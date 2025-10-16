Πάρης Κυριακόπουλος: Από τα supercars της Porsche έως τη βιώσιμη κινητικότητα της επόμενης μέρας

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συγκαταλέγεται στους πιο δυναµικούς κλάδους της εγχώριας οικονοµίας, καθώς συνδυάζει µεγάλες προκλήσεις µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Παρά τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, οι διεθνείς µάρκες παραµένουν ισχυρά παρούσες, ενώ νέες τάσεις, όπως η ηλεκτροκίνηση και η πράσινη τεχνολογία, αναδιαµορφώνουν το τοπίο. Η άνθηση του τουρισµού ενισχύει τη ζήτηση στην αγορά ενοικιαζόµενων οχηµάτων, την ίδια στιγµή που η µετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ανοίγει τον δρόµο για νέες επενδύσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον η Μοτοδυναµική, βασισµένη στις διαχρονικές αρχές και στη φιλοσοφία της, διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο, εισάγοντας και συστήνοντας στην Ελλάδα κορυφαία brands και υπηρεσίες που συνδέονται µε την ποιότητα, την καινοτοµία και τη διεθνή τεχνογνωσία. Ο Πάρης Κυριακόπουλος ηγείται της εταιρείας και διαµορφώνει αυτές τις εξελίξεις, µε σαφές στρατηγικό όραµα και ξεκάθαρη στόχευση.

Η πορεία του

Ο Πάρης Κυριακόπουλος γεννήθηκε το 1981 και προέρχεται από µία ιστορική επιχειρηµατική οικογένεια της χώρας. Εκπροσωπεί την 4η γενιά της οικογένειας και ο πατέρας του ήταν ο αείµνηστος και πολυπράγµων Οδυσσέας Κυριακόπουλος, που -µεταξύ άλλων- διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΕΒ. Σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια, αποφοιτώντας µε διάκριση, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Harvard Business School, από όπου έλαβε MBA µε ανώτατη διάκριση. Επαγγελµατικά ξεκίνησε ως σύµβουλος επιχειρήσεων στην Boston Consulting Group στη Βιέννη, αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία σε στρατηγικά ζητήµατα διεθνών αγορών.

Ακολούθησε η θητεία του στον Όµιλο Imerys, ο οποίος το 2015 εξαγόρασε την S&B Industrial Minerals, την ιστορική µεταλλευτική εταιρία της οικογένειας Κυριακόπουλου, ενώ αργότερα υπηρέτησε ως CEO της FiberLean Technologies στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς οργανισµούς και σωµατεία, όπως το ALBA και το Junior Achievement Greece, ενώ συµµετέχει ενεργά και στο YPO Aegean/Macedonia Chapter.

Η επαγγελµατική του διαδροµή τον έφερε στη Μοτοδυναµική ήδη από το 2013, όταν εξελέγη µέλος του ∆Σ. Το 2015 ανέλαβε Εκτελεστικός Πρόεδρος, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, η Μοτοδυναµική συνεχίζει µια πορεία δυναµικής ανάπτυξης, µε κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 190 εκατοµµύρια ευρώ.

Η ανάληψη της αντιπροσωπείας της Porsche το 2011 υπήρξε στρατηγικό ορόσηµο και σήµερα η γερµανική µάρκα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στην ελληνική αγορά. Ο Πάρης Κυριακόπουλος έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή της Porsche στην πρώτη θέση της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων.

Το 2018 η Μοτοδυναµική απέκτησε τον έλεγχο της SIXT στην Ελλάδα, µε το brand να βρίσκεται σε πτωτική τροχιά. Μέσα από στοχευµένες κινήσεις και αξιοποιώντας την άνοδο του τουρισµού, η SIXT επανατοποθετήθηκε στην ελληνική αγορά ως το κορυφαίο premium brand βραχυρόνιων ενοικιάσεων. Εξίσου δυναµική είναι και η πορεία της Yamaha, η οποία συνεχίζει να καταγράφει σηµαντική αύξηση πωλήσεων και µεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, προσφέροντας περαιτέρω προοπτικές οργανικής ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια.

Οι στόχοι

Ο Πάρης Κυριακόπουλος δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του. Στόχος του είναι η συνεχόµενη αύξηση τζίρου και κερδοφορίας, αξιοποιώντας το ανοδικό momentum, τόσο της Porsche και της Yamaha, όσο και του τουρισµού. Παράλληλα, σχεδιάζει την είσοδο της εταιρείας σε νέα πεδία απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το νέο brand FLIZZR είναι µια πιο οικονοµική υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων, συµπληρώνει τη Sixt και εξυπηρετεί διαφορετικό κοινό της τουριστικής αγοράς.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία µε την Toyota για την ανάπτυξη δικτύου λιανικής, µε αφετηρία την Πάτρα και την Σύρο.

Η αντιπροσώπευση των ηλεκτρικών εξωλέµβιων µηχανών Torqeedo, που ανήκουν στη Yamaha, αποτελεί µια κίνηση που συνδέεται µε το βασικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας, τη θάλασσα, ανοίγοντας τον δρόµο για την ηλεκτροκίνητη θαλάσσια κινητικότητα.

Η συνεργασία µε τη ΝΙΟ και η εισαγωγή στην Ελλάδα αυτοκινήτων που συνδυάζουν τεχνολογία αιχµής και ασφάλεια, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την ελληνική αγορά. Τα οχήµατα του κινεζικού κολοσσού, δεν είναι απλά µια φουτουριστική απεικόνιση της ηλεκτροκίνησης, αλλά µια πραγµατικότητα που η Μοτοδυναµική συστήνει στην Ελλάδα και σφραγίζει µε τη διαχρονική της φιλοσοφία.

Ο Πάρης Κυριακόπουλος επικεντρώνεται στην ισορροπία ανάµεσα στον ρεαλισµό και στη φιλοδοξία. Η προσήλωσή του σε αξίες όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συνέπεια δηµιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο για την ανάπτυξη. Επιπλέον, συνδυάζει την εµπειρία και τη γνώση, καθιστώντας τη Μοτοδυναµική έναν από τους πλέον υπολογίσιµους «παίκτες» στον χώρο της αυτοκίνησης και των υπηρεσιών κινητικότητας. Η ηγεσία του χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη, προσήλωση στην καινοτοµία και ικανότητα προσαρµογής σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Έτσι, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση µε τρόπο σύγχρονο, δυναµικό και εξωστρεφή, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να ανταγωνίζονται ισότιµα στο διεθνές περιβάλλον.

To όραμά του

«Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πιστεύουμε σε έναν κόσμο βιώσιμης κινητικότητας χωρίς περιορισμούς. Αυτό είναι το όραμά μας.

Για εμάς η μετακίνηση δεν είναι απλή ανάγκη· είναι εμπειρία που δημιουργεί συγκίνηση, εμπνέει εξερεύνηση και φέρνει κοντά τους ανθρώπους, μεταμορφώνοντας τις ζωές τους.

Η αποστολή μας είναι να εξελίσσουμε διαρκώς αυτή την εμπειρία. Να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, να κάνουμε την κινητικότητα πιο συναρπαστική, πιο προσιτή, πιο ανθρώπινη και να γινόμαστε η πρώτη επιλογή στην καρδιά των πελατών μας.

Καθοδηγούμαστε από τις αξίες μας: Ακεραιότητα σε κάθε μας βήμα. Εμπιστοσύνη που κερδίζεται καθημερινά. Σεβασμός προς τους τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας, και την ίδια την κοινωνία στην οποία επιστρέφουμε μέσω του προγράμματος ΕΚΕ Αριστεία ως διαρκή στόχο σε ό,τι κάνουμε Σχέσεις που διαρκούν και εξελίσσονται από γενιά σε γενιά με τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται».