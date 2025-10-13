Ιωάννης Καλλίγερος: Στο τιμόνι της αλλαγής με την ίδια φλόγα – «Να πάω ψηλά, χωρίς να προδώσω τις αρχές μου»

Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα είναι ένας κλάδος µε έντονη ανάπτυξη και εξέλιξη, και στους βασικούς παίκτες περιλαµβάνονται διεθνείς κολοσσούς που διαθέτουν στρατηγικά σηµεία πώλησης, ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία στον τοµέα των οχηµάτων και των υπηρεσιών τους.

Η STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε. (πρώην MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ) κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας πολυτελή και τεχνολογικά προηγµένα αυτοκίνητα, που συνδυάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια.

Eίναι µέλος του ελβετικού Οµίλου Emil Frey, o οποίος ιδρύθηκε το 1924 µε έδρα τη Ζυρίχη και σήµερα έχει παρουσία σε περισσότερα από 680 σηµεία στην Ευρώπη, προσφέροντας καινούργια και µεταχειρισµένα οχήµατα καθώς και συναφείς υπηρεσίες, ενώ απασχολεί περισσότερους από 23.000 υπαλλήλους.

Στην Ελλάδα, ο Όµιλος διαθέτει µεταξύ άλλων τις Εταιρείες Star Automotive Ελλάς, Γενικό ∆ιανοµέα των Επιβατηγών και Ελαφρών Επαγγελµατικών οχηµάτων Mercedes-Benz και smart, των Φορτηγών Mercedes-Benz και Fuso καθώς και των Λεωφορείων Mercedes-Benz και Setra της Daimler Truck, Omoda & Jaecoo Ελλάς, Γενικό ∆ιανοµέα των Επιβατηγών οχηµάτων Omoda & Jaecoo τoυ κινεζικού κολοσσού Chery στην Ελλάδα και Emil Frey Services Ελλάς, στην οποία ανήκουν όλες οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν από κοινού τη Star Automotive και την Omoda & Jaecoo Ελλάς.

Η πορεία του

Ο Ιωάννης Καλλίγερος, ως Country Head των παραπάνω εταιρειών για την Ελλάδα, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Star Automotive Ελλάς Moν. Α.Ε. & Πρόεδρος της Omoda & Jaecoo Ελλάς Μον. Α.Ε., καθοδηγεί τις εταιρείες αυτές στη δυναµική τους πορεία.

O Ιωάννης Καλλίγερος, Country Head για την Ελλάδα, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Star Automotive Ελλάς Moν. Α.Ε. και Πρόεδρος της Omoda & Jaecoo Ελλάς Μον. Α.Ε αποτελεί µία από τις πλέον αναγνωρίσιµες προσωπικότητες στον χώρο της ελληνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, µε µακρά και συνεπή πορεία τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και εντός της οικογένειας της Mercedes-Benz. Γεννηµένος και µεγαλωµένος στα Κύθηρα, διατήρησε πάντα στενούς δεσµούς µε τις ρίζες του, ακόµη και όταν η σταδιοδροµία του τον οδήγησε σε µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Ιωάννης Καλλίγερος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Μηχανολογία στο University of Hertfordshire της Αγγλίας και στη συνέχεια απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Stirling Business School στη Σκωτία. Το ακαδηµαϊκό του υπόβαθρο, µε σαφή τεχνοκρατική κατεύθυνση και έµφαση στη διοίκηση επιχειρήσεων, αποτέλεσε το εφαλτήριο για µια σταδιοδροµία που διακρίνεται από διαρκή εξέλιξη και στρατηγική σκέψη.

Η επαγγελµατική του πορεία ξεκίνησε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως International Management Consultant από το 1988 έως το 1992 διευθύνοντας διάφορα project σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εντάχθηκε στην KPMG Peat Marwick Kyriacou ως Senior Management Consultant, αξιοποιώντας τη διεθνή εµπειρία του σε έργα στρατηγικού σχεδιασµού για σηµαντικούς πελάτες του ελληνικού επιχειρείν.

Η πρώτη του επαφή µε την αυτοκινητοβιοµηχανία πραγµατοποιήθηκε το 1993, όταν ανέλαβε τη θέση του Business Development Manager στη SEAT – ΤΕΧΝΟΚΑΡ και, λίγο αργότερα, του Commercial Manager στην Aegean, τη νεοσύστατη τότε εταιρεία του Οµίλου Βασιλάκη. Το 1997 σηµατοδότησε την έναρξη της πολύχρονης συνεργασίας του µε τη Mercedes-Benz, αρχικά ως Γενικός ∆ιευθυντής της ΠΡΟΜΟΤ Λαϊνόπουλος απ’ όπου και µεταπήδησε στη Mercedes-Benz Ελλάς το 1998, όταν ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης ∆ικτύου.

Η διαδροµή του στην εταιρεία ήταν συνεχώς ανοδική: ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθυντή Πωλήσεων & Marketing για τα Επαγγελµατικά Οχήµατα και, από το 2009, Γενικού ∆ιευθυντή για τα Επιβατηγά Οχήµατα. Η συνολική του εµπειρία, η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και η ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσιµες καταστάσεις, ιδίως την περίοδο της οικονοµικής ύφεσης, αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά που τον οδήγησαν στην κορυφή της εταιρικής πυραµίδας.

Η νέα στρατηγική

Τον Μάρτιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Mercedes-Benz Ελλάς, σε µια κοµβική χρονική στιγµή για την ελληνική αγορά, µε την αυτοκινητοβιοµηχανία να αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης. Ο κ. Καλλίγερος ανέλαβε να επαναπροσδιορίσει την εµπορική στρατηγική της εταιρείας και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αναδιοργάνωση του δικτύου εξουσιοδοτηµένων διανοµέων και επισκευαστών των µαρκών Mercedes-Benz και smart.

Υπό τη διοίκησή του, η Mercedes-Benz Ελλάς εδραίωσε τη θέση της ως η #1 επιλογή του κοινού στην premium κατηγορία, διατηρώντας επί σειρά ετών την πρώτη θέση στις πωλήσεις. Πέρα από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, εστίασε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της εµπειρίας του πελάτη και τη διεύρυνση των προσφερόµενων λύσεων βιώσιµης κινητικότητας. Ενσωµάτωσε στην ελληνική αγορά µοντέλα ηλεκτροκίνησης και ανέλαβε πρωτοβουλίες που ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου Mercedes-Benz.

Ο Ιωάννης Καλλίγερος είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. Οµιλεί άπταιστα αγγλικά και γερµανικά και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται µε τον αθλητισµό και πιο συγκεκριµένα µε το τένις και το γκολφ. Χαρακτηρίζεται για τη µεθοδικότητά του, την πίστη στις αξίες του brand που εκπροσωπεί και την ικανότητά του να συνδυάζει τον τεχνικό ορθολογισµό µε ένα ευρύτερο όραµα για το µέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Τι μας είπε για το όραμά του

«Από τότε που ήμουν παιδί, ονειρευόμουν κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Δεν ήξερα τι ακριβώς, είχα όμως έναν ξεκάθαρο στόχο: να φτάσω κάπου όπου θα μπορούσα να εμπνέω και άλλους να τολμούν. Φανταζόμουν ότι ο δρόμος δεν θα ήταν εύκολος – και δεν ήταν. Υπήρξαν αποτυχίες, εμπόδια, στιγμές που αμφέβαλλα για τον εαυτό μου. Αλλά κάθε φορά που σκεφτόμουν να τα παρατήσω, άναβε μέσα μου η ίδια φλόγα: να συνεχίσω, να πάω ψηλά, χωρίς να προδώσω ποτέ τις αρχές μου.

Αυτή η επιμονή, αυτό το πείσμα, είναι που σμίλεψε το όραμά μου από την αρχή. Και είναι το ίδιο όραμα που με έφερε σήμερα εδώ, να ηγούμαι ενός μεγάλου πολυεθνικού οργανισμού, ακολουθώντας πάντα την ίδια εσωτερική πυξίδα: θέσε έναν στόχο και μην

τα παρατάς ποτέ».