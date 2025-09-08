Μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ: Μια διαρκής δέσμευση

Της Γιάννας Χορμόβα, διοικήτριας της ΔΥΠΑ

Η ΦΕΤΙΝΗ 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς το 2025 σηματοδοτεί την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυση της Έκθεσης, ενός θεσμού-ορόσημου, που για έναν αιώνα εκπροσωπεί την πρόοδο και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ τη συγκυρία η ΔΥΠΑ συμμετέχει πιο δυναμικά από ποτέ και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το μέλλον της εργασίας χτίζεται σήμερα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού της από έναν παθητικό φορέα διαχείρισης της ανεργίας σε ενεργό πυλώνα στήριξης της εργασίας, της κατάρτισης και της κοινωνικής συνοχής.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής δεν είναι παράπλευρη αποστολή, αλλά θεμέλιο για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχρονικό ζητούμενο, για το οποίο εργαζόμαστε καθημερινά.

Η ΑΝΑΛΗΨΗ της θέσης της διοικήτριας της ΔΥΠΑ αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά σε μια κρίσιμη και εξίσου ελπιδοφόρα συγκυρία για την αγορά εργασίας.

Η μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο 7,9% -το χαμηλότερο των τελευταίων δεκαεπτά ετών- είναι μια απτή απόδειξη ότι ο συστηματικός μας σχεδιασμός και η σκληρή δουλειά αποδίδουν καρπούς.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε τυχαία. Είναι προϊόν ενός πλέγματος στρατηγικών πολιτικών, που συνδυάζει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ στην απασχόληση: Αριθμοί που μιλούν. Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τον Μάιο του 2025 περισσότεροι από 600.000 συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από 61 προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Αυτοί οι αριθμοί είναι κάτι περισσότερο από στατιστικά. Είναι ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν ξανά τη θέση τους στην αγορά εργασίας, απέκτησαν νέες δεξιότητες και ένιωσαν ξανά αυτοπεποίθηση.

Ειδικότερα, έχουμε πετύχει ρεκόρ προγραμμάτων απασχόλησης, με πάνω από 240.000

ωφελούμενους και τη δημιουργία 250.000 νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας έμφαση στους νέους, στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους, κοινωνικές ομάδες που συστηματικά αντιμετωπίζουν εμπόδια, και τους παρέχουμε στοχευμένη υποστήριξη.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ πρωτοστατεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Πάνω από 400.000 πολίτες έχουν αποκτήσει νέες ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες μέσω των προγραμμάτων μας, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συνεργασία μας με τεχνολογικούς κολοσσούς και φορείς εκπαίδευσης διασφαλίζει ότι η κατάρτιση που παρέχουμε είναι υψηλής ποιότητας και άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς.

ΩΣΤΟΣΟ, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε. Αναγνωρίζουμε με σαφήνεια τις πολλαπλές δυσκολίες και κοινωνικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, ιδιαίτερα σε τομείς της αγοράς εργασίας που παραμένουν εύθραυστοι και ευάλωτοι σε εξωτερικές πιέσεις.

Με πλήρη επίγνωση των ανισοτήτων που εντείνονται σε περιόδους οικονομικής ή κοινωνικής αστάθειας, θα ενισχύσουμε και περαιτέρω τη στρατηγική μας με στοχευμένες παρεμβάσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην απασχόληση.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ εργαλεία στον πυρήνα των πολιτικών μας. Ταυτόχρονα επενδύουμε και σε καινοτόμες δράσεις, όπως είναι οι «Ημέρες Καριέρας», που έχουν εξελιχθεί σε ένα στρατηγικό εργαλείο άμεσης διασύνδεσης εργοδοτών και εργαζομένων.

Με 46 διοργανώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, περισσότεροι από 70.000 υποψήφιοι συναντήθηκαν με 1.750 επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πάνω από 10.000 επιβεβαιωμένες προσλήψεις.

Πρόκειται για μια επαναστατική προσέγγιση, που παρακάμπτει τις χρονοβόρες διαδικασίες και προσφέρει χειροπιαστές ευκαιρίες.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ των υπηρεσιών μας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας JOBmatch που προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα στηρίζουμε έμπρακτα την τοπική ανάπτυξη με ολοκληρωμένες δράσεις, όπως αυτές που εφαρμόζουμε στη Θεσσαλία, προσφέροντας επιδοτούμενες θέσεις, κατάρτιση και στήριξη σε νέες επιχειρήσεις.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ της ΔΥΠΑ από έναν παθητικό και γραφειοκρατικό φορέα σε έναν ενεργό σύμμαχο των πολιτών είναι πλέον μια πραγματικότητα. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα

συνεχίσουμε να δουλεύουμε εντατικά.

Προτεραιότητά μας είναι η συνέχιση και η ενίσχυση αυτής της στρατηγικής. Με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, τη συνέχιση της ψηφιοποίησης, την αναβάθμιση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη κοινωνικά δίκαιων πολιτικών στέγασης, επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τον πολίτη.

Η ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ

Θα συνεχίσουμε τη δυναμική πορεία. Η παρουσία μας στη φετινή ΔΕΘ, στο πλαίσιο της ιστορικής επετείου των 100 χρόνων της, δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι δήλωση συνέχειας και εξέλιξης.

ΕΙΝΑΙ ο τρόπος μας να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της, να αναδείξουμε τη ΔΥΠΑ των λύσεων και των προοπτικών.

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, τεχνογνωσία και πίστη στον άνθρωπο, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια αγορά εργασίας δίκαιη, ευέλικτη και ανθεκτική.

Ο μετασχηματισμός της ΔΥΠΑ δεν είναι ένα έργο που ολοκληρώθηκε, είναι μια διαρκής δέσμευση, με ορίζοντα το μέλλον.