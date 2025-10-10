«Πάτησαν γκάζι» οι πωλήσεις αυτοκινήτων – Άλμα 20,7% τον Σεπτέμβριο

Ανέβασαν στροφές οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον φετινό Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.642 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.935 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%.

Αύξηση 29,5% στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκίνητων

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθαν σε 13.412 έναντι 10.357 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 29,5%.

Αντίθετα, η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) υποχώρησε σε 7.172 έναντι 7.865 τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον φετινό Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν σε 6.905 έναντι 7.580 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας πτώση 8,9%.

Η εικόνα στο 9μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ανήλθε σε 68.671 έναντι 66.281 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%.

naftemporiki.gr