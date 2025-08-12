MAN TGX: Ρεκόρ αποδοτικότητας με κινητήρα D30 PowerLion

H MAN Truck & Bus εισάγει μια νέα γενιά αποδοτικότητας στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, με το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης D30 PowerLion στο MAN TGX.

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας δοκιμών για τον Τύπο με επαγγελματίες δοκιμαστές από σχετικά ευρωπαϊκά περιοδικά του κλάδου, τα νέα Power Lions κάλυψαν συνολικά 33.500 χιλιόμετρα – που ισοδυναμεί με σχεδόν έναν πλήρη γύρο του ισημερινού.

Στην ανεξάρτητη δοκιμή κατανάλωσης, το MAN TGX, εξοπλισμένο με έναν εντελώς νέο κινητήρα D30, βελτιστοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων MAN TipMatic και αεροδυναμικές βελτιώσεις, παρουσίασε μέση εξοικονόμηση καυσίμου περίπου 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο με κινητήρα D26.

Σε σύγκριση με τους τρέχοντες ανταγωνιστές που δοκιμάστηκαν σε πανομοιότυπες διαδρομές, τα μοντέλα MAN eTGX 520 και 560 hp πέτυχαν αύξηση της αποδοτικότητας έως και 3,5 λίτρα ανά 100 km.

«Το σύστημα μετάδοσης κίνησης PowerLion αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η τελευταία τεχνολογία ντίζελ στα επαγγελματικά οχήματα: εξαιρετικά οικονομική σε καύσιμα, με χαμηλές εκπομπές ρύπων και ταυτόχρονα τόσο ισχυρή ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να αντιμετωπίζουν με σιγουριά οποιαδήποτε μεταφορική εργασία.

Μια win-win κατάσταση για το περιβάλλον, τις μεταφορικές εταιρείες και τη μελλοντική βιωσιμότητα της εφοδιαστικής», δηλώνει ο Friedrich Baumann, μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις πωλήσεις και τις λύσεις πελατών της MAN Truck & Bus.

Ύστερα από αρκετούς μήνες εντατικών δοκιμών με διαδρομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο διεθνής εξειδικευμένος Τύπος υποδέχθηκε τα νέα MAN PowerLion με εξαιρετικά θετικά σχόλια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια των δοκιμών – όλες πραγματοποιήθηκαν με κοινά, αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια, εξασφαλίζοντας πλήρη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων:

«Με 21,01 λίτρα ντίζελ, είναι και πάλι το νούμερο 1 στην πίστα μας!» – 1Truck Magazin (AT, 12/2024).

«Είναι και πάλι περισσότερο από ένα λίτρο κάτω από την προηγούμενη καλύτερη τιμή στην πίστα δοκιμών μας.» – Truck & Trailer Welt (DE, 02/2025).

«Με εξαιρετική απόδοση, το MAN TGX 18.520 […] ανακάλυψε ξανά το στέμμα στην υπερδοκιμή 500 km από το Vado e Torno.» – Vado e Torno (IT, 06/2025).

«Είναι η πρώτη φορά που η κατανάλωση ντίζελ είναι κάτω από 22 l/100 km στην πίστα δοκιμών αυτοκινητόδρομου.» – EnCamion (ES, 05/2025).

«Με λίγα λόγια, είμαστε εντυπωσιασμένοι από το νέο MAN D30» – BIGtruck (NL, 05/2025).

«Καταρρίπτοντας ρεκόρ στην κατανάλωση καυσίμου.» – TodoTransporte (ES, 06/2025).

«Η απόδοση είναι τόσο ξεκάθαρη που δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλια» – Transportare Oggi (IT, 07/2025).

Στην καρδιά του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης PowerLion βρίσκεται ο κινητήρας MAN D30 – μια ισχυρή και αποδοτική μονάδα που αναπτύχθηκε με τη συνδυασμένη τεχνογνωσία του Ομίλου TRATON.

Ο νέος εξακύλινδρος κινητήρας 13 λίτρων θέτει νέα πρότυπα στον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων, επιτυγχάνοντας απόδοση άνω του 50%.

Με ευρύ φάσμα ισχύος –από 380 έως 560 hp και ροπή από 2.100 έως 2.800 Nm– ο MAN D30 ανταποκρίνεται ιδανικά σε κάθε απαίτηση εφαρμογής, συνδυάζοντας επιδόσεις, αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.