Lexus και Tesla στα πιο ασφαλή αυτοκίνητα του 2025

Μια νέα μελέτη από τους ειδικούς στην ασφάλιση αυτοκινήτων του comparethemarket.com.au αποκαλύπτει τις πιο ασφαλείς μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων για το 2025, βασισμένη στα πιο πρόσφατα δεδομένα του ANCAP για crash tests και τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Lexus κατακτά την πρώτη θέση, χάρη στον άριστο συνδυασμό προστασίας ενηλίκων και παιδιών, καθώς και προηγμένων συστημάτων ασφαλείας, ενώ το Tesla Model 3 αναδεικνύεται ως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025, με κορυφαία συνολική βαθμολογία 90,50%.

Στην πρώτη δεκάδα των πιο ασφαλών αυτοκινητοβιομηχανιών για το 2025 περιλαμβάνονται ονόματα όπως LDV, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda, Toyota και Subaru, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία της ασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία και τον ρόλο της στην επιλογή νέου οχήματος.

Αναλυτικά, οι 10 ασφαλέστερες μάρκες αυτοκινήτων για το 2025 είναι:

Η Lexus κατακτά την κορυφή χάρη στην εξαιρετική ισορροπία που προσφέρει μεταξύ προστασίας ενηλίκων και παιδιών, καθώς και στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας. Η επίδοσή της αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της μάρκας στην ποιοτική μηχανική και την καινοτομία, οι οποίες μεταφράζονται σε σταθερά υψηλά αποτελέσματα στις δοκιμές της ANCAP.

Η LDV, κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Η άνοδός της υπογραμμίζει το πώς οι νεότερες διεθνείς μάρκες βελτιώνουν γρήγορα τα πρότυπά τους και αποκτούν αναγνώριση ως προς την ασφάλεια, προσφέροντας παράλληλα προσιτές τιμές.

Η Nissan, που βρίσκεται στην τρίτη θέση, διακρίνεται για τα υψηλά σκορ προστασίας παιδιών, καθιστώντας τα οχήματά της ιδιαίτερα ελκυστικά για οικογένειες. Παράλληλα, οι Mercedes-Benz και Mazda επιβεβαιώνουν πώς οι ευρωπαϊκοί και ιαπωνικοί κατασκευαστές εξακολουθούν να πρωτοπορούν στον συνδυασμό άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Σε επίπεδο μοντέλου, το Tesla Model 3 κατατάσσεται ως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025, με συνολικό σκορ 0,905 – το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί φέτος. Οι εξαιρετικές του επιδόσεις στην προστασία παιδιών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για καινοτομία και μελλοντική ασφάλεια.

Ο Adrian Taylor, γενικός διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων του Compare the Market, επισημαίνει πως η επιλογή ενός ασφαλούς αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει και το κόστος της ασφάλισης.

Όπως σημειώνει, «η επιλογή ενός αυτοκινήτου με υψηλές βαθμολογίες ασφάλειας δεν προσφέρει μόνο σιγουριά στον δρόμο, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα, καθώς θεωρείται λιγότερο επικίνδυνο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όποιο όχημα κι αν οδηγείτε, είναι σημαντικό να συγκρίνετε τακτικά τις επιλογές σας στην ασφάλεια αυτοκινήτου, ώστε να βρείτε την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες, στον τρόπο ζωής και στον προϋπολογισμό σας».