Volvo Cars: 4 εκατ. αυτοκίνητα με αρχιτεκτονική SPA

Η Volvo Cars ολοκλήρωσε την κατασκευή 4.000.000 αυτοκινήτων με βάση την επαναστατική πλατφόρμα πρώτης γενιάς Scalable Product Architecture (SPA) -πρόκειται για την πλατφόρμα SPA πρώτης γενιάς και δεν περιλαμβάνει αυτοκίνητα που βασίζονται στην πλατφόρμα SPA2.

Το Volvo XC60, το αυτοκίνητο της εταιρείας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή, βασίζεται στην πλατφόρμα SPA πρώτης γενιάς και η παραγωγή του θα επεκταθεί στο εργοστάσιο του Τσάρλεστον στις ΗΠΑ, το επόμενο έτος. Τα άλλα τρέχοντα μοντέλα που παράγονται με βάση την πλατφόρμα είναι τα S60, V60, S90 και XC90.

Η SPA παρουσιάστηκε το 2014 στο Volvo XC90 δεύτερης γενιάς και έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή σύγχρονη φυσιογνωμία της μάρκας Volvo. Μετασχημάτισε την παραγωγή της εταιρείας, κάνοντας δυνατή την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων, συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών, με βάση κοινή αρχιτεκτονική και γραμμή συναρμολόγησης και τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους.

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη εσωτερικά, η SPA είναι έργο του υπό σουηδική διεύθυνση τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης (R&D). Από την εμφάνισή της, έχει αποτελέσει τη βάση για έξι διαφορετικά μοντέλα, με παραγωγή σε τρεις ηπείρους και σε τέσσερις χώρες: Βέλγιο, Κίνα, Σουηδία και ΗΠΑ.

Το αυτοκίνητο-ορόσημο, ένα Volvo XC90, βγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στη Σουηδία.

«Η SPA ήταν η αιχμή του δόρατος στην αναγέννηση της εταιρείας μας ως σύγχρονης και premium μάρκας», λέει ο Michael Fleiss (Μίκαελ Φλάις), Επικεφαλής Στρατηγικής και Διευθυντής Προϊόντων στη Volvo Cars. «Μέχρι σήμερα, παραμένει θεμέλιο για ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα Volvo στην ιστορία και εξακολουθεί να κατακτά νέες κορυφές, καθώς συνεχίζουμε τη βελτίωσή της».

Η Volvo Cars γιορτάζει αυτό το ορόσημο και το αξιοποιεί για να αναδείξει τα πολλά οφέλη που αποκόμισαν παγκοσμίως οι πελάτες από την ευελιξία της SPA.

Η SPA εισήγαγε αρκετά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε παγκόσμια πρωτιά, που συνέβαλαν ώστε το XC90 και τα μοντέλα που ακολούθησαν να είναι από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η σχετική λίστα περιλαμβάνει

λειτουργίες όπως είναι το πακέτο προστασίας από εκτροπή εκτός δρόμου και η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε διασταυρώσεις. Άλλο παράδειγμα είναι ο κλωβός ασφαλείας, που βελτιώθηκε περαιτέρω χάρη στην αυξημένη χρήση βοριούχου χάλυβα υψηλής αντοχής. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά συνεχίζουν να αναβαθμίζονται, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες Volvo επωφελούνται – τώρα και στο μέλλον.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρείχε στη σχεδιαστική ομάδα περισσότερη δημιουργική ελευθερία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τους εντυπωσιακούς προβολείς «Σφυρί του Θωρ», που αποτελούν τη σχεδιαστική μας υπογραφή. Έγινε επίσης η βάση για το πρωτοποριακό σύστημα κίνησης «Twin Engine», ένα συνδυασμό κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρικής πρόωσης που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα στα plug-in υβριδικά Volvo.

Όπως τονίζεται αρμοδίως, με το βλέμμα εμπρός, η σημαντική τεχνογνωσία από την SPA θα αξιοποιηθεί στην πλατφόρμα SPA2 και στην επερχόμενη SPA3, συνεχίζοντας να δίνει μορφή και ισχύ στα μοντέλα Volvo του αύριο. Επιπλέον, χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις λογισμικού, πολλά από τα αυτοκίνητα που βασίζονται στην SPA και βρίσκονται σε κυκλοφορία συνεχίζουν να αναβαθμίζονται μέχρι σήμερα χωρίς χρέωση.