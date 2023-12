Antiagers: 450% ανάπτυξη από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα

«No name σημαίνει ότι δεν χτίζουμε το brand των Antiagers βασισμένοι στις γνώσεις μόνο ενός ανθρώπου, αλλά σε μια πολύ μεγάλη ομάδα γιατρών, επιστημόνων που βοηθούν στο έργο μας και εκπαιδεύονται μαζί μας καθημερινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Στο Antiagers κάποιος δε θα βρει ένα μόνο όνομα, θα βρει πολλούς γιατρούς πολλούς επιστήμονες, ο καθένας εξειδικευμένος στον τομέα του». Αυτό δήλωσε ο Γεώργιος Βελημβασάκης, Πλαστικός Χειρουργός και Founder των Ιατρείων “The Antiagers” , που προσφέρει υπηρεσίες πλαστικής χειρουργικής αλλά και άλλες αισθητικές υπηρεσίες, μιλώντας στην εκπομπή In Business της Naftemporiki TV, με τη Μαρία Σμιλίδου και τον Παύλο Πανταζόπουλο για την κλινική No name

« Έχουμε προσπαθήσει να διατηρούμε μια φιλοσοφία που υπάρχει στις πολυεθνικές εταιρείες. Η δομή των Antiagers έχει μια δομή με το δικό της brand management, το δικό της financial analyst, έχει head of marketing, έχει τμήμα production. Δημιουργούμε καθημερινά περιεχόμενο έχουμε φτιάξει πάνω από 100 βίντεο την τελευταία 5ετία. Έχουμε dedicated ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο να περάσουμε προς τα έξω όλη την εικόνα της δουλειάς μας» σημείωσε.

Για την ανάπτυξη της εταιρείας ανέφερε : «ξεκινήσαμε στην αρχή 3 άτομα και αυτήν τη στιγμή είμαστε 30. Την τελευταία 5ετια παρουσιάσαμε περίπου 450% ανάπτυξη και ήδη κάνουμε τα σχέδια μάς για την ανάπτυξη του δικτύου και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το μυστικό της σημαντικής αυτής ανάπτυξης οφείλεται στην εξωστρέφεια»

Σχετικά με τις προκλήσεις του κλάδου και τις καταναλωτικές απαιτήσεις ο κ. Βελημβασάκης ανέφερε ότι «Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, παίρνουμε ακόμα και το αεροπλάνο για να ταξιδέψουμε να συναντήσουμε ασθενείς και να δούμε το αποτέλεσμα που έχουν δει και θέλουν. Επενδύουμε χιλιάδες ευρώ αναζητώντας άλλες μοντέρνες τακτικές και να τις εφαρμόσουμε στην Ελλάδα ».

Κλείνοντας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πιο σημαντικό στους Antiagers είναι ότι έχουν καταφέρει να αναστρέψουν την κλασσική πυραμίδα. «΄Eχουμε αναστρέψει την πυραμίδα ανάποδα. Σε μας η μεγάλη βάση που είναι πάνω είναι οι πελάτες και κάτω κάτω στην πυραμίδα έρχεται ο CEO. Έχουμε μια πελατο-κεντρική προσέγγιση, ο πελάτης είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα και μετά ακολουθούμε όλοι οι άλλοι.