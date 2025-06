BYD Dolphin Surf: Θαλασσινή αύρα στην πόλη

Ξεκίνησε την εμπορική πορεία του το νέο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της BYD, Dolphin Surf. Ένα αυτοκίνητο πόλης που τα καταφέρνει, ωστόσο, μια χαρά και εκτός των τειχών, κινούμενο με χαρακτηριστική άνεση και ασφάλεια.

Στο πλαίσιο πρόσφατης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο πρόεδρος & CEO του ομίλου Σφακιανάκη, Σταύρος Τάκη, αναφέρθηκε στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά, η οποία ήδη έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 3.000 παραγγελίες, με έναν ρυθμό 150 έως 200 παραγγελίες την ημέρα, ακόμα και σήμερα που δεν είναι ενεργό το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Από την πλευρά του ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, Γιάννης Κακούρης, αναφέρθηκε στην γενικότερη πορεία της BYD παγκοσμίως, η οποία αναπτύσσεται αλματωδώς και ήδη έχει καταφέρει να πουλήσει 11,6 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 πούλησε 1.000.804 οχήματα, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση 59,8% σε σχέση με πέρυσι.

Ο product manager της εταιρίας, Παναγιώτης Νταλής, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του BYD Dolphin Surf: το νέο μοντέλο έχει μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm, ύψος 1.590 και πορτμπαγκάζ 308 λίτρα, προσφέρεται δε σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, με δύο επιλογές κινητήρα, 89 και157 PS. Διαθέσιμες είναι μπαταρίες με χωρητικότητα 30 kWh και 43,2 kWh, οι οποίες προσφέρουν αυτονομία (μεικτού κύκλου) που ξεκινά από τα 220 και φτάνει μέχρι τα 322 χιλιόμετρα (έως 507 στον αστικό κύκλο). Ταχεία φόρτιση το νέο μοντέλο δέχεται στα 65 και στα 85 kW ανάλογα με την έκδοση. Οι τιμές έχουν ως εξής: 20.790 € (έκδοση Active, 89 PS/30 kWh), 23.790 € (Boost 89 PS/43,2 kWh) και 25.990 € (Comfort 157 PS/43,2 kWh).

Πιο αναλυτικά, το DOLPHIN SURF είναι το όγδοο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η BYD στην Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια – και εισέρχεται στην αγορά με μία διεθνή αναγνώριση. Τον περασμένο μήνα, η κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων αυτοκινήτου ανέδειξε τις εκδόσεις του μοντέλου για την παγκόσμια αγορά, ως World Urban Car of the Year, στα βραβεία World Car of the Year.

Με μήκος 3.990 mm, πλάτος 1.720 mm και ύψος 1.590 mm, διαθέτει τις σωστές διαστάσεις αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία για οδήγηση σε στενούς αστικούς δρόμους και στάθμευση σε περιορισμένους χώρους. Ωστόσο, η έξυπνη αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής e-Platform 3.0 προσφέρει χώρους επιβατών και αποσκευών που μπορούν να συγκριθούν με εκείνους μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας, καθιστώντας το DOLPHIN SURF ιδανική επιλογή για ιδιώτες και μικρές οικογένειες που επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους ένα μοναδικό όχημα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το DOLPHIN SURF είναι πλέον διαθέσιμο στους ευρωπαίους πελάτες. Δεχόμαστε ερωτήσεις γι’ αυτό το μοντέλο εδώ και πολλούς μήνες και γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση στην Ευρώπη για πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο συνδυασμός διασκεδαστικής σχεδίασης, πρακτικότητας, compact διαστάσεων, ζωηρών επιδόσεων και προηγμένης τεχνολογίας στο εσωτερικό θα έχει απήχηση στους πελάτες που αναζητούν ένα εύκολο αυτοκίνητο για χρήση στην πόλη, χωρίς συμβιβασμούς στα χαρακτηριστικά που προσφέρει. Ξέρουμε ότι το DOLPHIN SURF είναι έτοιμο για την Ευρώπη και πιστεύουμε ότι και η Ευρώπη είναι έτοιμη για το DOLPHIN SURF.»

Το BYD DOLPHIN SURF διαθέτει μία χαρακτηριστική σχεδίαση που το κάνει να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με έναν σπορ και ευχάριστο χαρακτήρα. Οι καμπύλες πλευρικές επιφάνειες διαμορφώνουν μία εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα για τα δεδομένα της κατηγορίας, και μία φαρδιά ανερχόμενη γραμμή στο πλάι προσδίδει μια δυναμική εμφάνιση — στοιχείο που τονίζεται ακόμη περισσότερο χάρη στις στάνταρ ζάντες των 15 ή 16 ιντσών.

Η κολόνα C ενσωματώνει ένα στοιχείο τύπου dot-matrix εμπνευσμένο από τους κρυστάλλους πάγου, το οποίο συμβάλλει στον οπτικό διαχωρισμό της οροφής, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο εφέ «αιώρησης».

Στο εμπρός μέρος, οι προβολείς διακρίνονται για τις καθαρές, ζωηρές γραμμές τους, ενώ το εσωτερικό τους περιλαμβάνει έξι λοξές φωτεινές λωρίδες. Αυτά τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας ολοκληρώνουν τη δυναμική εμφάνιση, η οποία εντείνεται από τις πτυχώσεις στον κάτω προφυλακτήρα και τις οριζόντιες σχεδιαστικές λεπτομέρειες που διευρύνουν την οπτική παρουσία του οχήματος και διαμορφώνουν μία τολμηρή προσωπικότητα.

Το πίσω μέρος του DOLPHIN SURF ενσωματώνει την αεροτομή που επιμηκύνει τη γραμμή της οροφής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ροής του αέρα και της αεροδυναμικής απόδοσης. Την εικόνα ολοκληρώνει μια φωτεινή λωρίδα πλήρους πλάτους – καινοτόμο χαρακτηριστικό για την κατηγορία – που ενισχύει την αίσθηση πλάτους και ενώνει τα δύο φωτιστικά σώματα.

Κάτω από το αμάξωμα του DOLPHIN SURF βρίσκεται η κορυφαία στην αυτοκίνηση πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και ενσωματώνει την καινοτόμο μπαταρία τύπου Blade Battery, σήμα κατατεθέν της BYD. Η τελευταία υιοθετεί την χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς τη χρήση κοβαλτίου.

Στην περίπτωση του DOLPHIN SURF, διατίθενται δύο εκδόσεις της Blade Battery. Η πρώτη έχει χωρητικότητα 30kWh (Active) και η δεύτερη 43,2kWh (Boost και Comfort), προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 322 χλμ σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η αυτονομία WLTP στην πόλη φτάνει τα 507 χλμ, γεγονός που σημαίνει ότι μια φόρτιση μπορεί να είναι αρκετή για πολλούς πελάτες που κινούνται σε αστικό περιβάλλον προκειμένου να οδηγούν το DOLPHIN SURF επί εβδομάδες καλύπτοντας καθημερινά μέσες ανάγκες μετακίνησης.

Ως εταιρεία τεχνολογίας, η BYD αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της εξέλιξης και της πλήρους ιδιοκτησίας όλων των συστημάτων της – κάτι που ισχύει για το DOLPHIN SURF, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της. Στην καρδιά του οχήματος χτυπά το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης μαζικής παραγωγής «8 σε 1», το οποίο συνδυάζει σε μία ενιαία μονάδα τον κινητήρα, τον μειωτήρα, τον φορτιστή, τον μετατροπέα DC, το κιβώτιο διανομής ισχύος υψηλής τάσης, τον ελεγκτή διαχείρισης της μπαταρίας, τη μονάδα ελέγχου του οχήματος και τον ελεγκτή του κινητήρα. Αυτό μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση χώρου και βελτιώνει την αποδοτικότητα – δύο ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες για ένα όχημα όπως το DOLPHIN SURF.

Το DOLPHIN SURF διατίθεται με διάφορες επιλογές ως προς την ισχύ του εμπρόσθια τοποθετημένου κινητήρα. Η βασική έκδοση, Active συνδυάζει τη μπαταρία των 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 65kW (89PS), εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα. Η Boost είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία, υιοθετώντας τον ίδιο κινητήρα αλλά σε συνδυασμό με την Blade Battery χωρητικότητας 43,2kWh (0-100km/h σε 12,1 δευτερόλεπτα). Η κορυφαία έκδοση Comfort προσφέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε συνδυασμό με τον πιο ισχυρό κινητήρα της κατηγορίας του μοντέλου (115kW/157PS, 220Nm), μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Το BYD DOLPHIN SURF προσφέρει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 65kW (Active) και 85kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας την φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από 0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort). Όλες οι παραπάνω ταχύτητες φόρτισης υποστηρίζουν άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, ενώ η δυνατότητα επαναφόρτισης σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC καθιστά το DOLPHIN SURF ιδανικό και για μεγαλύτερα ταξίδια όταν απαιτείται.

Το DOLPHIN SURF συνδυάζει compact εξωτερικές διαστάσεις με ένα εντυπωσιακό μεταξόνιο (2.500mm), που συνήθως συναντάται σε μεγαλύτερα οχήματα, προσφέροντας άνετους χώρους για τέσσερις επιβάτες.

Η σχεδίαση του εσωτερικού συνδυάζει τον παιχνιδιάρικο και ενθουσιώδη χαρακτήρα με τη λειτουργικότητα. Το ταμπλό ενσωματώνει την οθόνη του συστήματος infotainment που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό σε θέση που είναι αρκετά κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού για ευκολία στη χρήση, αλλά και αρκετά χαμηλά ώστε να μην εμποδίζει την ορατότητα προς τα εμπρός. Τα κομψά χρώματα που διακοσμούν τους αεραγωγούς του συστήματος κλιματισμού παραπέμπουν στην κουλτούρα του cyberpunk και φωτίζουν την όλη ατμόσφαιρα.

Τα μπροστινά σπορ καθίσματα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση στο ταξίδι και υποστήριξη σε δρόμους με στροφές. Διατίθενται επίσης με ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι των ενηλίκων, καθιστώντας το DOLPHIN SURF ένα όχημα για οικογενειακή χρήση. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου περιλαμβάνουν τρία σημεία πρόσδεσης ISOFIX – δύο πίσω και ένα στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού.

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών του DOLPHIN SURF αναδεικνύει τα οφέλη που προσφέρει τόσο η ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα πλατφόρμα της BYD όσο και η πίσω ανάρτηση με ημιάκαμπτο άξονα, η οποία εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η στάνταρ χωρητικότητα είναι 308 λίτρα, τιμή που αποδεικνύεται καλύτερη από αυτή που προσφέρουν πολλά οχήματα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. Ο διαθέσιμος αυτός χώρος μπορεί να επεκταθεί στα 1.037 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η εν λόγω ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω από τους συνολικά 20 αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα – συμπεριλαμβανομένων των ποτηροθηκών ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα και του πρακτικού χώρου κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών που αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, μακριά από τον κύριο χώρο αποσκευών.

Το DOLPHIN SURF επωφελείται από την ολοκληρωμένη δέσμευση της BYD στην τεχνολογία και την εξέλιξη, προσφέροντας μια έξυπνη καμπίνα γεμάτη από χρήσιμες τεχνολογίες. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου είναι εξοπλισμένες με την χαρακτηριστική περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 10,1 ιντσών της BYD, η οποία ενσωματώνει τη νέα διεπαφή χρήστη της μάρκας (συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης γραμμής εξατομικεύσιμων συντομεύσεων καθώς και της τεχνολογίας ελέγχου λειτουργιών μέσω κινήσεων των τριών δακτύλων για τη ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού), καθώς και συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Το DOLPHIN SURF διαθέτει επίσης διαισθητικό φωνητικό έλεγχο μέσω της εντολής «Hi BYD», που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πολλές βασικές λειτουργίες χωρίς να απομακρύνουν τα χέρια τους από το τιμόνι.

Επιπλέον, προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και συνδεσιμότητα από οποιοδήποτε άλλο όχημα στην κατηγορία του. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χωρίς κλειδί μέσω της τεχνολογίας NFC απλά τοποθετώντας το smartphone ή το wearable κοντά σε έναν αισθητήρα που βρίσκεται στον πλαϊνό καθρέπτη. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BYD στο smartphone σας για την ψύξη ή την θέρμανση του θαλάμου των επιβατών, πριν καν ανοίξετε την πόρτα.

Το DOLPHIN SURF είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για να υποστηρίζει έναν δραστήριο τρόπο ζωής με τεχνολογίες όπως η Vehicle-to-Load (V2L), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, από τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές όλων των ειδών – από καφετιέρες έως ηλεκτρική ψησταριά σε υπαίθριο χώρο – ώστε να απολαμβάνουν τις εκδρομές τους στην παραλία ή στην εξοχή.

Η πλατφόρμα e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί εκτενώς χάλυβα υψηλής αντοχής (68,2%) για να εξασφαλίσει μια ασφαλή δομή, ενώ η χημική σύνθεση και η κατασκευή βοηθούν την μπαταρία τύπου Blade Battery να περάσει με επιτυχία τη δοκιμή διείσδυσης με καρφί (nail-penetration test), η οποία αποτελεί μια από τις αυστηρότερες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η καμπίνα διαθέτει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς και πλευρικούς στα μπροστινά καθίσματα. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF είναι στάνταρ εξοπλισμένες με το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), που διαθέτει μία σειρά από βοηθήματα όπως έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας και έξυπνο έλεγχο υψηλής δέσμης φώτων. Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά.