BMW Σειρά 1: Επανεκκίνηση ισχύος

Την πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα έκανε η νέα BMW Σειρά 1, με αξιώσεις κατάκτησης σημαντικών μεριδίων στην αγορά. H αρχική τιμή της διαμορφώνεται στα 28.960 ευρώ, με το βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνει αυτόματο κιβώτιο, parking assistant με κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες 17 ιντσών, φώτα Led, αναδιπλούμενους καθρέπτες, θερμαινόμενα καθίσματα, driving assistant, σύστημα πλοήγησης, συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, συναγερμό και personal esim.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη… σειρά. Η Βαυαρή εκπρόσωπος στην premium compact κατηγορία εισέρχεται στην τέταρτη γενιά της. Με μία δυναμική σχεδίαση, πλήρως αναθεωρημένη γκάμα συστημάτων κίνησης και εκτενώς βελτιωμένη τεχνολογία πλαισίου, η νέα BMW Σειρά 1 ενισχύει το προφίλ της ως το πιο σπορ μοντέλο στο περιβάλλον του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της εταιρείας. Όπως μας πληροφόρησαν, οι εξαιρετικά αποδοτικοί κινητήρες με ήπια υβριδική τεχνολογία 48 volt και μία διαδικασία παραγωγής βασισμένη στην κυκλική οικονομία βελτιστοποιούν τη βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Ο προοδευτικός χαρακτήρας του αντικατοπτρίζεται επίσης στο επανασχεδιασμένο εσωτερικό, στην ευρεία γκάμα συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης, στο νέο BMW iDrive με QuickSelect και στις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το BMW Operating System 9.

Ειδικότερα, η πρεμιέρα της νέας BMW Σειράς 1 σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στο 20ετές success story της μάρκας στην compact κατηγορία. Η νέα γενιά θα κατασκευάζεται επίσης στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία, με το επίσημο λανσάρισμά της στην αγορά να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2024. Η σπορ αύρα της BMW Σειράς 1 υπογραμμίζεται στην τελευταία της γενιά από τις τυπικές αναλογίες BMW στις οποίες κυρίαρχα στοιχεία είναι το μακρύ καπό, ο μετατοπισμένος προς τα πίσω θάλαμος επιβατών, η δυναμικά ρέουσα γραμμή της οροφής και ένα έντονο πίσω μέρος. Οι διαστάσεις του πεντάθυρου μοντέλου έχουν αλλάξει ελάχιστα σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το μήκος της νέας BMW Σειράς 1 έχει αυξηθεί κατά 42 χλστ φτάνοντας στα 4.361 χλστ, ενώ το μεταξόνιο είναι 2.670 χλστ. Το πλάτος του οχήματος είναι 1.800 mm, και το ύψος έχει αυξηθεί κατά 25 χλστ στα 1.459 χλστ.

Η φαρδιά γρίλια της BMW με την έντονη προς τα εμπρός κλίση υιοθετεί μια πρωτοποριακή δομή με κάθετες και διαγώνιες μπάρες. Οι στάνταρ προβολείς LED διαθέτουν εντυπωσιακά κάθετα στοιχεία για τα φώτα ημέρας και τα φλας. Προαιρετικά διατίθενται προσαρμοζόμενοι προβολείς με αντιθαμβωτική δέσμη μεγάλης σκάλας, λειτουργία φωτισμού στροφής και μπλε ένθετα. Η πλαϊνή όψη της νέας BMW Σειράς 1 χαρακτηρίζεται από το δυναμικό σφηνοειδές της σχήμα και τις επίπεδες γυάλινες επιφάνειες που στενεύουν προς τα πίσω. Το στάνταρ BMW Individual High-Gloss Shadow Line περιλαμβάνει ένα γραφικό στοιχείο με τον αριθμό 1 στο σημείο της κολόνας C που είναι γνωστό στα μοντέλα της BMW ως Hofmeister. Μια μεγάλη αεροτομή οροφής και οι πλευρικοί εκτροπείς αέρα τονίζουν την επιμήκη σιλουέτα του μοντέλου. Οι κάθετοι ανακλαστήρες και ένα μαύρο ένθετο τύπου διαχύτη ενισχύουν στην εμφάνιση του πίσω μέρους. Τα εντυπωσιακά πίσω φώτα δύο τμημάτων επεκτείνονται στα πλευρικά τμήματα του οχήματος.

Η νέα BMW Σειρά 1 διατίθεται σε δύο απλά εξωτερικά χρώματα και επτά μεταλλικά. Διατίθενται επίσης τέσσερα φινιρίσματα που υπογράφει η BMW Individual καθώς και μια μεγάλη γκάμα ειδικών βαφών της ίδιας συλλογής. Η νέα BMW Σειρά 1 είναι το πρώτο μοντέλο στη γκάμα της μάρκας που διατίθεται προαιρετικά με φινίρισμα αντίθεσης για την οροφή. Το γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα απογειώνει τη σπορ εμφάνιση του αυτοκινήτου.Το προαιρετικό πακέτο M Sport Package και ο προαιρετικός εξοπλισμός M Sport Design που διατίθενται με το λανσάρισμά της στην Ευρώπη καθιστούν τη νέα BMW Σειρά 1 ακόμα πιο δυναμική. Τα ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά M περιλαμβάνουν μεγάλες εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα, έντονες πλαϊνές ποδιές και ένα τρισδιάστατο στοιχείο διαχύτη στον πίσω προφυλακτήρα.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η BMW M135 xDrive με σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Η συγκεκριμένη έκδοση της BMW M κινείται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα με απόδοση 300 ίππων και διαθέτει στάνταρ το προσαρμοζόμενο πλαίσιο Adaptive M Chassis με σπορ σύστημα διεύθυνσης και έξυπνο σύστημα τετρακίνησης επιταχύνοντας από 0 στα 100 χλμ/ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα. Εξωτερικά, η μάσκα M με τις οριζόντιες μπάρες, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών M και οι τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης την καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμη ως την κορυφαία έκδοση της γκάμας. Το M Technology Package, το οποίο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό στην ανάρτηση προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλότερη ακαμψία και μειωμένο βάρος, το σύστημα φρένων M Compound και οι σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος των 19 ιντσών διατίθεται αποκλειστικά για την BMW M135 xDrive. Το M Sport Package Pro και τα ειδικά σχεδιασμένα για κάθε μοντέλο BMW M Performance Parts είναι επίσης διαθέσιμα για όλες τις εκδόσεις της νέας BMW Σειράς 1.

Η ανανεωμένη σχεδίαση του εσωτερικού της νέας BMW Σειράς 1, που δεν περιλαμβάνει δερμάτινες επενδύσεις (στάνταρ), διαμορφώνει μια σύγχρονη πολυτελή ατμόσφαιρα με σπορ πινελιές και γενναιόδωρους χώρους για έως και πέντε επιβάτες. Τα νέας σχεδίασης καθίσματα προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης στα μακρινά ταξίδια. Προαιρετικά διατίθενται σπορ καθίσματα στην έκδοση Econeer με καλύμματα και επένδυση από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, καθώς και σπορ καθίσματα M. Διατίθενται επίσης διάτρητες επιφάνειες καθισμάτων στην έκδοση Veganza με χαρακτηριστικά που θυμίζουν δέρμα. Ο εξοπλισμός Veganza/Alcantara αποτελεί μέρος του M Sport Package και βασικό εξοπλισμό της BMW M135 xDrive.

Τα θερμαινόμενα καθίσματα και μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μνήμης για το κάθισμα του οδηγού, διατίθενται προαιρετικά για όλες τις παραλλαγές καθισμάτων. Η οσφυϊκή στήριξη μπορεί να προστεθεί στα σπορ καθίσματα και τα αντίστοιχα M. Η προαιρετική λειτουργία μασάζ είναι επίσης διαθέσιμη για τα σπορ καθίσματα. Ο κεντρικός αερόσακος οδηγού-συνοδηγού προσφέρεται τώρα στάνταρ για να ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των επιβατών. Αναδιπλώνοντας τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο αποθηκευτικός χώρος στο χώρο φόρτωσης μπορεί να αυξηθεί από τα 380 στα 1.200 λίτρα (BMW 120, BMW 120d: 300 – 1.135 λίτρα).

Οι επιφάνειες και τα στοιχεία διακόσμου υψηλής ποιότητας, ο επανασχεδιασμένος επιλογέας ταχυτήτων και η κυρτή οθόνη BMW Curved Display υπογραμμίζουν την προοδευτική, premium ατμόσφαιρα του εσωτερικού. Το ψηφιακό σύστημα απεικόνισης περιλαμβάνει μια οθόνη πληροφοριών 10,25” και μια οθόνη ελέγχου 10,7”. Ο αριθμός των κουμπιών και των χειριστηρίων στο cockpit έχει μειωθεί σημαντικά χάρη στη συνεπή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο κλιματισμός στη νέα BMW Σειρά 1 ελέγχεται επίσης ψηφιακά. Εναλλακτικά, αντί του στάνταρ σπορ τιμονιού, διατίθεται επίσης ένα παρόμοια ανασχεδιασμένο δερμάτινο τιμόνι M, το οποίο αποτελεί μέρος του M Sport Package και διαθέτει paddles αλλαγής ταχυτήτων για χειροκίνητες αλλαγές.

Όπως ο κινητήρας της BMW M135 xDrive, έτσι και εκείνοι που διατίθενται για τη νέα BMW Σειρά 1 ανήκουν στην τελευταία γενιά αρθρωτών μηχανικών συνόλων του BMW Group. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας της νέας BMW 120 και ο τετρακύλινδρος diesel της νέας BMW 120d συνδυάζονται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48 Volt, η οποία ενισχύει τόσο την αποδοτικότητα όσο και την άμεση παροχή ισχύος. Όλες οι κινητήριες μονάδες συνεργάζονται στάνταρ με 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη.

Με μέγιστη ισχύ 170 ίππους, το σύστημα κίνησης της νέας BMW 120 προσφέρει επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα. Η νέα BMW 120d αποδίδει ισχύ 163 ίππους και εξασφαλίζει επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα. Η BMW 118d, η οποία επίσης χρησιμοποιεί ένα τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα αποδίδει 150 ίππους και ολοκληρώνει την ίδια επιτάχυνση σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Η ευελιξία, η ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης και η δυναμική στις στροφές της νέας BMW Σειράς 1 ενισχύονται χάρη στην αυξημένη ακαμψία της δομής του αμαξώματος και της σύνδεσης του πλαισίου. Η προηγμένη τεχνολογία πλαισίου περιλαμβάνει βελτιστοποιημένη κινηματική, βάσεις στήριξης για τις αντιστρεπτικές δοκούς με υψηλή προφόρτιση και νέα τεχνολογία αμορτισέρ. Η γωνία κάστερ των μπροστινών τροχών έχει αυξηθεί κατά 20%, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα σταθερή κατευθυντική ευστάθεια και βελτιστοποιημένη αίσθηση του τιμονιού. Εκτός από τον άμεσα ελεγχόμενο περιορισμό της ολίσθησης των τροχών, η νέα BMW Σειρά 1 διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο σύστημα πέδησης και ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών (BMW M135 xDrive: 18 ιντσών) στον βασικό εξοπλισμό της. Το προαιρετικό M Sport Package περιλαμβάνει το Adaptive M Chassis, το οποίο χαμηλώνει το όχημα έως και 8 χλστ, σπορ σύστημα διεύθυνσης και ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών. Προαιρετικά διατίθενται επίσης ζάντες ελαφρού κράματος έως 19 ιντσών και σύστημα σπορ φρένων M. Η νέα BMW Σειρά 1 προσφέρει μια σημαντικά διευρυμένη γκάμα συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης ως μέρος του βασικού ή προαιρετικού εξοπλισμού της. Στα στάνταρ χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τα Driving Assistant με προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, Lane Departure Warning, Exit Warning και Traffic Sign Recognition, καθώς και το Parking Assistant με Reversing Assistant.

Στη γκάμα προαιρετικού εξοπλισμού ξεχωρίζουν συστήματα όπως τα Steering and Lane Control Assist, Automatic Speed Limit Assist, και καθοδήγηση διαδρομής όταν χρησιμοποιείται το Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go. Το Parking Assistant Professional διατίθεται επίσης για τις νέες BMW 120 και BMW 120d, επιτρέποντας τον έλεγχο της διαδικασίας στάθμευσης και των ελιγμών μέσω

Εκτός από τα υψηλής ποιότητας συστήματα υποβοήθησης, η διευρυμένη γκάμα του βασικού εξοπλισμού της νέας Σειράς BMW 1 περιλαμβάνει επίσης αυτόματο κλιματισμό, σύστημα συναγερμού, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες και το BMW Live Cockpit Plus που περιλαμβάνει το σύστημα πλοήγησης BMW Maps βασισμένο στο cloud. Τα νέα πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού επιτρέπουν τη στοχευμένη εξατομίκευση.

Το Innovation Package περιλαμβάνει το BMW Live Cockpit Professional με BMW Head-Up Display και Augmented View στην οθόνη ελέγχου, καθώς και το Parking Assistant Plus. Το Premium Package περιλαμβάνει την επιλογή τηλεφώνου με ασύρματη φόρτιση, Comfort Access, προβολή λογότυπου από τους εξωτερικούς καθρέπτες, αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού του εσωτερικού καθρέφτη και προσαρμοζόμενους προβολείς LED. Η γκάμα του προαιρετικού εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πανοραμική γυάλινη οροφή και ηχοσύστημα Harman Kardon.

Η νέα BMW Σειρά 1 διαθέτει την τελευταία έκδοση του BMW iDrive με QuickSelect για διαισθητικό και άνετο χειρισμό των λειτουργιών του οχήματος.

Η νέα αρχική οθόνη εμφανίζει εικονίδια λειτουργιών κάθετα τοποθετημένα στο ίδιο επίπεδο. Το «QuickSelect» εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται μετάβαση σε υπομενού. Το νέο BMW iDrive έχει σχεδιαστεί στοχευμένα για χειρισμό μέσω αφής και φωνητικό έλεγχο. Βασίζεται στο BMW Operating System 9, το οποίο παρέχει επίσης τη βάση για μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη επιλογή πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών. Οι ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού επιτρέπουν την ενσωμάτωση νέων και βελτιωμένων λειτουργιών στο όχημα. Με το BMW ConnectedDrive Upgrades, οι πελάτες μπορούν επίσης να δοκιμάσουν επιλεγμένες λειτουργίες δωρεάν για ένα μήνα και στη συνέχεια να τις παραγγείλουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το νέο BMW Digital Premium για τη νέα BMW Σειρά 1 διατίθεται επίσης στο BMW ConnectedDrive Store.

Το BMW Digital Premium επιτρέπει τη χρήση ειδικών για κάθε χώρα εφαρμογών, όπως streaming μουσικής και βίντεο, ειδήσεις ή gaming, στο πλαίσιο μιας συνδρομής. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης τη χρήση δεδομένων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές που περιέχονται στο BMW ConnectedDrive Store. Το BMW Digital Premium επεκτείνει τις λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης BMW Maps και την επιλογή των My Modes και του φωτισμού για το animation καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού. Σε επιλεγμένες χώρες, το BMW Digital Premium επιτρέπει επίσης την ψηφιακή πληρωμή των τελών στάθμευσης και των λογαριασμών καυσίμου από το όχημα.

Τέλος, η ενσωμάτωση smartphone με Apple CarPlay® και Android Auto™ διατίθεται στάνταρ στη νέα BMW Σειρά 1. Το BMW ID και το My BMW App προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο εξατομίκευσης της εμπειρίας. Το BMW Digital Key Plus με ασύρματη τεχνολογία ultra-wideband (UWB) για συμβατά smartphones με λειτουργικά συστήματα iOS ή Android και το Apple Watch μπορεί επίσης να ρυθμιστεί προαιρετικά μέσω του My BMW App.

