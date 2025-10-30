Β. Κορκίδης: Αυτάρκεια και ανταγωνιστικότητα, οι δύο όψεις της ίδιας πρόκλησης

Τoυ Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Ο ΌΡΟΣ «αυτάρκης και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία», που αποτελεί και το βασικό θέμα του συνεδρίου μας, περιγράφει ένα επιθυμητό μοντέλο ανάπτυξης.

Ένα μοντέλο στο οποίο η Ελλάδα θα μπορεί, αφενός, να καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις εσωτερικές της ανάγκες και, αφετέρου, να συμμετέχει με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

Το χαρακτηρίζουμε επιθυμητό, γιατί η επίτευξή του αποτελεί το ζητούμενο, έναν στόχο που προϋποθέτει τη σωστή χάραξη πολιτικών και την ενεργοποίηση πολλών παραμέτρων με καθοριστικό ρόλο.

Μια αυτάρκης ελληνική οικονομία σημαίνει μια χώρα που μπορεί να παράγει τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζεται ο πληθυσμός της.

Δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ τομείς σε αυτή την προσπάθεια είναι η αγροτική παραγωγή, η ενέργεια, η βιομηχανία και η μεταποίηση, αλλά και η τεχνολογία και η καινοτομία.

Αυτά είναι τα πεδία στα οποία εστιάζουν οι σύγχρονες συζητήσεις, για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, δηλαδή η ικανότητά της να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που στέκονται επιτυχώς στις διεθνείς αγορές, με ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή και καινοτομία.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία. Η αυτάρκεια ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε κρίσεις ενεργειακές, υγειονομικές ή γεωπολιτικές, ενώ η ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζει ανάπτυξη, εξαγωγές και επενδύσεις.

Συνεπώς, μια βιώσιμη στρατηγική για την επίτευξη του «οράματος» πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της παραγωγικής

βάσης και την κοινωνική συνοχή.

Γιατί η οικονομία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια κυκλική αλυσίδα και η ισχύς της εξαρτάται πάντα από τον πιο αδύναμο κρίκο της.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό, ο ρόλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Πρόκειται για έναν θεσμό που συνδέει τον επιχειρηματικό κόσμο με την πολιτεία και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, του εμπορίου και της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Το Ε.Β.Ε.Π. αξιοποιεί αυτή τη θέση, προωθώντας τη ναυτιλιακή, βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, διευρύνοντας τις εξαγωγές και συνδέοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις διεθνείς αγορές.

Τα τελευταία χρόνια, έχει υποδεχθεί πλήθος επιχειρηματικών και διπλωματικών αποστολών, φέρνοντάς τες σε επαφή με τα μέλη του και παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες και στήριξη, με στόχο την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της χώρας και μάλιστα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, που αποτελεί πύλη εμπορίου και ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, το Επιμελητήριο ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή fora και πραγματοποιεί συνεργασίες με επιμελητήρια άλλων χωρών, προβάλλοντας τον Πειραιά και την Ελλάδα ως ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Η ελληνική οικονομία, μέσα στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των ενεργειακών κρίσεων και των τεχνολογικών μετασχηματισμών, καλείται να διαμορφώσει ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την αυτάρκεια, την ικανότητα κάλυψης των βασικών αναγκών με ίδιους πόρους και την ανταγωνιστικότητα, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να σταθούν με επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

ΣΕ ΑΥΤΗ την πορεία, το Ε.Β.Ε.Π. διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας την παραγωγική, βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα της χώρας.

Μέσα από στοχευμένα προγράμματα, υποστηρίζει τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον Πειραιά, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου.

Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία και υποστηρίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής τεχνογνωσίας και στη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές που θα κληθούν να συνεχίσουν την παράδοση και την τεχνογνωσία της «ναυτικής Ελλάδας».

ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ τρίπτυχο την καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, το Επιμελητήριο παρέχει στα μέλη του πληροφόρηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθοδήγηση και δυνατότητες δικτύωσης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς και να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία.

ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ μοντέλο της Ελλάδας για να γίνει βιώσιμο πρέπει από την εισαγωγική εξάρτηση να περάσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, ώστε η οικονομία να είναι ανθεκτική σε κρίσεις εφοδιασμού και διεθνών τιμών.

Το ελληνικό παράδοξο της ανταγωνιστικότητας χωρίς παραγωγή θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να ξαναμπεί η Ελλάδα στον νέο ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αποτελεί θεμελιώδη μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Με δράσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, συμβάλλει έμπρακτα στη μετάβαση της χώρας μας σε μια αυτάρκη και ανταγωνιστική οικονομία, ανθεκτική στις προκλήσεις και προσανατολισμένη στο μέλλον.