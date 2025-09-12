ΝΙΟ: Δυνατό ξεκίνημα στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Η NIO είναι μια κινεζική εταιρεία έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων με παγκόσμια, εμβέλεια, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Αφοσιωμένη στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και φωτεινότερου μέλλοντος, μέσω της παροχής υψηλών επιδόσεων έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων και εξαιρετικών εμπειριών χρήστη, είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εισήχθη στο NYSE, στο HKEX και στο SGX. Σήμερα, διαθέτει τρεις βασικές μάρκες: NIO, ONVO και firefly.

Ήδη, ετοιμάζεται πυρετωδώς για την ένταξή της στην εγχώρια αγορά, με επίσημη παρουσίαση στα μέσα Νοεμβρίου. Τότε αναμένεται να γίνουν και τα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης της ΝΙΟ στην περιοχή των Βορείων Προαστίων της Αθήνας.

Προ ημερών, οι Έλληνες συντάκτες αυτοκινήτου μαζί με στελέχη της Μοτοδυναμικής που θα είναι ο εισαγωγέας στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο Μόναχο, όπου και το ΝΙΟ Hub στο περιθώριο της ΙΑΑ Mobility 2025, για μια πρώτη γνωριμία με τα μοντέλα της εταιρείας -προς το παρόν το κοινό θα τα βλέπει σταδιακά στα μέρη μας στο Golden Hall.

Το «άνοιγμα» στον κόσμο της ΝΙΟ, βεβαίως γίνεται με το Firefly που αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μοντέλο μιας πιο προσιτής «υπομάρκας» της NIO. Με βάση το μήκος του στα 4 μέταρ αποτελεί ένα σουπερμίνι, πολύ πρακτικό και με καλό χώρο που ξεπερνά τα δεδομένα της κατηγορίας αφού διαθέτει πορτμπαγκάζ 400 λίτρων και ένα πρόσθετο χώρο αποσκευών 90 λίτρων μπροστά.

Προσφέρεται με ηλεκτροκινητήρα 105 kW, μπαταρία 41,2 kWh, αυτονομία 330 χλμ. και στην Ελλάδα θα κοστίζει από 31.900 ευρώ (χωρίς την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά). Τα μοντέλα με το «καθαρό» σήμα NIO είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και έχουν αυξημένες δυνατότητες, ενώ όλα διαθέτουν τρία τεχνολογικά προηγμένα συστήματα Lidar.

Το ΝΙΟ ΕΤ5 θα κοστίζει στη χώρα μας 61.900 ευρώ (χωρίς τον υπολογισμό της επιδότησης – είναι το μοναδικό από τα ΝΙΟ που επιδοτείται), ενώ το ET5 Touring θα ξεκινά από 66.900 ευρώ. Η συνέχεια έρχεται με το SUV EL6 (μήκος 4.854 χλστ / από 69.900 ευρώ), το δε μεγαλύτερο EL8 έχει τιμή εκκίνησης119.400 ευρώ. Στην κορυφή το ΕΤ9, με πρωτοποριακή ενεργητική ανάρτηση, το οποίο τιμολογείται σήμερα 100.000 -120.00 δολάρια στην Κίνα.

Σημειώνεται πως δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η NIO είναι πλέον μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη διεθνή αγορά premium έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, δεσμευμένη στην ανάπτυξη εσωτερικών ερευνητικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για τις βασικές τεχνολογίες της. Μέχρι το τέλος Απριλίου 2025, η εταιρεία είχε καταθέσει και λάβει περισσότερες από 9.900 πατέντες. Επιπλέον, η NIO έχει αναπτύξει το NIO Full Stack, ένα σύνολο 12 τεχνολογικών τομέων.

Η NIO διαθέτει κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και παραγωγικές μονάδες σε περισσότερες από 10 τοποθεσίες, όπως η Σαγκάη, η Χεφέι, το Πεκίνο, η Ναντζίνγκ, το Σαν Χοσέ, το Μόναχο, η Οξφόρδη, η Βουδαπέστη, η Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 10 χώρες και περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και ο Υπερκαύκασος, εξυπηρετώντας χρήστες σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως.

Η NIO Inc. προσφέρει σήμερα εννέα premium έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα με την επωνυμία NIO, δύο έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα με την επωνυμία ONVO και ένα μικρό, έξυπνο, υψηλής κατηγορίας ηλεκτρικό όχημα με την επωνυμία firefly. Έως τις 24 Ιουλίου 2025, η NIO Inc. είχε παραδώσει συνολικά 800.000 οχήματα, κατέχοντας την ηγετική θέση στο premium τμήμα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) με τιμή άνω των 300.000 RMB.