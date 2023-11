Huawei: Focus στην Ευρώπη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η βιωσιμότητα και η καινοτομία «στην Ευρώπη για την Ευρώπη», βρέθηκαν στο επίκεντρο του Huawei Connect 2023 στο Παρίσι.

Χιλιάδες επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κλάδου, τεχνικών εμπειρογνωμόνων και συνεργατών από όλο τον κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να εξετάσουν πώς η ψηφιακή και έξυπνη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στην ΕΕ. Η Ναυτεμπορική ήταν εκεί.

Η Huawei ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας του Παρισιού στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Καινοτομίας.

Η επένδυση θα αφορά 2 εκατ. ευρώ ετησίως για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος με μεγαλύτερη συνεργασία με τις ΜμΕ και όχι μόνο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εναρκτήρια ομιλία αυτή του Ken Hu, προέδρου της Huawei, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη σημειώνει απίστευτη πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και οδηγεί την παγκόσμια μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον».

«Η Huawei εργάζεται δίπλα-δίπλα με τους Ευρωπαίους πελάτες και συνεργάτες για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο συνδέοντας ανθρώπους, ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις και χτίζοντας το ψηφιακό οικοσύστημα της Ευρώπης. Καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας στην Ευρώπη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

#Huawei has kicked off its annual flagship event, #HuaweiConnect 2023 in Paris today. Ken Hu, Huawei's Rotating Chairman, has reaffirmed Huawei's commitment to support its European partners for digital transformation, local innovation, sustainability, and cyber security.… pic.twitter.com/yrswweGQhU

