Volkswagen: Αναστολή παραγωγής Golf και Tiguan λόγω ελλείψεων σε τσιπ

Η Volkswagen προειδοποιεί για προσωρινές διακοπές παραγωγής, επικαλούμενη τους περιορισμούς εξαγωγής της Κίνας σε ημιαγωγούς που κατασκευάζει η Nexperia.

Η ενημέρωση έρχεται λίγο αφότου ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), το κύριο λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας, δήλωσε ότι η διαμάχη Κίνας-Ολλανδίας για τη Nexperia θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σημαντικούς περιορισμούς παραγωγής στο εγγύς μέλλον» εάν δεν λυθεί το θέμα γρήγορα.

Η Volkswagen αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στην παραγωγή της, καθώς ετοιμάζεται να αναστείλει τη λειτουργία γραμμών παραγωγής βασικών μοντέλων, μεταξύ των οποίων και το Golf και το Tiguan, στο εργοστάσιό της στο Βόλφσμπουργκ.

Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε στο CNBC ότι ενώ η Nexperia δεν είναι άμεσος προμηθευτής της εταιρείας, ορισμένα εξαρτήματά της χρησιμοποιούνται και παρέχονται από τους άμεσους προμηθευτές της Volkswagen.

«Δεδομένων των εξελισσόμενων συνθηκών, δεν μπορούν να αποκλειστούν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παραγωγή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι μετοχές της Volkswagen υποχωρούν 2%.

Τον περασμένο μήνα, η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia, μιας κινεζικής εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών με έδρα την Ολλανδία, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή μεγάλου όγκου τσιπ που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και άλλες βιομηχανίες, επικαλούμενη φόβους ότι η τεχνολογία της εταιρείας «θα καταστεί μη διαθέσιμη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Η Κίνα αντέδρασε μπλοκάροντας τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων της εταιρείας, προκαλώντας ανησυχία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τις δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ, σύμφωνα με το Reuters.

Με πληροφορίες από CNBC