου βάρους, ένας «χαιρετισμός» στις τεχνικές αναφορές που υποδεικνύει ο Matthew Williams στις αγκράφες του. Ο χρήστης μπορεί επίσης να θαυμάσει τα κομψά διακοσμητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των Côtes de Genève, του κυκλικού γυάλισματος, του ηλιακού ακτινοδιακοσμήματος και του σατινέ, καθώς και των γυαλισμένων γραμμών.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ντύσαμε τα Royal Oak και Royal Oak Offshore ταυτόχρονα, και ήταν μια φυσική επιλογή χάρη στον καθαρό, σύγχρονο σχεδιασμό του Matthew! Αυτή είναι η ομορφιά αυτής της συνεργασίας: οι συνεργίες είναι τέτοιες που μας έχουν οδηγήσει σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο.», François-Henry Bennahmias, Διευθύνων Σύμβουλος Audemars Piguet

Ένα μοναδικό κομμάτι για την υποστήριξη των μη-προνομιούχων παιδιών

Εκτός από αυτά τα τέσσερα μοντέλα που πωλούνται στα καταστήματα Audemars Piguet, ο σχεδιαστής και ο Οίκος Υψηλής Ωρολογοποιίας δημιούργησαν ένα μοναδικό ρολόι Royal Oak Selfwinding Chronograph. Αυτό το μοντέλο 41 χιλιοστών διαθέτει θήκη και βραχιόλι διχρωμίας, συνδυάζοντας 18-καράτιο κίτρινο χρυσό και ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτός ο συνδυασμός υλικών αντιτίθεται με ένα μαύρο καντράν χρυσού PVD επικαλυμμένο με κάθετο φινίρισμα σατέν. Το καντράν περιλαμβάνει επίσης τις υπογραφές και των δύο εταιρειών, καθώς και χρυσού χρώματος χρονογράφους. Οι τρεις κεντρικοί δείκτες σε χρυσό χρώμα, ενισχυμένοι με φωσφορίζοντα στοιχεία για περισσότερη αναγνωσιμότητα στο σκοτάδι, ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό. Τροφοδοτούμενο από το Calibre 4409, αυτό το ρολόι συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με ένα σύγχρονο αισθητικό. Η δημοπρασία αυτού του μοναδικού κομματιού πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πάρτι λανσαρίσματος της συνεργασίας μεταξύ της Audemars Piguet και της 1017 ALYX 9SM στις 24 Αυγούστου στο Τόκιο. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, διατέθηκαν για έργα που στοχεύουν στην υποστήριξη πρωτοβουλιών μάθησης με βάση το παιχνίδι προς όφελος των μη-προνομιούχων παιδιών, ιδίως μέσω των δράσεων των ΜΚΟ Kids in Motion και Right to Play. Το Kids in Motion υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο έργο στην Lamu της Κένυας, το οποίο επιτρέπει στον τοπικό πληθυσμό να ενισχύσει την υποδομή του και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της κοινότητάς του μέσα στο σχολείο. Το Right to Play χρησιμοποιεί το παιχνίδι για να αποκαλύψει τον δυναμισμό κάθε παιδιού. Η επιλογή έργων υποστήριξης και μάθησης με βάση το παιχνίδι έγινε μετά από τις συστάσεις των Ιδρυμάτων της Audemars Piguet και του Matthew Williams, που υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια δράσεις προς όφελος των μη-προνομιούχων παιδιών.

