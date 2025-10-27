Η ψηφιακή μορφή των εξοδολογίων

Του Παναγιώτη Ψαριανού, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας οικονομικών συμβούλων και ελεγκτών Γραφείο Ψαριανού Α.Ε.

ΠΑΡΑ το σημαντικό έργο που επιτελείται από την ΑΑΔΕ για την αναδιοργάνωση του συστήματος διενέργειας και παρακολούθησης των συναλλαγών και της δημιουργίας και αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων με αυτές -για λόγους πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, αλλά και των εφοριακών υπαλλήλων-, μένουν ακόμα να γίνουν πολλά για να αποκτήσουμε ένα φορολογικό σύστημα απλό, σαφές και σταθερό, που αν και αναγνωρίζεται απ’ όλους η αναγκαιότητά του, δυστυχώς, κάπου σκοντάφτει πάντα και δεν προχωρά αυτό το τεράστιο έργο.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των ενεργειών για τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι εθνική υπόθεση και αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες επηρεασμού της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Και όπως είναι γνωστό, η παραγωγικότητα -που, σημειωτέον, στη χώρα μας κυμαίνεται στο 50%, περίπου, εκείνης των κρατών-μελών της Ε.Ε.- επηρεάζει το ύψος των μισθών, τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών και, γενικά, το επίπεδο ζωής των πωλητών.

Οι επιχειρήσεις είναι δεμένες με σκληρά δεσμά, που τις εμποδίζουν να λειτουργήσουν αποδοτικά και να αναπτυχθούν, κι αυτό επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη του κράτους και στην παροχή των κοινωνικών παροχών, αφού οι οικονομικές οντότητες παράγουν τον πλούτο και εισφέρουν τους φόρους στο Δημόσιο, που, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό και τα πρόσφατα στοιχεία, θα ανέλθουν φέτος στα 72 δισ. ευρώ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ θέματα απλά, που, όμως, ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ελεγκτές του υπ. Οικονομικών, αφού δεν είναι ξεκάθαρα ή διατυπωμένα με σαφή τρόπο. Και, δεδομένου, ότι το φορολογικό δίκαιο δεν έχει διασταλτική ερμηνεία, ώστε να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα με υποθέσεις, προσκολλημένοι οι πάντες -φορολογούμενοι κι αρμόδιοι της ΑΑΔΕ- στενά στο γράμμα του νόμου, πελαγοδρομούν, και με ατέρμονες συζητήσεις προσπαθούν να βρουν τη λύση των προβλημάτων.

Κι όταν αδυνατούν οι πολίτες, καταφεύγουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές με ερωτήματα, που αρκετά είτε δεν απαντώνται καθόλου ή απαντώνται αργά ή και με τη μέθοδο του Λοξία, με ήξεις – αφήξεις, όταν το θέμα δεν εμπίπτει σαφώς στο πλαίσιο των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

ΝΑ ΓΙΑΤΙ, και εν όψει της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι απόλυτη ανάγκη να απλοποιηθεί άμεσα το φορολογικό σύστημα και να γίνει απόλυτα σαφές και κατανοητό, γραμμένο με καλά ελληνικά, ώστε να μη χάνεται ούτε λεπτό από το προσωπικό των επιχειρήσεων και του Δημοσίου στην ερμηνεία και τη σωστή εφαρμογή των νόμων.

ΕΔΩ θα παραθέσουμε ένα απλό παράδειγμα, που αποδεικνύει τη διάσταση του προβλήματος και της ανάγκης απλοποίησης και αποσαφήνισης του φορολογικού συστήματος.

Και αυτό αφορά στο αν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών εξοδολογίων των εργαζομένων των επιχειρήσεων -όσων εργάζονται σε αντικείμενα που προκύπτουν δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών, όπως σίτισης, κινήσεως, διαμονής κ.λπ.- ή μπορούν να υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία μόνο σε ψηφιακή μορφή.

ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2, του άρθρου 7, του Ν. 4308/14, ορίζεται ότι «τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου».

ΕΠΙΣΗΣ, στην ΠΟΛ. 1003/14, διευκρινίζεται ότι «παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που αρχικά δημιουργούνται σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου.

Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά

την 31η Δεκεμβρίου 2014».

ΒΑΣΕΙ του άρθρου 22, του Ν.4172/13, «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της […] β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας […] γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

ΣΥΜΦΩΝΑ με το έγγραφο 1188383 ΕΞ 2018 της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, «για την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, αυτές μπορούν να αποδεικνύονται, μεταξύ άλλων, με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 στοιχεία, ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή διαφύλαξης (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) αυτών, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ».

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, εφόσον οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αποστέλλουν τα παραστατικά των εξοδολογίων τους σε ηλεκτρονική μορφή, ήτοι αφού τα έχουν φωτογραφίσει ή σκανάρει και υποβάλει σε σχετική ψηφιακή πλατφόρμα -από την οποία μπορούν να αντληθούν-, κατά την άποψή μας, δεν απαιτείται η πρωτότυπη προσκόμισή τους, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα διαφυλάσσονται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση και θα είναι διαθέσιμα προς επίδειξη σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.