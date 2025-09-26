Πολυτελή ρολόγια: Από τον καρπό… στο χαρτοφυλάκιο

Των Δ. Καινούργιου, καθηγητή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Δ. Δημητρίου, επίκουρου καθηγητή, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Γ. Γαράφα, μεταδιδάκτορα ερευνητή, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Α. Τσιούτσιου, μεταδιδάκτορα ερευνητή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΧΡΥΣΟΣ αποτελεί επί δεκαετίες τον παραδοσιακό προορισμό των επενδυτών σε περιόδους αστάθειας.

Ωστόσο, μια σειρά επιστημονικών μελετών εστιάζει πλέον στον ρόλο εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

Μια πρωτοπόρος ελληνική επιστημονική μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο των πολυτελών ρολογιών Rolex ως επενδυτικών «καταφυγίων» σε περιόδους κρίσεων.

Στο σημείο αυτό είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε τον όρο ασφαλές επενδυτικό «καταφύγιο».

Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ προσέγγιση στον ορισμό ενός ασφαλούς «καταφυγίου» (safe-haven asset) είναι ότι, σε περιόδους αναταραχής, μπορεί να προσφέρει οφέλη αντιστάθμισης κινδύνου, όντας μη συσχετισμένο ή αρνητικά συσχετισμένο (ανεξάρτητα) με ένα περιουσιακό στοιχείο αναφοράς ή με την αγορά.

Σύμφωνα με τους Baur και McDermott (2010), «Το καταφύγιο ορίζεται ως ένας τόπος ασφάλειας ή προστασίας. Σε περιόδους καταιγίδας, τα πλοία αναζητούν το ασφαλές καταφύγιο ενός λιμανιού ή ενός όρμου για να αντέξουν την καταιγίδα. Ένα περιουσιακό στοιχείο που

αποτελεί ασφαλές καταφύγιο πρέπει, επομένως, να είναι κάποιο στοιχείο που διατηρεί την αξία του σε “καταιγίδες” ή σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Ένα τέτοιο στοιχείο προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον πλούτο τους σε περίπτωση αρνητικών συνθηκών της αγοράς».

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2017-2023 και εστιάζει στην αγορά των μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ δεδομένα από έναν δείκτη που αποτυπώνει τη μέση τιμή των 30 δημοφιλέστερων μοντέλων Rolex βάσει αξίας συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά (watchcharts.com), οι ερευνητές μελέτησαν τη συσχέτιση των τιμών των Rolex με άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο S&P 500, το πετρέλαιο, ο χρυσός, τα REITs, ο δείκτης Nikkei, το bitcoin και οι αναδυόμενες αγορές (EEM).

Αξίζει να τονιστεί ότι τα πολυτελή ρολόγια δεν έχουν μόνο χρηματική αξία. Σε αντίθεση με τα περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα, που φυλάσσονται σε θυρίδες ή λογαριασμούς χρηματιστηριακών εταιρειών, τα ρολόγια συνδυάζουν και μια διαφορετική διάσταση.

Η κατοχή και η χρήση τους προσφέρει προσωπική ικανοποίηση και, σε διεθνές επίπεδο, λειτουργεί ως σύμβολο κοινωνικού κύρους.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ προηγμένων στατιστικών μεθόδων [Local Gaussian Correlations, GARCH(1,1)-DCC και φασματική ανάλυση], τα ευρήματα δείχνουν ότι κατά την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας Covid-19, τα Rolex παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση με τους περισσότερους δείκτες, προσφέροντας δυνατότητες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

Η συσχέτισή τους με τον χρυσό και τα ακίνητα ήταν ελαφρώς θετική, χωρίς ωστόσο να αναιρείται ο ρόλος τους ως εναλλακτικού «ασφαλούς καταφυγίου» σε περιόδους αστάθειας.

Άλλωστε ο χρυσός θεωρείται ως ένα διαχρονικό ασφαλές «καταφύγιο». Η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς πολυτελών ρολογιών έχει επιταχυνθεί χάρη στη διάδοση αξιόπιστων ψηφιακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με αναλύσεις της Deloitte, η αξία της δευτερογενούς αγοράς πολυτελών ρολογιών αναμένεται να προσεγγίσει εκείνη της πρωτογενούς μέσα στην επόμενη δεκαετία, εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξής της.

Το γεγονός αυτό έρχεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και τη συνολική ελκυστικότητα των πολυτελών ρολογιών ως επενδυτικών αγαθών.

Ίσως, λοιπόν, ήρθε η στιγμή να επανεξετάσουμε τι σημαίνει επενδυτική ασφάλεια – και να αναγνωρίσουμε ότι μερικές φορές βρίσκεται στον καρπό του χεριού μας.

