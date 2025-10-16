Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται, πότε και πώς πληρώνονται

Τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου αναμένεται η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας για το 2026.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν περιθώριο έως το τέλος του τρέχοντος έτους για να τα πληρώσουν, με τις πιθανότητες να δοθεί παράταση να είναι μηδενικές μετά και την εφαρμογή του νέου συστήματος προστίμων που τέθηκε σε ισχύ από πέρυσι.

Τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «myCAR».

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων αρχικά εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και στη συνέχεια μπορούν :

Να επισκεφθούν ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Να μπουν στο e-banking και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Να πληρώσουν σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Τα πρόστιμα

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας, τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε:

· +25% των τελών για πληρωμή εντός Ιανουαρίου

· +50% των τελών για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου

· +100% των τελών για πληρωμή από το Μάρτιο και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα (30) ευρώ. Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας θα ανέλθουν το 2026 σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ.

Δήλωση ακινησίας

Επίσης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με το μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η δήλωση ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «myCar», χωρίς να χρειάζονται επισκέψεις στην Εφορία. Αυτό που έχουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία, τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.