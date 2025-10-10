Logo Image

«Πάτησαν γκάζι» οι πωλήσεις αυτοκινήτων – Άλμα 20,7% τον Σεπτέμβριο

Auto

«Πάτησαν γκάζι» οι πωλήσεις αυτοκινήτων – Άλμα 20,7% τον Σεπτέμβριο

REUTERS/Andrew Kelly

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.642 αυτοκίνητα

Ανέβασαν στροφές οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον φετινό Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.642 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.935 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%.

Αύξηση 29,5% στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκίνητων

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθαν σε 13.412 έναντι 10.357 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 29,5%.

Αντίθετα, η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) υποχώρησε σε 7.172 έναντι 7.865 τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον φετινό Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν σε 6.905 έναντι 7.580 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας πτώση 8,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο άνθρωπος που πούλησε καπνό και αγόρασε αιωνιότητα

Ο άνθρωπος που πούλησε καπνό και αγόρασε αιωνιότητα

Η εικόνα στο 9μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ανήλθε σε 68.671 έναντι 66.281 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube