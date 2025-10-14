Πώς θα παράγουμε – Τι θα τρώμε το 2035

Τoυ Θύμη Ευθυμιάδη, αντιπροέδρου Ομίλου Efthymiadis Agrotechnologies

ΤΟ 2035 η γεωργία θα έχει αλλάξει ριζικά. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να πλησιάζει τα 9,5 δισ. και τη ζήτηση για νερό να ξεπερνά την προσφορά κατά 40%, η παραγωγή τροφίμων θα στηρίζεται σε τεχνολογίες που αυξάνουν την απόδοση καταναλώνοντας λιγότερους φυσικούς πόρους κι έχοντας μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα.

Διατροφή νέας γενιάς

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μας διατροφή θα περιλαμβάνει περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες, αλλά και «τρόφιμα-φάρμακα».

Σιτηρά εμπλουτισμένα με σελήνιο, όσπρια υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, αλλά και καλλιέργειες «superfood», όπως το Teff, που θα προσφέρουν θρέψη έχοντας παράλληλα πολύ χαμηλές απαιτήσεις σε νερό.

Εργαστηριακά παραγόμενη μυκοπρωτεΐνη, έντομα ως πηγή πρωτεΐνης και λαχανικά θερμοκηπίου χαμηλού αποτυπώματος θα είναι συνηθισμένα στο πιάτο μας.

Παράλληλα, βιοκαύσιμα νέας γενιάς από καλλιέργειες όπως η Camelina που προσαρμόζονται σε άγονα εδάφη, θα «απελευθερώνουν» άλλες πιο γόνιμες εκτάσεις για την παραγωγή τροφίμων.

Έξυπνη γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ παραγωγή θα λειτουργεί ως ένα δίκτυο δεδομένων. Αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες, διαγνωστικά κιτ και τεχνητή νοημοσύνη θα καθοδηγούν σπορά, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία και συγκομιδή, σε πραγματικό χρόνο.

Drones θα αντικαθιστούν ψεκαστήρες, ενώ ρομπότ με λέιζερ θα ελέγχουν ζιζάνια περιορίζοντας τη χρήση χημικών.

Η ιχνηλασιμότητα -από το αποτύπωμα άνθρακα έως την κατανάλωση νερού- θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επιδοτήσεις και πρόσβαση στις αγορές.

Βιοτεχνολογία

ΟΙ ΝΕΕΣ τεχνικές βελτίωσης που θα έχουν ως εργαλεία οι γενετιστές, όπως τα NGT’s (New Genomic Techniques), θα επιταχύνουν τη δημιουργία νέων, αποδοτικών ποικιλιών, πιο ανθεκτικών σε ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και παθογόνα.

Παράλληλα, βιοπροστατευτικά προϊόντα -από μικροβιακές κοινότητες έως RNA-τεχνολογίες- και βιοδιεγέρτες θα αντικαταστήσουν σταδιακά μεγάλο μέρος των συμβατικών προϊόντων φυτοπροστασίας & θρέψης, μειώνοντας τα χημικά υπολείμματα.

Διαχείριση νερού και εδάφους

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ γεωργία, οι «ενδιάμεσες» καλλιέργειες κάλυψης και η άρδευση ακριβείας θα βοηθούν το έδαφος να διατηρεί υγρασία, θρεπτικά συστατικά και να αναπλάθεται.

Η ανακύκλωση και αξιοποίηση βρόχινου νερού και η αποκατάσταση υγροτόπων θα είναι συνήθης πρακτική, περιορίζοντας τη σπατάλη άλλων πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Ο ρόλος του αγρότη

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ του 2035 θα είναι κατά βάση διαχειριστής δεδομένων, λαμβάνοντας αποφάσεις που στηρίζονται σε αναλύσεις πραγματικού χρόνου.

Ρομπότ θα αναλαμβάνουν βαριές εργασίες, ενώ η αυτοματοποίηση θα αντιμετωπίζει την έλλειψη εργατικών χεριών.

Η συμβολαιακή γεωργία θα συνδέει άμεσα παραγωγούς, βιομηχανία και καταναλωτές, προσαρμόζοντας τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα στις απατήσεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας ποιότητα, διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Η ΓΕΩΡΓΙΑ του 2035 θα είναι βιοκεντρική και τεχνολογικά ολοκληρωμένη. Από το DNA των σπόρων έως τα drones του χωραφιού, η καινοτομία θα καθορίζει τι τρώμε και πώς το παράγουμε, διασφαλίζοντας τροφή πιο υγιεινή, βιώσιμη και προσβάσιμη σε όλους, με τη λιγότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον μας.