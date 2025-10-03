Αναγκαία η προστασία της υγείας των ναυτικών

Του Ισίδωρου Μέντη, φαρμακοποιού ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΑ), υποψήφιου διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ εμπορική ναυτιλία, ως μία από τις σημαίνουσες βιομηχανίες της χώρας και πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση του ΑΕΠ και στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, την επισιτιστική επάρκεια και την ενεργειακή αυτονομία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, τμήμα των οποίων απαρτίζει τα πληρώματα των πλοίων, νεότευκτων και παλαιών (όπως επιβατηγών και φορτηγών πλοίων, οχηματαγωγών, δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου κ.λπ.), ενώ κομβικής σημασίας παράμετρος είναι η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων στα πλοία και η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και η διαρκής εξασφάλιση της παραγωγικότητάς τους.

Προϋπόθεση για αυτό είναι η προάσπιση της υγείας τους και ιδιαιτέρως των ναυτικών της

ποντοπόρου ναυτιλίας (μακράς διάρκειας πλόες) και η ευχερής πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εν πλω.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με τα συνήθη νοσήματα που καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πλήρωμα των πλοίων, αυτά περιλαμβάνουν αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς και

λοιμώξεις, όπως γρίπη και κρυολόγημα (λόγω διαβίωσης σε περιορισμένους χώρους με ανακυκλούμενο αέρα), τραυματισμούς και οφθαλμιατρικά προβλήματα (από την επιτέλεση των εργασιακών καθηκόντων), θερμοπληξία (λόγω θερμικής καταπόνησης από εργασία στο κατάστρωμα είτε στο μηχανοστάσιο), αφυδάτωση και ψυχιατρικά προβλήματα ειδικώς κατά τη διάρκεια πολυήμερων/πολύμηνων ταξιδιών (επί παραδείγματι, λόγω μοναξιάς, παρατεταμένης διαβίωσης μακράν του οικείου περιβάλλοντος εκάστου εκ των εργαζομένων, διαπροσωπικών προβλημάτων με τα λοιπά μέλη του πληρώματος).

ΕΠΙΣΗΣ, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναγκαιότητα διαχείρισης σοβαρών ιογενών ασθενειών σχετιζόμενων με πλόες σε τροπικά και υποτροπικά κλίματα, όπως δάγκειος πυρετός, προκαλούμενος από μολυσμένα κουνούπια (με συμπτώματα υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, εξανθήματα, πόνο στις αρθρώσεις και στους μυς, κόπωση, ναυτία, έμετο) και με υψηλή εμφάνιση κρουσμάτων, απότοκο της κλιματικής αλλαγής.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ, για λόγους είτε πρόληψης ιατρικών περιστατικών είτε αποτελεσματικής διαχείρισης εκτάκτων, μια σειρά από φαρμακευτικά σκευάσματα -εκτός από τα ατομικά εκάστου μέλους του πληρώματος και τα εμβόλια- θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού που εργάζεται στα πλοία.

Τα απολύτως απαραίτητα είναι τα αντιισταμινικά και παυσίπονα φάρμακα, σκευάσματα κατά της ναυτίας, της διάρροιας και των στομαχικών διαταραχών, αντιβιοτικά ευρέος φάσματος

και αντισηπτικά.

Παράλληλα, απαιτείται διαθεσιμότητα επαρκούς ιατροτεχνολογικού υλικού που, συν τοις άλλοις, περιλαμβάνει αποστειρωμένους επιδέσμους, γάζες, αυτοκόλλητες ταινίες, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας κ.λπ.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ στα ανωτέρω, απαιτείται εναρμόνιση με τις διατροφικές οδηγίες και καθιέρωση ισορροπημένης καθημερινής διατροφής (με έμφαση στον περιορισμό λήψης αλατιού, στην πρόσληψη βιταμινών, αλλά και σιδήρου, προς αποτροπή εμφάνισης σιδηροπενίας, που οδηγεί σε κόπωση και μείωση της παραγωγικότητας), επαρκής ενυδάτωση (για αποφυγή αφυδάτωσης, αλλά και για προστασία των νεφρών), ανάπαυση και ύπνος (ως ασπίδα «αποθεραπείας» του οργανισμού από την καταπόνηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των

εκτεταμένης χρονικής διάρκειας ταξιδιών), δραστηριότητες ενδυνάμωσης του μυοσκελετικού συστήματος (άσκηση), εφαρμογή ατομικής υγιεινής (π.χ., τακτικό πλύσιμο χεριών), αλλά και περιβαλλοντικής (απομάκρυνση στάσιμων υδάτων που αποτελούν εστίες μόλυνσης), ενίσχυση

των διαπροσωπικών σχέσεων για την προστασία της ψυχικής υγείας (προφύλαξη από εμφάνιση ψυχιατρικών προβλημάτων ή άμβλυνση της έντασής τους), αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών και καπνίσματος.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΣ και με την εφαρμογή των προαναφερθέντων, η παραμονή (διαβίωση και εργασιακή απασχόληση) εντός των πλοίων των μελών των πληρωμάτων θα καθίσταται ευχερής και ασφαλής από υγειονομικής απόψεως, με συνεκδοχικό όφελος την αποτελεσματική άσκηση των χρηζουσών εργασιών, αλλά και την εξοικονόμηση (για το πλήρωμα και τους εκπροσώπους του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των σκαφών, όπως φυσικά πρόσωπα και ναυτιλιακές εταιρίες) σημαντικών υγειονομικών δαπανών (ιδιωτικών, δημοσίων, ασφαλιστικών

εταιρειών) με επακόλουθο τη διατήρηση της ναυτιλιακής αειφορίας.