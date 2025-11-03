Τέλη κυκλοφορίας: Αρχίζει η ανάρτησή τους – Τα πρόστιμα σε όσους καθυστερήσουν την καταβολή

Εντός της εβδομάδας, ακόμα και σήμερα, αναμένεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, “MyCar”.

Καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή τους είναι η 31η Δεκεμβρίου ενώ μετά την ημερομηνία αυτή ισχύουν κλιμακωτά πρόστιμα.

Όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Τέλος, τα πιο «καθαρά» οχήματα, με ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με εκπομπές κάτω από 90 ή 122 g/km, ανάλογα τη χρονολογία, απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 gr/km) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τα πρόστιμα

Με βάση το ισχύον σύστημα κυρώσεων, τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (μετά το τέλος Δεκεμβρίου) είναι κλιμακωτά:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Ψηφιακή ακινησία

Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων κρίνουν ότι επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία το αυτοκίνητο τους, μη πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας, μπορούν να το πράξουν και φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία πριν την έναρξη του έτους, δηλαδή πριν την 1/1/2025, δεν χρειάζεται να καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας. Η σχετική υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ “MyCar”.

Όσοι εντοπιστούν, μετά τη δήλωση ακινησίας, να κυκλοφορούν τα οχήματά τους θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.