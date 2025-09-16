Αλλάζουν όλα στα τεκμήρια των ΙΧ: Ο λογαριασμός γράφεται με ρύπους και όχι κυβικά

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης επιφυλάσσει το 2026 για τους ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010.

Με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από το νέο έτος τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές Co2 κι όχι τα κυβικά όπου ισχύει έως σήμερα.

Αντίθετα, όσα κινούνται με βενζίνη ή diesel με υψηλούς ρύπους διατηρούν υψηλά τεκμήρια, έστω και μειωμένα.

Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται σημαντικό όφελος για όσους διαθέτουν υβριδικά, μικρού κυβισμού και χαμηλών ρύπων οχήματα αλλά και ηλεκτρικά.

Παραδείγματα

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα υβριδικών οχημάτων και η μείωση που έρχεται στα τεκμήρια διαβίωσης:

Ένα Toyota Corolla 1.8 Hybrid έχει σήμερα τεκμήριο 7.600 ευρώ. Από το νέο έτος υποχωρεί στα 2.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένα Honda Jazz 1.5 Hybrid από τα 5.800 ευρώ σήμερα θα περιοριστεί επίσης στα 2.000 ευρώ.

Ένα Audi Q3 35tdi έχει τεκμήριο στα 8.800 ευρώ ενώ από το 2026 υποχωρεί στα 2.645 ευρώ.

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για τα ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο υποχωρεί στο μισό δηλαδή στα 2.000 ευρώ από 4.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων καθώς αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων.

Με βάση το ισχύον καθεστώς τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης βάση των κυβικών εκατοστών. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού του τεκμηρίου ανάλογα με την παλαιότητα, κατά 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.

Υφιστάμενη κλίμακα:

• Έως 1200 κυβικά: 4.000 (νέα) – 2.000 (άνω 10ετίας)

• 1201–2000 κυβικά: 600 (νέα) – 300 (άνω 10ετίας)

• 2001–3000 κυβικά: 900 (νέα) – 450 (άνω 10ετίας)

• Πάνω από 3000 κυβικά: 1.200 (νέα) – 600 (άνω 10ετίας)

Νέα κλίμακα (για οχήματα από 1/11/2010 με βάση Co2):

• 1–122 Co2: 20 €/γραμμάριο

• 123–139 Co2: 30 €/γραμμάριο

• 140–166 Co2: 45 €/γραμμάριο

• >166 Co2: 60 €/γραμμάριο

Αντικειμενικές δαπάνες ηλεκτρικών:

• Έως 50.000€: 0 € (παραμένει)

• Άνω των 50.000€: από 4.000 € → 2.000 €