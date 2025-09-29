Ραβασάκια σε ξεχασιάρηδες για τέλη, ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ

Ειδοποιητήρια σε εκατοντάδες χιλιάδες «ξεχασιάρηδες» οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι είτε δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφαλιστήρια, είτε δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ, αναμένεται να αποσταλούν εντός της εβδομάδας ή και εντός της ημέρας.

Με τα εν λόγω ειδοποιητήρια -από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- όσοι παραμένουν εκτεθειμένοι έναντι του νόμου θα έχουν τη δυνατότητα εντός 15 ημερών να ανταποκριθούν, ειδάλλως σε δεύτερο χρόνο θα υποχρεωθούν στην καταβολή αυστηρότατων προστίμων, που κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», πρόθεση του υπουργείου είναι να διενεργεί τακτικότατα ανάλογους ελέγχους ώστε το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους παράτυπους οδηγούς να εκλείψει. Μάλιστα, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι έλεγχοι δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και εβδομαδιαίοι.

Αισθητή μείωση των ανασφάλιστων

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων Ι.Χ. οχημάτων έχει μειωθεί θεαματικά τους τελευταίους μήνες, καθότι από 450.000 που ήταν περιορίστηκαν στις 200.000. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει τελευταία το θέμα, ενώ και οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός ειδοποιητηρίων που θα αποστείλει το υπουργείο αυτή την εβδομάδα θα φθάσει τις 400.000.

Κύκλοι της αγοράς δηλώνουν ότι οι τακτικότατες διασταυρώσεις στοιχείων στις οποίες θα προβαίνει από εδώ και στο εξής το ΥΠΕΘΟΟ αναμένεται να μηδενίσουν τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων, όπως εξάλλου και όσων οχημάτων κυκλοφορούν δίχως τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους ανασφάλιστους οδηγούς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των οχημάτων τους με συμβόλαια αστικής ευθύνης αναμένεται να προσδώσει στις ασφαλιστικές εταιρείες έξτρα έσοδα τα οποία θα ξεπερνούν ετησίως τα 100 εκατ. ευρώ.