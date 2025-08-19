Ραβασάκια σε 350.000 οδηγούς: Πρόστιμα-φωτιά για ανασφάλιστα, χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένεται να φτάσουν τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια με τα πρόστιμα σε 350.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες που βρέθηκαν να μην τα έχουν ασφαλίσει, να μην έχουν περάσει ΚΤΕΟ και να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις αρχές του καλοκαιριού.

Από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των 350.000 ιδιοκτητών οχημάτων, οι 150.000 δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ ενώ 90.000 δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας Υπήρξαν μάλιστα και περιπτώσεις που οι παραβάσεις ήταν διπλές ή τριπλές δηλαδή το όχημα ήταν ανασφάλιστο, χωρίς ΚΤΕΟ και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες ανέρχονται σε:

· 250 ευρώ (δίκυκλα) – 500 ευρώ (επιβατικά) και 1.000 ευρώ (λεωφορεία & φορτηγά) για μη ασφαλισμένα οχήματα

· 400 ευρώ για το γεγονός ότι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

· ποσό διπλάσιο από το αρχικό για μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας

· έως 10.000 ευρώ αν το όχημα βρίσκεται σε δηλωμένη ακινησία και εντοπιστεί να κυκλοφορεί.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου για την επιβολή του προστίμου, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τα πρόστιμα διαγράφονται.

Πότε διπλασιάζονται τα πρόστιμα

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτά επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων (συμβόλαιο ασφάλισης, δελτίο τεχνικού ελέγχου ή απόδειξη πληρωμής τελών), καθώς και την εξόφληση των προστίμων.

Σε επανέλεγχο που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες για να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης συμμορφώθηκε, στην περίπτωση που η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται, η υπόθεση προωθείται στην αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ιδιοκτήτη, η οποία προχωρά στην άμεση αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν και οι κάμερες των αυτοκινητοδρόμων που μεταξύ άλλων θα εντοπίζουν και όσους έχουν δηλώσει τα οχήματά τους σε ακινησία. Αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν, τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.