E.E.: 3 ελληνικές περιφέρειες στις πιο θανατηφόρες σε τροχαία δυστυχήματα

Τρεις περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται μεταξύ των περισσότερο θανατηφόρων σε ό,τι αφορά τα τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει στοιχείων της Eurostat για το 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2021 σημειώθηκαν 19.917 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στους δρόμους της Ε.Ε., που ισοδυναμούν με 45 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

🚗🛑 In 2021, there were 19 917 road fatalities on EU roads, equivalent to 45 road fatalities per million inhabitants.

Highest: 🇫🇷Guadeloupe (159), 🇧🇬Severozapaden (133) & 🇫🇷Guyane (120)

No road deaths: 🇮🇹 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste & 🇪🇸Ciudad de Ceuta https://t.co/LLQNhye6aO pic.twitter.com/Hey8oBPNqr

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 16, 2023