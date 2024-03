Η Nissan παρουσιάζει το επιχειρηματικό σχέδιο The Arc

Η Nissan πρόκειται να λανσάρει 30 νέα μοντέλα τα επόμενα τρία χρόνια, εκ των οποίων τα 16 θα είναι ηλεκτροκίνητα και τα 14 θα είναι μοντέλα με θερμικούς κινητήρες (ICE), για να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών σε αγορές όπου ο ρυθμός ηλεκτροκίνησης διαφέρει. Θα λανσάρει, συνολικά, 34 ηλεκτροκίνητα μοντέλα από το οικονομικό έτος 2024 έως το 2030 για να καλύψει όλες τις κατηγορίες, με το μείγμα μοντέλων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων να αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 40%, παγκοσμίως, μέχρι το οικονομικό έτος 2026 και να αυξηθεί στο 60% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όλα αυτά και άλλα πολλά, εντάσσονται στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Nissan Motor Co., Ltd, για την προώθηση της αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με τον τίτλο The Arc.

Ειδικότερα, το σχέδιο επικεντρώνεται σε ευρύτατη παρουσίαση νέων προϊόντων, αυξημένο εξηλεκτρισμό, νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην χρήση στρατηγικών συνεργασιών για την αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Τοποθετείται ως γέφυρα μεταξύ του επιχειρησιακού σχεδίου μετασχηματισμού Nissan NEXT το οποίο εκτείνεται από το οικονομικό έτος 2020 έως το οικονομικό έτος 2023 και το Nissan Ambition 2030, το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας. Το νέο σχέδιο αποτελείται από μεσοπρόθεσμες δράσεις για τα οικονομικά έτη 2024 έως το 2026 και μεσομακροπρόθεσμες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν έως το 2030.

Στο πλαίσιο του σχεδίου που αποτελείται από δύο μέρη, η Nissan θα λάβει πρώτα μέτρα για να διασφαλίσει την αύξηση του όγκου πωλήσεων μέσω μιας προσαρμοσμένης περιφερειακής στρατηγικής, όπως επίσης και θα προετοιμαστεί για μια ταχεία μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, υποστηριζόμενη από ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξηλεκτρισμένων/ICE, αύξηση όγκου σε μεγάλες αγορές και χρηματοοικονομική πειθαρχία. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες η Nissan στοχεύει να να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις κατά 1 εκατομμύριο μονάδες και να αυξήσει το λειτουργικό της περιθώριο κέρδους σε περισσότερο από 6%, αμφότερα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για το δεύτερο μέρος του σχεδίου που έχει στόχο να επιτρέψει τη μετάβαση στα EV και να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από έξυπνες συνεργασίες, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα EV, διαφοροποιημένες καινοτομίες και νέες ροές εσόδων. Μέχρι το οικονομικό έτος 2030, η Nissan βλέπει δυναμικό εσόδων 2,5 τρισεκατομμυρίων γιεν από νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η επέλαση νέων προϊόντων θα υποστηριχθεί από νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης και κατασκευής που στοχεύουν να κάνουν τα EV πιο προσιτά και να αυξήσουν την κερδοφορία. Με ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων σε «οικογένειες», αξιοποίηση επόμενης γενιάς modular manufacturing, ομαδοποιημένων προμηθειών, καθώς και καινοτομίες στον τομέα των μπαταριών, η Nissan στοχεύει να μειώσει το κόστος των EV επόμενης γενιάς κατά 30% (σε σύγκριση με το τρέχον crossover Ariya) και να επιτύχει ισοτιμία κόστους μεταξύ EV και μοντέλων ICE έως το οικονομικό έτος 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για την επιτάχυνση της εξέλιξης των έξυπνων τεχνολογιών οχημάτων, με τεχνολογίες όπως το σύστημα υποβοήθησης οδηγού ProPILOT επόμενης γενιάς, το οποίο υλοποιεί την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης από πόρτα σε πόρτα από αυτοκινητόδρομο σε αυτοκινητόδρομο, σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και σε χώρους στάθμευσης.

Η Nissan θα προσφέρει βελτιωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου NCM, LFP και όλες τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης για την παροχή διαφοροποιημένων ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των πελατών. Θα κάνει, ακόμη, σημαντικές βελτιώσεις στις μπαταρίες ιόντων λιθίου NCM, μειώνοντας το χρόνο γρήγορης φόρτισης κατά 50% και αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα κατά 50% σε σύγκριση με το Ariya. Οι μπαταρίες LFP, που θα αναπτυχθούν και θα παραχθούν στην Ιαπωνία, θα λανσαριστούν και θα μειώσουν το κόστος κατά 30% σε σύγκριση με το μίνι όχημα Sakura EV. Νέα ηλεκτρικά οχήματα με βελτιωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου NCM, LFP και πλήρως στερεάς κατάστασης θα κυκλοφορήσουν το οικονομικό έτος 2028.

Τέλος, η Nissan θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη συμμαχία με τη Renault και τη Mitsubishi Motors στην Ευρώπη, τη LATAM, την ASEAN και την Ινδία. Στην Κίνα, η Nissan θα χρησιμοποιήσει πλήρως τα τοπικά της περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας αλλά και να εξερευνήσει νέες συνεργασίες στην Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Οι μπαταρίες θα αναπτυχθούν και θα φθάσουν σε μια παγκόσμια χωρητικότητα 135 GWh.