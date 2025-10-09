Νέα πρότυπα ηγεσίας στην αγορά εργασίας

Της Ρεβέκκας Πιτσίκα, Managing Director της N2 Growth Greece

ΣΕ ΈΝΑΝ ΚΟΣΜΟ που συνεχώς αλλάζει και που τα δεδομένα και οι μέχρι σήμερα σταθερές ανατρέπονται, γεννώνται νέες τάσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς και κυρίως στον τομέα της

εργασίας.

Η ΣΥΝΕΧΗΣ επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα, η στροφή στις πράσινες θέσεις εργασίας, η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας κυρίως μετά την πανδημία και η ανάγκη για σταδιοδρομία με σύγχρονους όρους απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και διαμορφώνουν νέα μοντέλα για την αναζήτηση στελεχών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ αγορά εργασίας απαιτεί επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση, ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργία ευέλικτων στρατηγικών διαχείρισης του ανθρώπινου

δυναμικού.

Κυρίως, δε, η αναζήτηση ανώτερων στελεχών δεν είναι πλέον η ίδια.

Οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις, οι οποίες καθορίζουν και επανακαθορίζουν τον τρόπο προσέλκυσης και επιλογής ηγετικών στελεχών.

Οι κυρίαρχες τάσεις για την επιλογή ηγετικών στελεχών

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ τάσεις του διευρυμένου ανθρώπινου δυναμικού αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας απαιτώντας στοχευμένες στρατηγικές προσαρμογής. Συνεπώς και η επιλογή

ηγετικών στελεχών προσαρμόζεται στις συνθήκες του σήμερα.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και οι οργανισμοί έχοντας αλλάξει τα standards τους δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον ορισμό της «εκτελεστικής παρουσίας» και επενδύουν στη διαφορετικότητα.

Στις παραπάνω αλλαγές καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η ραγδαία άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΣΗΜΕΡΑ, πλέον, το προφίλ του ηγέτη με έμφαση στο κύρος και στα τυπικά προσόντα ανήκει στο παρελθόν.

Οι εργαζόμενοι πλέον ζητούν αυθεντικότητα, σεβασμό και διάθεση για συμπερίληψη. Ο ηγέτης που εμπνέει είναι ο ηγέτης που αναγνωρίζει τα λάθη του και καλλιεργεί ισχυρές σχέσεις με τις ομάδες του.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ των εταιρειών για διαφορετικότητα και ισότητα κορυφώθηκε το 2020-2021. Οι εταιρείες θέλουν να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα μέσα από δράσεις στην κοινωνία ώστε να προσελκύουν ένα ευρύτερο και πιο ποιοτικό «κοινό» υποψηφίων.

ΆΛΛΩΣΤΕ, από το 2020 η εργασία άλλαξε ριζικά με περισσότερη τηλεργασία και ευέλικτα μοντέλα.

Εργοδότες και εργαζόμενοι συνεχίζουν να προσαρμόζονται σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Η αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος καθορίζεται από την αυξανόμενη πίεση για παραγωγικότητα, την ανάγκη για δημιουργικότητα και την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων της πρώτης γραμμής.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ Νοημοσύνη έρχεται για να αλλάξει, μερικές φορές και ριζικά, τόσο την αγορά εργασίας όσο, βέβαια, και την αξιολόγηση στελεχών μιας εταιρείας.

Τα νέα εργασιακά μοντέλα, το άγχος για το άγνωστο και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η AI

απαιτούν καλύτερη υποστήριξη από τους εργοδότες, ενώ τα υβριδικά μοντέλα εργασίας προωθούν την καινοτομία και την κοινωνική διασύνδεση.

Παράλληλα, η ταχεία συγκέντρωση ταλέντων οδηγεί σε νέες μορφές απασχόλησης, καθιστώντας κρίσιμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ τα δεδομένα και στο παιχνίδι της προσέλκυσης και αξιολόγησης στελεχών, ξεκινώντας από τη συνέντευξη και διευκολύνοντας τις διαδικασίες γρήγορης εύρεσης και επιλογής.

Ωστόσο, η υπερβολική ή ίσως η απόλυτη εξάρτηση από την τεχνολογία ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε απώλεια της ανθρώπινης διάστασης.

Συνεπώς, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, με την κρίση και την εμπειρία των ανθρώπων να κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο, καθώς οι δεξιότητες παραμένουν αναντικατάστατες.

Και μπορεί η εύρεση ταλέντων να παραμένει σταθερή πρόκληση στις επιχειρήσεις του σήμερα, ωστόσο ο συνδυασμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και καινούργιες προκλήσεις.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ εργασίας διαμορφώνονται από την ταχύτατη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογικές λύσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ η καινοτομία και οι νέες τάσεις γίνονται κεντρικός άξονας για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό των εταιρειών.

Με την προσαρμογή σε αυτές τις νέες τάσεις που αλλάζουν τον τρόπο αναζήτησης στελεχών και τα νέα πρότυπα ηγεσίας στο επίκεντρο της αγοράς εργασίας επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή εποχή.

ΚΑΙ ΌΣΟ Ο ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ανταγωνισμός, αλλά και η γεωπολιτική αβεβαιότητα διογκώνονται τόσο επηρεάζεται η αγορά εργασίας, ενώ η μετατόπιση της εργασιακής δύναμης αλλάζει την

ισορροπία μεταξύ εργοδοτών, ηγετικών στελεχών και εργαζομένων.

Επιπλέον, η συνεχής εύρεση ταλέντων παραμένει σταθερή πρόκληση, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις του σήμερα καλούνται να επενδύσουν σε τεχνολογίες AI και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που θα επενδύσουν στην κατανόηση αυτών των τάσεων θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν τον ανταγωνισμό.

Γιατί σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η διαφορετικότητα και η ηγεσία επαναπροσδιορίζονται καθημερινά, η επιτυχία δεν ανήκει σε εκείνους που απλώς ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά σε εκείνους που τολμούν να τις διαμορφώσουν.

ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ του ανταγωνισμού, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας οι επιχειρήσεις που θα ακολουθήσουν τις ανάγκες τις εποχής, τις σύγχρονες

τάσεις, τις ευέλικτες και παραγωγικές εργασιακές σχέσεις, την εύρεση ταλέντων και τις ευκαιρίες του εργασιακού αύριο, θα κερδίσουν το στοίχημα.

Και οι ηγεσίες τους, όχι μόνο θα διακριθούν, αλλά και θα γίνουν περιζήτητες στην παγκόσμια αγορά εργασίας.