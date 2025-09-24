Lynk & Co 08: Επίσημη πρώτη στην Ελλάδα

Η παρουσίαση του Lynk & Co 08 στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο στην επέκταση της μάρκας σε όλη την περιοχή. Σε ειδική εκδήλωση στην Πίστα των Μεγάρων (Athens International Circuit), η Lynk & Co Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία στους συντάκτες αυτοκινήτου για μια πρώτη γνωριμία με το ολοκαίνουργιο, κορυφαίο plug-in hybrid SUV.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών της SEEAG (εισαγωγέας της των οχημάτων της εταιρείας) ο Jason Kenny, Brand Manager Lynk & Co South Eastern Europe δήλωσε περήφανος για το γεγονός ότι το νέο μοντέλο είναι “Made in China”, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα μοντέλα της Lynk & Co, η οποία εντάσσεται στον όμιλο Geely και μοιράζεται την τεχνολογία της με τη Volvo και τις άλλες high-tech μάρκες του γκρουπ, προσφέροντας πολυτέλεια και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Με τις δοκιμαστικές οδηγήσεις (Test Drive) για τους πελάτες να έχουν πλέον ξεκινήσει επίσημα, το Lynk & Co 08 είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στους δρόμους. Οι πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν σύντομα, ενώ οι πελάτες μπορούν ήδη να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν τα οχήματά τους.

Σημειώνεται πως στην εγχώρια αγορά, οι τιμές για το Lynk & Co 08 ξεκινούν από 52.490€, καθιστώντας την premium τεχνολογία plug-in hybrid πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Η αμέσως επόμενη έκδοση More κοστίζει 59.990 €, με αρκετά επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού. Όπως τόνισαν στελέχη της Lynk & Co Ελλάδας, κύριος στόχος είναι οι εταιρικές πωλήσεις.

Όπως τόνισαν τα στελέχη της εταιρείας, το Lynk & Co 08 προσφέρει μια εντυπωσιακή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 200 km (WLTP), τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο υβριδικό όχημα που διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km, εξασφαλίζοντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με απόλυτη άνεση καθώς και καθαρές καθημερινές μετακινήσεις.

Το προηγμένο σύστημα μπαταρίας υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση DC, φορτίζοντας από το 10% στο 80% σε μόλις 33 λεπτά. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός παρέχει στους οδηγούς απαράμιλλη ελευθερία και ευελιξία: ηλεκτρική όταν τη θέλετε, υβριδική όταν τη χρειάζεστε.

Με αθόρυβη οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων στην πόλη και δυνατότητα μεγάλων αποστάσεων για οδικά ταξίδια, το 08 έχει σχεδιαστεί για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Διαθέσιμο, λοιπόν, σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Core και More, το Lynk & Co 08 συνδυάζει τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας.

Στο εσωτερικό, οι οδηγοί απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη, ευρύχωρη καμπίνα εξοπλισμένη με ένα premium ηχοσύστημα Harman Kardon, προηγμένη συνδεσιμότητα και έξυπνη τεχνολογία που κάνει κάθε ταξίδι πιο άνετο, ψυχαγωγικό και ασφαλές.