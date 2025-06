THE BMW OIKOS: Πολυτέλεια και καινοτομία

Σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής του Domus (στα Αστέρια Γλυφάδας), το BMW Group Hellas διοργάνωσε την ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση «THE BMW OIKOS» από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2025.

Παρουσία ξεχωριστών προσκεκλημένων, πελατών, συνεργατών, αντιπρόσωπων και εκπροσώπων των ΜΜΕ, η BMW επαναπροσδιόρισε την έννοια της «Premium» κινητικότητας παρουσιάζοντας εντυπωσιακά μοντέλα BMW που συμβολίζουν την πολυτέλεια και την καινοτομία, σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το έναυσμα για την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι υπερπολυτελείς BMW X7 και BMW Σειρά 7 κέντρισαν το ενδιαφέρον των καλεσμένων με την ασύγκριτη άνεση και τις καινοτόμες ψηφιακές λειτουργίες που προσφέρουν. Η αδρεναλίνη εκτοξεύτηκε με την παρουσία των υψηλών επιδόσεων μοντέλων, BMW XM και τη νέα εκρηκτική BMW M5 των 727 hp, που για πρώτη φορά διαθέτει σύστημα M HYBRID. Σε επίπεδο ηλεκτροκίνησης, οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW i4 και i5 έκλεψαν τις εντυπώσεις, προσφέροντας απολαυστική οδήγηση με μηδενικούς ρύπους ενώ μοντέλα BMW που έχουν πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις, όπως η δυναμική BMW Σειρά 1 και οι επιβλητικές BMW X1 και X2, ήταν επίσης εκεί.

Αποκλειστική Πανελλαδική Πρεμιέρα

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του «THE BMW OIKOS» ήταν η νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW iX που πραγματοποίησε Αποκλειστική Πανελλαδική Πρεμιέρα. Το νέο κορυφαίο Sports Activity Vehicle (SAV) της BMW που αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά βιώσιμης κινητικότητας της μάρκας, διαθέτει μια τολμηρή, φουτουριστική σχεδίαση με ευρύχωρο, πολυτελές εσωτερικό. Το αυτοκίνητο προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με αυξημένη αυτονομία έως 701 χλμ. και εντυπωσιακή ισχύ που αγγίζει τους 659 hp (για την έκδοση BMW iX M70 xDrive).

Το «THE BMW OIKOS» άνοιξε τις πύλες του στις 30 Μαΐου με ένα φαντασμαγορικό opening night με την ταλαντούχα, Γιολάντα Καλογεροπούλου να δίνει το έναυσμα και στη συνέχεια να καλωσορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του BMW Group Hellas, κύριο Christopher Puth. Σε μία άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση επί σκηνής, ο κύριος Puth αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πορεία του BMW Group Hellas τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς και στην πελατοκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρεία στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικά επισήμανε: «Επιθυμούμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της Premium Κινητικότητας αναβαθμίζοντας τις Εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων μας τους επόμενους μήνες και να τις φέρουμε στο επόμενο επίπεδο μιας ξεχωριστής Εμπειρίας για τους Πελάτες μας».

Ακολούθησαν σημαντικές αναφορές στην ολοκληρωμένη προϊοντική γκάμα των μοντέλων BMW που περιλαμβάνει όλα τα συστήματα κίνησης (κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά) και σημαντικές στιγμές από την ιστορία της μάρκας που αποτυπώνεται σχεδιαστικά από τη χαρακτηριστική μάσκα νεφρών, προτού ξεκινήσει ένα εντυπωσιακό χορευτικό act από έμπειρους dancers που οδήγησαν τους καλεσμένους στον εξωτερικό χώρο της εκδήλωσης για να παρακολουθήσουν ένα ανεπανάληπτο drone show. Φωτίζοντας τον ουρανό της Αθήνας, τα drones πραγματοποίησαν μία ιστορική αναδρομή της μάρκας BMW δημιουργώντας έντονα συναισθήματα ενώ στη συνέχεια προϊδέασαν το κοινό για την άφιξη της νέας μελλοντικής γενιάς μοντέλων BMW Neue Klasse. Η βραδιά κορυφώθηκε με δυνατή μουσική από την γνωστή DJ και Παραγωγό, Xenia Ghali.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου event «THE BMW OIKOS», οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να οδηγήσουν την πιο πρόσφατη γκάμα μοντέλων BMW, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και να ζήσουν από κοντά το πρώτο BMW Fine Art Activation by AKTO. Στο υψηλής αισθητικής περιβάλλον του Domus, μια BMW Σειρά 1 μεταμορφώθηκε in situ σε έργο τέχνης, μέσα από μια εντυπωσιακή 10ωρη live performance. Η δημιουργική ομάδα του προγράμματος σπουδών BA (Hons) Fine Art & New Media του AKTO εμπνεύστηκε από την πολυχρωμία, τη ροή και την αίσθηση της κίνησης στο αστικό τοπίο και εφάρμοσε masking, σχεδιαστικές σημάνσεις και ακρυλικά χρώματα με απόλυτη ακρίβεια. Οι οργανικές φόρμες που αναδείχθηκαν ενίσχυσαν τη γεωμετρία του οχήματος, αποτυπώνοντας τη δυναμική του design στον δημόσιο χώρο. Το αποτέλεσμα: ένα ισχυρό εικαστικό statement, το πρώτο BMW Fine Art Activation by AKTO, όπου η τέχνη συνάντησε την τεχνολογία και η premium κινητικότητα μετατράπηκε σε ζωντανή εμπειρία.

Η εκδήλωση «THE BMW OIKOS» δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση αυτοκινήτων, αλλά μια εμπειρία που ανέδειξε την δέσμευση του BMW Group Hellas στην αριστεία και την καινοτομία. Η λέξη «ΟΙΚΟΣ» που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ιδέα πίσω από την εκδήλωση προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και ορίζεται ως το «σπίτι» που περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ανθρώπων που το απαρτίζουν.

Με την αφοσίωση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, η BMW είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος και να παραμείνει στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου εφαρμόζοντας την στρατηγική της Τεχνολογικής Δεκτικότητας για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της.