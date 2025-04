Kia EV3: Έξυπνο σύστημα αναγεννητικής πέδησης

Αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και επεκτείνει την αυτονομία του οχήματος το αναγεννητικό σύστημα πέδησης του Kia EV3. Βοηθά επίσης στη μείωση της φθοράς στο μηχανικό φρένο και μειώνει το κόστος λειτουργίας μακροπρόθεσμα. Τώρα, η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία πηγαίνει την αναγεννητική πέδηση σε άλλο επίπεδο, με το Smart Regeneration System Plus, διαθέσιμο για το EV3 ως νέα, δωρεάν λειτουργία από το Kia Connect Store.

Η αναγεννητική πέδηση μετατρέπει την κινητική σε ηλεκτρική ενέργεια κατά την οδήγηση. Το βελτιωμένο Smart Regeneration System Plus χρησιμοποιεί πληροφορίες πλοήγησης και διαδρομής για να κάνει έγκαιρα ρυθμίσεις πέδησης και ταχύτητας, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πατήσει το φρένο. Αυτό περιλαμβάνει διασταυρώσεις, στροφές, κυκλικούς κόμβους και άλλες αλλαγές δρόμων. Το σύστημα επιβραδύνει επίσης αυτόματα όταν ανιχνεύει αλλαγή στα όρια ταχύτητας, για να γλιτώσει δυνητικά τους οδηγούς από την επιβολή δαπανηρών προστίμων για υπερβολική ταχύτητα.

«Ακόμη και όταν ακολουθείται μια διαδρομή πλοήγησης, οι διασταυρώσεις και οι αλλαγές στα όρια ταχύτητας μπορεί μερικές φορές να αιφνιδιάσουν τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να πιέζουν δυνατά το πεντάλ του φρένου για να μειώσουν ταχύτητα», δήλωσε ο Alexandre Papapetropoulos, Director Product and Pricing της Kia Europe. «Το Smart Regeneration System Plus προσφέρει πιο ομαλή, πιο σταθερή οδήγηση για όλους τους επιβαίνοντες, ενώ παράλληλα προσθέτει αυτονομία στο όχημα μέσω βελτιστοποιημένης αναγεννητικής πέδησης».

Ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες

Το Kia Connect Store προσφέρει ψηφιακές λειτουργίες και υπηρεσίες που μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις επιδόσεις του οχήματος, με το όχημα να ενημερώνεται εξ αποστάσεως μέσω ενημερώσεων over-the-air (OTA). Το Smart Regeneration System Plus διατίθεται δωρεάν. Μόλις προστεθεί στο EV3, το σύστημα ενεργοποιείται τραβώντας το δεξί κουπί πίσω από το τιμόνι για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, το AUTO εμφανίζεται στην οθόνη προγραμμάτων οδήγησης και η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας πληροφορίες πλοήγησης.

Στις διασταυρώσεις, η λειτουργία αυτόματης επιβράδυνσης προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με τον αριθμό των λωρίδων σε μια διασταύρωση.

Με την ευελιξία και την οικονομική προσιτότητα για να είναι το κύριο αυτοκίνητο μιας οικογένειας, το EV3 αποτελεί μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση της Kia στην κατηγορία των compact SUV. Το EV3 έχει κερδίσει βραβεία σε όλη την Ευρώπη, με νίκες στα βραβεία Golden Steering 2024, για το «Καλύτερο αυτοκίνητο κάτω των 40.000 ευρώ», στα βραβεία Electrifying.com, για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2024», στα Βραβεία UK Motor Awards, για το «Small SUV/Crossover of the Year» και στα Βραβεία TopGear.com, για το «Crossover of the Year» για το 2024. Το EV3 προκρίθηκε στην τελική λίστα για το διάσημο βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2025 (COTY) στην Ευρώπη.

Η Kia σχεδιάζει να παρουσιάσει μια τετρακίνηση έκδοση(AWD) του EV3 καθώς και μια έκδοση GT, επεκτείνοντας τη γκάμα επιλογών για τους πελάτες πέρα ​​από τα τρέχοντα μοντέλα με κίνηση στους δύο τροχούς (2WD).