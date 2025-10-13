Changan: Στην Ελλάδα από τον Όμιλο Βασιλάκη

Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Changan Automobile εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων.

Σήμερα, η Changan λειτουργεί 21 κέντρα παραγωγής και 39 εργοστάσια παγκοσμίως, εξυπηρετώντας έξι μεγάλες περιφερειακές αγορές με εξαγωγές σε 103 χώρες. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 145.000 ανθρώπους και υποστηρίζει πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την εργασιακή αλυσίδα.

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 20205, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της Changan στο Grand Resort Legonissi, από την Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη, εισαγωγέα των αυτοκινήτων της κινεζικής μάρκας η οποία φιλοδοξεί να αποκτήσει σημαντικά μερίδια στην Ευρώπη.

Παρουσία του Αντιπροέδρου της Changan Automobile, Klaus Zyciora και άλλων κορυφαίων στελεχών της, ο CEO της, Γιώργος Βασιλάκης, μίλησε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και το σχεδιασμό των μοντέλων που υπερέχουν έναντι του ανταγωνισμού και ξεχωρίζουν καθώς έχουν ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο κ.Zyciora υπογράμμισε την υψηλή τεχνολογία και την καινοτομία. Για επανάσταση στα EV, έκανε λόγο ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, Managing Director AUTOHELLAS, υπογραμμίζοντας ότι διερχόμαστε περίοδο μεγάλων αλλαγών στη στρατηγική των κατασκευαστών κατά τη μετάβαση προς τον εξηλεκτρισμό.

Πολύ ενδιαφέρον: Ο επικεφαλής του τμήματος design της Changan είναι Έλληνας, ο Γιώργος Κούκος, ο οποίος τόνισε τη διαρκή σύνδεση των σχεδιαστών με τους χρήστες έτσι ώστε τα αυτοκίνητα να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους, κάθε φορά. Παρουσιάζοντας ειδικότερα, τα δύο πρώτα μοντέλα που έρχονται στην Ελλάδα, τα Deepal S07 και Deepal S05, ο Μάριος Μπαρκής, Εμπορικός Διευθυντής της Changan, κατέγραψε τα στοιχεία υπεροχής τους σε κάθε τομέα και σε συνάρτηση με λογικές τιμές, αν συνυπολογίσουμε τον πληρέστατο εξοπλισμό όλων των εκδόσεων.

Ειδικότερα, το Deepal S05 (προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις), με EV Bonus και κρατική επιδότηση ξεκινά από 32.990€, αντίστοιχα δε το Deepal S07 σε μία και μόνη έκδοση κοστίζει 38.590€. Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως, με το CHANGAN Leasing, η CHANGAN Hellas και η Autohellas Hertz ανοίγουν ένα νέο δρόμο στην ηλεκτρική κινητικότητα καθιστώντας την πιο προσιτή από ποτέ.

Πιο αναλυτικά, το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας. Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.

Εξ άλλου, το νέο e-SUV της CHANGAN Deepal S05 έχει σχεδιαστεί με στόχο να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία. Από τη φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί ώστε η οδήγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο απολαυστική. Το Changan DEEPAL S05 διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Max και Ultra, ενώ στην κορυφαία, τετρακίνητη έκδοσή του αποδίδει 435 ίππους με αυτονομία 445 km -272 ίππους στην προσθιοκίνητη με αυτονομία 485 km.