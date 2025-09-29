Audi Q3: Η νέα γενιά είναι εδώ

Το νέο Audi Q3 ήρθε στην ελληνική αγορά και παρουσιάστηκε επίσημα στους εκπροσώπους του Τύπου και των ΜΜΕ την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στα Αστέρια Γλυφάδας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου σε εκδόσεις SUV & Sportback, με κινητήρες βενζίνης, diesel και plug-in hybrid, συνθέτουν η σπορ και κομψή σχεδίαση, η προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με πλήρη εξοπλισμό άνεσης/ασφάλειας και η ευρυχωρία. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 41.980 € -προσιτή για premium SUV.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κώστας Μανούσος, Head of Non-Technical Training (Audi-VWSkoda), οι σχεδιαστές του νέου Q3 είχαν ως κύριο στόχο να επιβάλλεται στο δρόμο, παρέχοντας πρωτίστως εμπειρία στον οδηγό. Πάνω σε αυτή τη γραμμή εξέλιξαν το δυναμικό και μοντέρνο SUV όχι στη λογική του box αμαξώματος, αλλά διαμορφώνοντάς το μπροστά πιο κυκλικό με μικρότερα φώτα, και ευμεγέθεις κάτω αεραγωγούς για να «σπάσει» ο κλασικός όγκος του είδους. Αντίστοιχα έπραξαν και πίσω, ενώ πλευρικά του προσέδωσαν luxury & compact χαρακτηριστικά.

Στην καμπίνα ενδυναμώθηκε το ψηφιακό σκηνικό, αλλά δόθηκε έμφαση κυρίως στην «material driven» ποιότητα υλικών με καθαρές φόρμες. Το νέο Q3 προσφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις με μια έκδοση εξοπλισμού Αdvance που δεν της λείπει τίποτε, ενώ υπάρχει και επιλογή πρόσθετων πακέτων Premium package και S Line package με λογικές επιβαρύνσεις. Στην προσωποποίηση γενικότερα των προϊόντων Audi, στις υπηρεσίες εντός του αυτοκινήτου με ΑΙ, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, που αποτελούν πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας με ορίζοντα το 2030, αναφέρθηκε ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi & Bentley.

Στόχος, όπως είπε, είναι η Αudi να γίνει η πιο επιθυμητή μάρκα premium αυτοκινήτων. Προγραμματίζονται 30 νέα μοντέλα -τα 20 θα είναι εξηλεκτρισμένα- και τα περισσότερα θα προωθηθούν μέσα στο τρέχον έτος και το 2026. Η γκάμα σε όλες τις κατηγορίες θα είναι πλήρης, ενώ θα παρέχεται υποστήριξη των πελατών από το διαδίκτυο έως την έκθεση και στο after sales, σε φιλόξενα show room, πάνω στη λογική Audi Progressive Concept.

Σημειώνεται ειδικότερα, σε ότι αφορά το Q3, ότι στην πιο σύγχρονη εκδοχή του εγκαινιάζει μια νέα εποχή σχεδιαστικής ωριμότητας και τεχνολογικής υπεροχής. Θα προσφέρεται με δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έναν τετρακύλινδρο 1.5 βενζινοκινητήρα με τεχνολογία Mild Hybrid και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic 7 σχέσεων, με ισχύ 150 ίππων και έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 2.0 πετρελαίου, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic 7 σχέσεων και ισχύ επίσης 150 ίππων, ενώ θα είναι διαθέσιμο και με κινητήρα τεχνολογίας Plug-in Hybrid με συνολική ισχύ 272 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χιλιόμετρα.