Range Rover Sport SV EDITION TWO: Στον δρόμο του απόλυτου

Η ιστορία έχει συνέχεια, ακόμη πιο συναρπαστική. Με την παρουσίαση του Range Rover Sport SV EDITION TWO, η Range Rover αποκαλύπτει, τώρα, το επόμενο βήμα του SUV υψηλών επιδόσεων που αποτελεί συγχρόνως και τη ναυαρχίδα της.

Προσφέρει ένα εντυπωσιακό εξωτερικό διαμορφωμένο με γνώμονα τις επιδόσεις, με τέσσερα νέα θέματα που ανακοινώθηκαν για το 2024. Κάθε μια από τις εκδοχές Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss και Sunrise Copper Satin είναι προσεκτικά επιμελημένη για να αναδείξει τη δυναμική παρουσία και τη σπορ προσωπικότητά της στο δρόμο.

Κάθε εκδοχή συνδυάζει μοναδικά χρώματα εξωτερικής βαφής, με νέα φινιρίσματα από ανθρακονήματα και καθίσματα SV Performance που προσφέρονται μια ποικιλία χρωματικών επιλογών και περιλαμβάνουν επιλογές από καινοτόμα πλεκτά υφάσματα ή δέρμα Windsor, προσδίδοντας στο εσωτερικό έναν δυναμικό, τεχνικό και πολυτελή χαρακτήρα. Το Range Rover Sport SV EDITION TWO διαθέτει επίσης αποκλειστικό branding στο μπροστινό splitter, την κεντρική κονσόλα, τα μαρσπιέ και στον φωτισμό εδάφους – ένα στοιχείο σπορ πολυτέλειας που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Range Rover Sport SV είναι το ισχυρότερο και πιο εντυπωσιακό Range Rover Sport όλων των εποχών, συνδυάζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις και το δυναμισμό με τις απαράμιλλες δυνατότητες, τη φινέτσα και τη λιτή σχεδίαση ενός Range Rover. Η σειρά των τεχνολογιών που βελτιώνουν τις επιδόσεις του περιλαμβάνει το πιο προηγμένο σύστημα ανάρτησης στην κατηγορία του και ένα σύστημα ήχου με ηχητικές δονήσεις που συνεισφέρουν στην ευεξία των επιβατών.

Κληρονομώντας τα εγγενή διαπιστευτήρια υψηλής απόδοσης του Range Rover Sport SV, το νέο μοντέλο διαθέτει μια αποκλειστική σχεδίαση που βελτιώνει τη ροή αέρα προσφέροντας μια πιο δυναμική σχεδίαση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την επιλογή προηγμένων υλικών που έχουν μειωμένο βάρος και επιτελούν λειτουργικούς σκοπούς, επιτείνοντας έτσι τις σπορ ικανότητές του.

Τροφοδοτούμενο κατ’ αποκλειστικότητα από έναν βενζινοκινητήρα Twin-Turbo MHEV V8 με χωρητικότητα 4,4 λίτρων, απόδοση 635 ίππων και ροπή 750Nm, το Range Rover Sport SV προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 290 χλμ/ώρα.

Οι εξαιρετικές αυτές τιμές επιδόσεων επιτυγχάνονται συνδυάζοντας όχι μόνο χαρακτηριστικά που προσφέρουν εξοικονόμηση βάρους έως και 76 κιλών – όπως η επιλογή Carbon Ceramic φρένων – αλλά και αεροδυναμικές βελτιώσεις – όπως το carbon καπό – που διατίθενται στάνταρ. Οι πελάτες μπορούν τώρα επίσης να επιλέξουν ένα ειδικά σχεδιασμένο θερινό ελαστικό για το Range Rover Sport SV, το οποίο βελτιώνει τις ικανότητες του αυτοκινήτου στις στροφές αναπτύσσοντας σταθερά έως 1,2G πλευρικής επιτάχυνσης (αύξηση 0,1G σε σχέση με το στάνταρ all-season ελαστικό).

Το ελαστικό Pilot Sport S 5 (275/40R23 εμπρός, 305/35R23 πίσω) αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη Michelin (τεχνικό συνεργάτη της RR) και χρησιμοποιεί μία ποικιλία διαφορετικών γομών σε όλο το πλάτος του πέλματος τόσο για τη μεγιστοποίηση της δυναμικής απόδοσης όσο και για την ελαχιστοποίηση της φθοράς. Για χειμερινή χρήση ή χρήση σε κάθε είδους επιφάνεια, συνιστώνται τα στάνταρ ελαστικά Michelin Pilot Sport All Season 4, τα οποία διαθέτουν μοναδική δομή, χάραξη πέλματος και γόμα.

Τα τέσσερα νέα θέματα, τα οποία είναι μοναδικά στο SV EDITION TWO, προσφέρουν ισάριθμες παραλλαγές που αποδεικνύονται εντυπωσιακές σε οπτικό επίπεδο. Άμεσα καθηλωτική η έκδοση Blue Nebula διαθέτει ματ φινίρισμα – το χρώμα είναι εμπνευσμένο από τις ακτές του Βόρειου Ατλαντικού, με μια νότα πράσινου, που ολοκληρώνεται με ένα εφέ ιριδισμού. Αυτό συνδυάζεται με το νέο εξωτερικό πακέτο Satin Forged Carbon, ένα βαμμένο καπό από carbon και μαύρες σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 23 ιντσών – που συμπληρώνονται από δαγκάνες φρένων σε Blue Nebula. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα SV Performance είναι επενδεδυμένα με δέρμα Light Cloud και Ebony Windsor. Στη δεύτερη εκδοχή, το χρώμα Marl Grey Gloss συνδυάζεται με το εξωτερικό πακέτο Gloss Carbon Twill, το Exposed Carbon Twill καπό και τις Carbon Gloss ζάντες των 23 ιντσών με τις δαγκάνες σε Sunrise Copper. Στο εσωτερικό, υιοθετεί δερμάτινη επένδυση Rosewood & Ebony Windsor. Η τρίτη έκδοση προσφέρει εξωτερικό φινίρισμα Sunrise Copper Satin, σε συνδυασμό με το εξωτερικό πακέτο Satin Carbon Twill, βαμμένο καπό από carbon και μαύρες σφυρήλατες ζάντες 23 ιντσών με κόκκινες ανοδιωμένες δαγκάνες. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα είναι επενδεδυμένα με δέρμα Ebony Windsor.

Η τέταρτη και τελευταία αποκλειστική έκδοση περιλαμβάνει εξωτερικό φινίρισμα σε Ligurian Black Gloss, σε συνδυασμό με το εξωτερικό πακέτο Satin Carbon Twill, καπό από επένδυση ανθρακονημάτων και ζάντες Carbon Gloss 23 ιντσών με δαγκάνες φρένων σε Nano Yellow για τη δημιουργία αντίθεσης, καθώς και εσωτερικό Cinder και Ebony σε Knit και UltrafabricsTM PU.

Για κάθε έκδοση, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά διαφορετικές ζάντες – σε αυτές περιλαμβάνονται οι νέες ζάντες αλουμινίου Diamond-Turned των 22 ιντσών με χρώμα αντίθεσης Satin Dark Grey – καθώς και άλλα χρώματα σε ότι αφορά τις δαγκάνες των φρένων. Το εξωτερικό κάθε SV EDITION TWO μπορεί να παραγγελθεί με οροφή στο χρώμα του αμαξώματος, με το νέο πακέτο Satin Forged Carbon Fibre Pack ή το Twill Carbon Fibre Pack που λανσαρίστηκε στο SV EDITION ONE, σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη και ανάλογα με το εξωτερικό χρώμα. Στο εσωτερικό, νέα φινιρίσματα σε Satin Forged Carbon Fibre μπορούν να παραγγελθούν για να ταιριάζουν με τις εξωτερικές επιφάνειες, ενώ διατίθενται επίσης φινιρίσματα Twill Carbon Fibre με ασορτί πλάτες καθισμάτων από ανθρακονήματα. Όλες οι εκδόσεις SV EDITION TWO είναι εξοπλισμένες με Body and Soul Seats (BASS) και την επιλογή Knit and UltrafabricsTM PU, ή δέρμα Windsor.

Σημαντικό: Η εσωτερική σχεδίαση του Range Rover Sport SV ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού, αντικατοπτρίζοντας τον πιο εστιασμένο, σπορ χαρακτήρα του μοντέλου, χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια ή τη φινέτσα.Τα αποκλειστικά μπροστινά καθίσματα SV Performance Seats διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα, πλάτες από ανθρακονήματα, φωτιζόμενο λογότυπο SV και πιο σμιλεμένα μαξιλαράκια για να συγκρατούν τον οδηγό και τον συνοδηγό τους με ασφάλεια στη θέση τους κατά την σπορ οδήγηση. Τα ρυθμιζόμενα σε 16 κατευθύνσεις καθίσματα διαθέτουν λειτουργία μασάζ και είναι θερμαινόμενα και ψυχόμενα για μέγιστη άνεση. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Body and Soul Seat ανήκει στον βασικό εξοπλισμό. Τα ασορτί πίσω καθίσματα – επίσης θερμαινόμενα και ψυχόμενα – διαθέτουν πιο δυναμική σχεδίαση με προτεταμένα πλευρικά μαξιλαράκια, διατηρώντας όμως την ηλεκτρική ανάκλιση και τη δυνατότητα αναδίπλωσης σε αναλογία 60/40.Το τιμόνι του Range Rover Sport SV έχει επανασχεδιαστεί διαθέτοντας πιο έντονες λαβές στη θέση του αντίχειρα, παχύτερη στεφάνη και αποκλειστικό φωτιζόμενο μπουτόν SV Mode. Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί αμέσως τη λειτουργία SV Mode, διαμορφώνοντας την ρύθμιση της ανάρτησης, του συστήματος κίνησης και διεύθυνσης, καθώς και το κιβώτιο ταχυτήτων και την ενεργή εξάτμιση, με στόχο την μέγιστη απόδοση. Με το παρατεταμένο πάτημα ανοίγει το μενού Configurable Dynamics, όπου ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει στις προτιμήσεις του στα δυναμικά χαρακτηριστικά του Range Rover Sport SV.

Τα μεγαλύτερα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων ενσωματώνουν την καινοτόμο τεχνολογία LED Edge-Lighting Technology. Τα σύμβολα +/- φωτίζονται με λευκό χρώμα όταν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται το πρόγραμμα SV Mode, ο φωτισμός αλλάζει σε κόκκινο.