CHANGAN: Ο παγκόσμιος κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας επενδύει στην Ελλάδα

Η είσοδος της CHANGAN στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρνοντας μαζί της υψηλές προσδοκίες και ένα σαφές επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης. Οι προσδοκίες της εταιρείας είναι πολύ μεγάλες, αφού η γκάμα της διαμορφώνεται με μια σειρά από μοντέλα που στοχεύουν ακριβώς στον πυρήνα των αναγκών των Ελλήνων αγοραστών.

Μέρος της στρατηγικής της για την ταχεία διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά, αποτελεί και η σύμπραξη με τους κατάλληλους συνεργάτες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν το φιλόδοξο πλάνο της. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που το ρόλο αυτό για τη χώρα μας ανέλαβε η Changan Hellas S.A., μέλος του Autohellas Group του Ομίλου Βασιλάκη, που για το ελληνικό κοινό αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και σταθερής παρουσίας.

Με ιστορία 163 ετών

Αν και το όνομα της CHANGAN δεν είναι οικείο στους πολλούς, εντούτοις πρόκειται για μια εταιρεία με βαθιά βιομηχανική παράδοση 163 ετών. Ιδρύθηκε το 1862 στην Κίνα κατασκευάζοντας στρατιωτικό υλικό και το 1958 μπήκε στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Το 1984 αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο για την φίρμα, καθώς τότε ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων.

Σήμερα, η CHANGAN είναι ο 4ος μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Κίνα, με περισσότερα από 27 εκατομμύρια οχήματα να έχουν παραχθεί σε 34 εργοστάσια παγκοσμίως. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ομίλου China Changan Automobile Group εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 340 δισ. γουάν (40,8 δισ. ευρώ) το 2025, ενώ απασχολεί περίπου 110.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Επενδύσεις και στρατηγική ανάπτυξη

Η CHANGAN δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της. Το πλάνο της περιλαμβάνει επενδύσεις 10 δισ. δολάρια έως το 2030 για την ανάπτυξή της στις διεθνείς αγορές, με στόχο τις 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό εκτός Κίνας θα φτάσει τους 10.000 εργαζόμενους, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εταιρείας.

Η CHANGAN διαθέτει ερευνητικά και σχεδιαστικά κέντρα σε Κίνα, Ιταλία, Ιαπωνία, και Μόναχο. Από το 2024, η γερμανική πόλη φιλοξενεί και την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας. Αξίζει να επισημανθεί πως το R&D της εταιρείας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στοιχείο που εξηγεί τον ρυθμό ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου.

Η στρατηγική τοποθέτηση στην Ελλάδα

Με την παρουσίαση δύο ηλεκτρικών SUV, των Deepal S07 και Deepal S05, η CHANGAN κάνει το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν τρία plug-in hybrid μοντέλα στις πιο σημαντικές κατηγορίες της αγοράς. Η ίδια η φίρμα αυτοπροσδιορίζεται ως mainstream electrified brand, με έμφαση στην τεχνολογία, την πολυτέλεια, την ποιότητα και την ασφάλεια, προσφέροντας παράλληλα ανταγωνιστική τιμή.

Το Deepal S07 είναι ένα D-SUV με φουτουριστικό χαρακτήρα, εντυπωσιάζει με τον αιχμηρό σχεδιασμό «ψηφιακού origami», τα εμπνευσμένα από τα αστέρια φωτιστικά σώματα, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και το πολυτελές εσωτερικό με περιστρεφόμενη οθόνη 15,6’’, head-up display και πανοραμική οροφή.

Το πιο compact Deepal S05, ανήκει στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των C-SUV. Εξωτερικά υιοθετεί μια μυώδη σχεδίαση που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, ενώ στο εσωτερικό, οι αναδιπλούμενες θέσεις με υποστήριξη ποδιών και η περιστρεφόμενη οθόνη συνδυάζουν πρακτικότητα και τεχνολογία.

Και τα δύο μοντέλα συνοδεύονται από 7ετή εγγύηση (ή 160.000 χλμ.), με την μπαταρία να καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ.

Κάτι αλλάζει!

Το μέγεθος της CHANGAN και το ενδιαφέρον της για την ελληνική αγορά προϊδεάζει για γρήγορες εξελίξεις. Με όπλο τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, την τεχνολογία, τα υψηλά επίπεδα παρεχόμενης ασφάλειας, τον πλούσιο εξοπλισμό τους και την ανταγωνιστική τους τιμή, τα αυτοκίνητα της CHANGAN δικαιολογούν απόλυτα τον χαρακτηρισμό της εταιρείας ως “mainstream electrified brand”. Το ίδιο έρχεται να υπογραμμίσει και ο κ. Γιώργος Βασιλάκης, CEO των εταιρειών αυτοκινήτου του Ομίλου Autohellas: «Η έλευση της CHANGAN στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ηλεκτροκίνηση. Με εμπειρία, τεχνολογία αιχμής και προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα με προσιτή πολυτέλεια, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Ελλήνων αγοραστών. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση πιο απλή, πιο προσιτή και πιο συναρπαστική για όλους».

Σύντομα θα υπάρχουν περισσότερα νέα για τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας, με την πρώτη έκθεση να λειτουργεί επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, ενώ το κοινό θα μπορεί να επίσης να γνωριστεί με τα εντυπωσιακά μοντέλα της CHANGAN στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Designer Outlet (από 1/12).