Γερμανία: Αντιδράσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συναντάται σήμερα Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, με βασικούς παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας που βρίσκεται σε κρίση, η οποία επιδιώκει να άρει την προγραμματισμένη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ, καθώς δεν είναι σε θέση να αντέξει τον κινεζικό ανταγωνισμό στην ηλεκτροκίνηση.

Ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης και αρκετοί υπουργοί θα συναντηθούν με παράγοντες του κλάδου, κατασκευαστές, προμηθευτές, συνδικάτα, εκπροσώπους συμφερόντων και προέδρους περιφερειών με προπύργια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις το συντομότερο δυνατό για να προσφερθούν προοπτικές σε αυτήν την βασική γερμανική βιομηχανία », δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

50.000 θέσεις εργασίας σε έναν χρόνο

Οι ανακοινώσεις για κατακόρυφη πτώση των κερδών, περικοπές θέσεων εργασίας και αναδιαρθρώσεις υπογραμμίζουν σχεδόν κάθε εβδομάδα την ευθραυστότητα του γερμανικού οικονομικού μοντέλου, το οποίο εδώ και καιρό επηρεάζεται από την παγκόσμια ζήτηση και την φθηνή ενέργεια που εισάγεται από τη Ρωσία.

Μεταξύ μιας καθυστέρησης στα υψηλής ποιότητας, φθηνότερα κινεζικά ηλεκτρικά μοντέλα και των ανεπαρκών υποδομών, η κρίση επηρεάζει τους μεγάλους κατασκευαστές – Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz – αλλά και σημαντικούς προμηθευτές όπως η Bosch και η ZF, καθώς και ολόκληρο το δίκτυο των ΜΜΕ υπεργολαβίας που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τομέα.

Ο τομέας έχει χάσει περισσότερες από 50.000 θέσεις εργασίας σε ένα χρόνο, από τις περίπου 800.000 συνολικά, σύμφωνα με την EY. Εκτός από τον κινεζικό ανταγωνισμό, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υποφέρει από την αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης και, πιο πρόσφατα, τους δασμούς 15% που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Μεταξύ των κεντρικών θεμάτων της «συνόδου κορυφής» που συγκάλεσε ο Μερτς είναι η προγραμματισμένη απαγόρευση της πώλησης νέων κινητήρων καύσης από την ΕΕ από το 2035, ένα μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αντιδρούν

Πολλοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα ήθελαν να δουν την παράταση αυτής της προθεσμίας, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε μια ηλεκτρική μετάβαση που θεωρείται πιο αργή από την αναμενόμενη.

Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την εγκατάλειψη της προθεσμίας τη Δευτέρα, θεωρώντας το μέτρο «λάθος». Αυτό έχει αναζωπυρώσει τις εντάσεις εντός του συνασπισμού του με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι θέλουν να το διατηρήσουν. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Σύμφωνα με πολλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, θα μπορούσε να προταθεί στις Βρυξέλλες ένας συμβιβασμός, με στόχο τη χαλάρωση της απαγόρευσης χωρίς την πλήρη άρση της.

Η παράταση της διάρκειας ζωής ορισμένων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης που είναι εξοπλισμένα με συστήματα επέκτασης αυτονομίας ή plug-in υβριδικά οχήματα πέραν του 2035 θα «εξασφάλιζε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη», υποστήριξε την Τετάρτη ο Στέφαν Χάρτουνγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch, του κορυφαίου προμηθευτή αυτοκινήτων στον κόσμο. Πρόκειται για «ψεύτικες» λύσεις για την ΜΚΟ Transport & Environment (T&E), η οποία την Τετάρτη κάλεσε την κυβέρνηση να «σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς στόχους» όσον αφορά το CO2.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, Σοσιαλδημοκράτης, θέλει να ενθαρρύνει τους Γερμανούς να στραφούν σε ηλεκτρικά οχήματα, παρατείνοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις που λήγουν στις αρχές του 2026 για πέντε χρόνια.

Οι Γερμανοί Πράσινοι, εν τω μεταξύ, θεωρούν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι η τεχνολογία του μέλλοντος και ότι η επέκταση της χρήσης κινητήρων καύσης θα διευρύνει μόνο το χάσμα της Γερμανίας με την Κίνα.

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Έρευνας Αυτοκινήτων στο Μπόχουμ το χάσμα μεταξύ της τιμής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν ήταν ποτέ τόσο μικρό, καθιστώντας αδικαιολόγητη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, λέει.

Πηγές: AFP, Le Figaro