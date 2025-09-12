ΕΕ: Επανεξετάζεται η προγραμματισμένη κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σε συνάντηση την Παρασκευή με ηγέτες της αυτοκινητοβιομηχανίας ότι θα επανεξετάσει «το συντομότερο δυνατό» την προγραμματισμένη για το 2035 απαγόρευση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ΕΕ, σύμφωνα με το περιβάλλον του επιτρόπου Στεφάν Σεζουρνέ.

Οι ισχύοντες κανόνες προβλέπουν επανεξέταση του μέτρου αυτού το 2026, αλλά οι βιομήχανοι πιέζουν για χαλάρωση των περιορισμών λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Πιέσεις

Υποφέροντας από τον έντονο ανταγωνισμό της Κίνας και τη δυσχερή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EV), οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων πιέζουν τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους τους.

«Ο κανονισμός που ισχύει για εμάς είναι πολύ αυστηρός για να αποφέρει αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα», δήλωσε η Σίγκριντ ντε Βρις διευθύντρια της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών αυτοκινήτων ACEA, πριν από τις συνομιλίες. «Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι συζητήθηκαν τα πρότυπα εκπομπών, ο ανταγωνισμός και οι προτάσεις της ΕΕ σχετικά με τις μπαταρίες και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Le Figaro, France24