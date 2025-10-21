Οι bot τραπεζίτες και το μέλλον της τραπεζικής

Της Σοφίας Μπαντανίδη, αναλύτριας στο Citi Institute, Future of Finance

ΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ ενός φουτουριστικού οικονομικού τοπίου, που κάποτε θεωρούνταν ουτοπικοί, τώρα γίνονται talk of the town.

Καθώς η τεχνολογία παίζει έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία μας, η ψηφιακή σφαίρα εξελίσσεται ραγδαία, περνώντας από τον απλό αυτοματισμό σε μια εποχή που ορίζεται από το Αgentic AI.

Αυτά τα έξυπνα συστήματα-bots, ικανά να λάβουν αποφάσεις αυτόνομα και να φέρουν εις πέρας εργασίες με γνώμονα προκαθορισμένους στόχους και προσαρμοστική μάθηση, αναδιαμορφώνουν γρήγορα σχεδόν όλο το φάσμα της οικονομίας.

Ενώ τα bots ήδη ελέγχουν ένα σημαντικό μέρος της διαδικτυακής κίνησης -ένα ποσοστό που έχει αυξηθεί δραματικά σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια-, αυτό το νέο κύμα Agentic AI υπόσχεται όχι μόνο βελτιωμένη αποτελεσματικότητα αλλά και μια θεμελιώδη αναδιαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, που αποτελεί ένα διαρκές «χρυσωρυχείο δεδομένων» όπου η ακρίβεια, η ταχύτητα και η στρατηγική οξυδέρκεια είναι πρωταρχικής σημασίας, το Agentic AI αναδεικνύεται ως ο απόλυτος καταλύτης, έτοιμο να επαναπροσδιορίσει τα πάντα, από την ανάλυση της αγοράς έως τις εξατομικευμένες τραπεζικές εμπειρίες, και να φέρει το «μακρινό μέλλον» πιο κοντά από ποτέ.

ΤΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ, όμως, αυτή η τεχνολογική επανάσταση που βλέπουμε να συντελείται στον τραπεζικό τομέα;

ΑΡΧΙΚΑ, όπως δείξαμε στην πρόσφατη έκθεση του Citi Institute Agentic AI: Finance & the “Do it for me Economy”, το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του Agentic AI αποτελεί η δημιουργία αυτόνομων agents – AI bots, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επιτελέσουν μία σειρά από οικονομικές και όχι μόνο δραστηριότητες.

Μέχρι σήμερα, μόνο οι αρκετά εύποροι είχαν και έχουν τη δυνατότητα να έχουν τον δικό τους private banker για να διαχειρίζεται τα οικονομικά τους.

Η εισαγωγή, όμως, των bots στην οικονομία θα αλλάξει αυτή την ισορροπία, μετατρέποντας εκατομμύρια ανθρώπους από παθητικούς τραπεζικούς πελάτες σε ενεργούς επενδυτές.

Μιλάμε, ουσιαστικά, για έναν «εκδημοκρατισμό» των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τον κάθε χρήστη να έχει στο κινητό του τον δικό του bot banker.

ΑΥΤΑ ΤΑ BOTS, εξοπλισμένα με εξελιγμένους αλγόριθμους και πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, θα διαπραγματεύονται με άλλα bots για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τους χρήστες τους.

Αυτή η μετατόπιση όχι μόνο θα βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες, αλλά θα διασφαλίσει επίσης ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με επίπεδο ακρίβειας και διορατικότητας που οι άνθρωποι δύσκολα θα μπορούσαν να αποκτήσουν.

Με την ευρύτερη υιοθέτηση αυτόνομων AI agents, οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς να εμπλέκονται άμεσα στη συλλογή δεδομένων, τη σύγκριση τιμών και την εκτέλεση χειροκίνητων εργασιών για

την εκτέλεση της συναλλαγής.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ δεν θα περιορίζεται στην επιλογή τράπεζας, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά στην επιλογή του κατάλληλου bot που ταιριάζει καλύτερα στις αξίες, την όρεξη για ανάληψη κινδύνου, τις προτιμήσεις απόδοσης και την επιθυμητή αυτονομία του.

ΑΥΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ προαναγγέλλει μια σεισμική μετατόπιση στο πώς προσεγγίζουν οι τράπεζες τον πελάτη και πώς

διαφημίζουν τα προϊόντά τους.

Για τα bots τεχνητής νοημοσύνης, οι παραδοσιακές τακτικές μάρκετινγκ -που βασίζονται στην αφοσίωση στο εμπορικό σήμα, τη συναισθηματική απήχηση και τις εξεζητημένες διαφημίσεις- δεν έχουν καμία επιρροή.

Αυτοί οι «αυτόνομοι οικονομικοί πράκτορες» λειτουργούν αποκλειστικά με βάση δεδομένα, αλγοριθμικές παραμέτρους και αντικειμενική βελτιστοποίηση, κάτι που τους καθιστά άτρωτους στη συμβατική πειθώ και στις στρατηγικές marketing.

Επομένως, οι τράπεζες πρέπει τώρα να καινοτομούν όχι μόνο στα προϊόντα τους, αλλά και σε ολόκληρο το φάσμα του marketing, σχεδιάζοντας προσφορές που απευθύνονται άμεσα σε έξυπνα bots ικανά να κάνουν επιλογές και ακόμη και να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς.

ΜΙΛΑΜΕ δηλαδή για ένα Amazon από bots τραπεζίτες οι οποίοι θα εργάζονται για λογαριασμό μας για να βρουν τις καλύτερες τιμές σε ταξίδια, να αξιολογήσουν στεγαστικά δάνεια, να μεταφέρουν λεφτά στα καταθετικά προϊόντα με τις υψηλότερες αποδόσεις και που ταιριάζουν περισσότερο στον χρήστη, και θα επιλέγουν επενδύσεις σε μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη, το ιστορικό του και το προφίλ του.

ΤΕΛΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ η εικόνα των bot τραπεζιτών να εξακολουθεί να φαίνεται σε κάποιους πολύ μακρινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας από ό,τι πολλοί φαντάζονται.

Όπως, μάλιστα, αναφέρουμε στην έκθεση του Citi Institute, μέχρι το 2030 ή και νωρίτερα, τα AI bots θα παίζουν έναν ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Πρόκειται για την ανάδυση μίας «Do It For Me Economy», όπου το Agentic AI θα αποτελεί τον καταλύτη του μετασχηματισμού του χρηματοοικονομικού τομέα, ενός μετασχηματισμού που αναμένουμε να είναι ακόμα πιο επιδραστικός από ό,τι ήταν το Internet στις αρχές του 2000.