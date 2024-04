Porsche Center Αthens: Με ανανεωμένο luxury look

Η Porsche γιόρτασε τα λαμπερά εγκαίνια του Porsche Center Αthens, την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024, προσθέτοντας άλλη μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που από το 2011 κρατάει το τιμόνι της θρυλικής μάρκας στην Ελλάδα και την οδηγεί σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία. Στόχος του νέου Porsche Center Athens είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός χώρου όπου τα όνειρα θα παίρνουν ζωή, φέροντας την Porsche ένα βήμα πιο κοντά στο σύγχρονο luxury που εκπροσωπεί.

Αντλώντας έμπνευση από το brand purpose της εταιρείας, «Driven by Dreams», το ανανεωμένο Porsche Center Athens θα αποτελέσει το νέο «Home for Dreamers», ένα μέρος όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στα όνειρά του. Κατά τη διάρκεια του λόγου του, ο κ. Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, αναφέρθηκε με πάθος στο Vision του Ομίλου – A World of Sustainable Mobility – ένα όραμα που η Porsche φέρνει στη ζωή ηλεκτρικοποιώντας σταδιακά όλο και περισσότερα μοντέλα. «Με την άφιξη του νέου Porsche Center Athens, οι φίλοι της μάρκας αποκτούν μία εκπροσώπηση και πιο άμεση σχέση με το brand, ένα μέρος που καθρεφτίζει τις αξίες της Porsche και τα όνειρα που δημιουργεί».

Ο κ. Κυριακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στο σπουδαίο κομμάτι των μακροχρόνιων διαγενεολογικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Όμιλος με τους συνεργάτες του, ενώ μετέδωσε την προσωπική του αγάπη για την Porsche, κάνοντας μία αναφορά στον αείμνηστο Οδυσσέα Κυριακόπουλο και το πώς γεννήθηκε η ιδέα να φέρουν την Porsche στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1969.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Colas Henckes, Marketing Director της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης της Porsche, «το νέο Porsche Center Athens θα αποτελέσει ένα κοινό σημείο συνάντησης για την οικογένεια της Porsche, όπου τόσο οι υπάρχοντες όσο και οι υποψήφιοι πελάτες θα μπορούν να βιώσουν και να συνδεθούν με το brand».

Η Τόνια Σωτηροπούλου καλωσόρισε το κοινό με τα εμπνευσμένα λόγια του ιδρυτή της θρυλικής μάρκας αυτοκίνησης: «Στην αρχή, κοίταξα γύρω μου, και δεν μπόρεσα να δω πουθενά το αυτοκίνητο των ονείρων μου. Έτσι, αποφάσισα να το κατασκευάσω – Αυτά είναι τα λόγια του Ferry Porsche, που ξεκίνησε το 1931 με ένα όνειρο. Και χάρη σε αυτό το όνειρο, και τόσα άλλα που ακολούθησαν βρισκόμαστε εδώ απόψε». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έννοια του luxury, εξηγώντας ότι για την Porsche η ουσία της πολυτέλειας εκδηλώνεται στην παροχή μιας άψογης και ουσιαστικής εμπειρίας στον πελάτη.

Τα εγκαίνια του ολοκαίνουριου Porsche Center Athens στάθηκαν η τέλεια αφορμή για την πρώτη πανευρωπαϊκή αποκάλυψη της νέας ηλεκτρικής Porsche Taycan – πιο ισχυρή, πιο γρήγορη, με αυξημένη αυτονομία και πιο σταθερή φόρτιση. Η νέα Taycan αποτελεί μόνο την αρχή για το επόμενο κεφάλαιο της Porsche, η οποία έχει ως στόχο το 80% των νέων μοντέλων που θα παραδώσει ως το 2030 να είναι ηλεκτρικά.

Στη λαμπερή εκδήλωση των εγκαινίων έδωσαν το παρόν, περνώντας από το Porsche Red Carpet, σημαντικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας, όπως επίσης και εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης. Ακόμη, παρευρέθηκαν διακεκριμένοι celebrities, συνεργάτες του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και εκλεκτοί πελάτες της εταιρείας, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερη λάμψη και κύρος σε μια εκδήλωση όπου πρωταγωνίστησε ο ενθουσιασμός, καινοτομία και φυσικά τα όνειρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν στα μοναδικά branded photo booths και να εξερευνήσουν σημεία «σταθμούς» στην ιστορία της Porsche, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε το Porsche Sound Booth – ένα corner που έδινε τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει το συγκλονιστικό ήχο διαφορετικών μοντέλων της Porsche. Παράλληλα, μέσα στο Porsche Center Athens είχαν στηθεί ειδικές γωνίες personalization και χάραξης keychains.