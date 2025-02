Hyundai INSTER: Οικείο και καινοτόμο EV

Πρόκειται για την τελευταία προσθήκη στη γκάμα των ηλεκτροκίνητων (EV) αυτοκινήτων της Hyundai.

Είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας στο A-segment που σχεδιάστηκε για την ευρωπαϊκή αγορά. Το όνομα «INSTER» σημαίνει «οικείο» και «καινοτόμο», τονίζοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τις απρόσκοπτες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συνδεσιμότητα, ευθυγραμμιζόμενο απόλυτα με έναν γρήγορα εξελισσόμενο, ψηφιακό τρόπο ζωής και αντικατοπτρίζοντας τον καινοτόμο, τεχνολογικά ενημερωμένο και ευέλικτο χαρακτήρα του.

To Hyundai INSTER παρουσιάστηκε επίσημα στην Αθήνα, προ ημερών και είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 16.973€ (συμπεριλαμβάνεται 2600€ Green Bonus της Hyundai και κρατική επιδότηση).

Χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη σχεδίαση και διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο, πολλές εσωτερικές δυνατότητες και καινούργιες αναλογίες που το διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές του.

Παράλληλα διαθέτει στάνταρ χαρακτηριστικά που είναι πιο συνηθισμένα σε ηλεκτρικά μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών, καθώς επιτρέπει τη φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Ειδικότερα, διαθέτοντας αυξημένη ευρυχωρία σε σύγκριση με άλλα αυτοκίνητα στην κατηγορία A-EV, παρέχει μεγαλύτερους χώρους και άνεση για τους επιβάτες. Να σημειωθεί ότι μία από τις αποστολές της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι να παρέχει προσιτές και ευέλικτες λύσεις ηλεκτρικής κινητικότητας σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην Ευρώπη.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του INSTER είναι στιβαρός αλλά και σύγχρονος: Το μεταξόνιο είναι συγκρίσιμο με αυτό των μεγαλύτερων μοντέλων της κατηγορίας Β, προσφέροντας αυξημένη ευρυχωρία και σταθερότητα.

Διαθέτει φώτα ημέρας LED (DRL) και προαιρετικούς προβολείς LED Projection, προσφέροντας βελτιωμένο φωτισμό και μοντέρνα εμφάνιση. Μια μαύρη μάσκα προσδίδει επιπλέον χαρακτήρα στη σχεδίαση.

Τα εμπρός φλας με LED διαθέτουν σχεδιασμό pixel, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα. Οι βασικές γραμμές στις εμπρός και πίσω πόρτες, οι γραμμές δηλαδή κάτω από τα παράθυρα, εναρμονίζονται για μια εμφάνιση με συνεκτικότητα. Ο σχεδιασμός που έχουν οι μπάρες οροφής προσθέτει τόσο στυλ όσο και λειτουργικότητα.

Τα πίσω φλας, τα φώτα της όπισθεν και το φως ομίχλης διαθέτουν τεχνολογία LED, βελτιώνοντας την ορατότητα και την ασφάλεια.

Η γκάμα των τροχών περιλαμβάνει επιλογές ατσάλινων ζαντών 15 ιντσών, αλουμινίου 15 και 17 ιντσών, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες.

Ενδιαφέρον: Η crossover παραλλαγή, INSTER Cross, διαθέτει μια πιο outdoor εμφάνιση με ειδικά σχεδιασμένους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μαρσπιέ, καθώς και στάνταρ μπάρες οροφής με προαιρετική σχάρα.

Το εσωτερικό του INSTER δίνει προτεραιότητα στην ευελιξία: διαθέτει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού για εύκολη πρόσβαση.

Τα εμπρός καθίσματα είναι πλήρως αναδιπλούμενα για μεγαλύτερη ευελιξία. Μια βάση ασύρματης φόρτισης παρέχει πρόσθετη ευκολία.

Ακόμη, ο επιλογέας ταχυτήτων shift-by-wire βρίσκεται πίσω από το τιμόνι εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Η καμπίνα διαθέτει δυνατότητα εξατομίκευσης για το διάκοσμο στο επάνω μέρος των θυρών και μεταλλική βαφή στις εσωτερικές χειρολαβές, που προσθέτουν μια πιο σοφιστικέ πινελιά.

Το INSTER υποστηρίζει εξωτερικό και εσωτερικό Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση ενέργειας και τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών απευθείας από το αυτοκίνητο. Το V2L παρέχει ηλεκτρική ενέργεια (110V/220V) εκτός του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο διαθέτει στάνταρ εσωτερικό φορτιστή 11 kW. Όταν χρησιμοποιείται ταχυφορτιστής DC, το INSTER μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά. Χάρη στη μπαταρία των 49 kWh, η αυτονομία του INSTER φτάνει τα 370 χιλιόμετρα. Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC επιτρέπει σύντομες στάσεις στα μεγάλα ταξίδια.

Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με σύστημα θέρμανσης της μπαταρίας, που βελτιώνει την απόδοση φόρτισης, ειδικά σε ψυχρότερα κλίματα. Η υψηλής απόδοσης αντλία θερμότητας βελτιστοποιεί τη χρήση της ενέργειας, συμβάλλοντας στη συνολική απόδοση και την εμβέλεια του αυτοκινήτου.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 10,25 ιντσών και ένα σύστημα πλοήγησης με οθόνη 10,25 ιντσών, που παρέχουν στους οδηγούς ολοκληρωμένες πληροφορίες και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Το INSTER υπερέχει σε χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, προσφέροντας το Hyundai Digital Key 2 Touch με τεχνολογία NFC που επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημά τους με ευκολία χρησιμοποιώντας το smartphone τους. Η ενσωματωμένη βάση ασύρματης φόρτισης εξασφαλίζει ότι οι συσκευές παραμένουν ενεργοποιημένες και έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, παρέχοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα εν κινήσει

Η πρακτικότητα έχει προτεραιότητα στο INSTER, καθώς στην τετραθέσια έκδοση διαθέτει ευρύχωρο πορτμπαγκάζ 280 λίτρων. Η επιλογή συρόμενου και ανακλινόμενου πίσω καθίσματος στην έκδοση των 4 θέσεων εξασφαλίζει έναν ευέλικτο χώρο φόρτωσης που κυμαίνεται από 238 έως και 351 λίτρα, καλύπτοντας ποικίλες ανάγκες μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς αποσκευών.

Τα πίσω καθίσματα χωρίζονται σε αναλογία 50:50 και έχουν δυνατότητες αναδίπλωσης, μετακίνηση και ανάκλισης. Επίσης, τα εμπρός καθίσματα τύπου πάγκου, μαζί με έναν φωτιζόμενο ανοιχτό ράφι και τέσσερις θήκες χαρτών στις πόρτες, παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης και εξασφαλίζουν την πρακτικότητα.

Για επιπλέον άνεση, τα εμπρός καθίσματα είναι θερμαινόμενα και οι οδηγοί μπορούν να απολαύσουν ένα σύστημα φωτισμού του εσωτερικού με δυνατότητα επιλογής 64 χρωμάτων. Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλιοροφή με χειρισμό με ένα άγγιγμα, θερμαινόμενο τιμόνι και αυτόματο κλιματισμό για το βέλτιστο δυνατό περιβάλλον οδήγησης.

Τα πρακτικά χαρακτηριστικά, όπως η βάση του χώρου αποσκευών και τα φυμέ κρύσταλλα ενισχύουν περαιτέρω την άνεση και την πρακτικότητα του INSTER. Η ενσωμάτωση του Apple CarPlay και του Android Auto είναι διαθέσιμη μέσω σύνδεσης USB.

Το INSTER είναι εξοπλισμένο με προηγμένα χαρακτηριστικά Smart Sense και Parking Sense που ενισχύουν το συνολικό επίπεδο ασφαλείας του: Βοηθός αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision-Avoidance Assistant, FCA) 1.5, Βοηθός διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Keeping Assist, LKA), Υποβοήθηση παρακολούθησης λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Following Assist, LFA), Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης στο τυφλό σημείο (Blind-spot Collision-Avoidance Assist, BCA), Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης σε οπισθοπορεία (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, RCCA), Προειδοποίηση ασφαλούς εξόδου (Safety Exit Warning, SEW), Έξυπνος Cruise Control με Stop and Go (Smart Cruise Control with Stop and Go, SCC), Υποβοήθηση οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο (Highway Driving Assist, HDA), Έξυπνη υποβοήθηση ορίου ταχύτητας (Intelligent Speed Limit Assist ,SLA), Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδηγού (Driver Attention Warning, DAW), Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας προβολέων (High Beam Assist, HBA), Προειδοποίηση εκτροπής οχήματος (Leading Vehicle Departure Alert, LVDA), Προειδοποίηση οπίσθιου επιβάτη (Rear Occupant Alert, ROA). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Προειδοποίηση απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω (Parking Distance Warning Front & Rear, PDW) και στην Οθόνη οπισθοπορείας (Rear View Monitor, RVM), την Οθόνη απεικόνισης περιβάλλοντος χώρου (Surround View Monitor, SVM), την Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης στάθμευσης πίσω (Parking Collision-Avoidance Assist Rear, PCA-R) και την Οθόνη προβολής τυφλών σημείων (Blind-spot View Monitor, BVM).

Το ολοκληρωμένο, τελευταίο αυτό πακέτο διατίθεται και σε όλη τη γκάμα των EVs της Hyundai, συμπεριλαμβανομένων των Kona, IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 5 N.